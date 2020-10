Trump-Biden sẽ tranh luận đêm nay. Đội bóng rổ phụ nữ Seattle Storm ủng hộ Biden: để nước Mỹ văn minh trở lại. Báo Công Giáo National Catholic Reporter kêu gọi khoan thông qua việc đề cử bà Barrett vào Tòa Tối Cao. Bà Barrett có lập trường chống ObamaCare, đồng tính... Đại học Michigan bùng phát dịch, phải phong tòa 2 tuần. Obama vận động cho Biden. Nhiều nhà tù bùng phát dịch. Tòa buộc nhà tù Sa

Đội nữ bóng rổ Seattle Storm phá vỡ truyền thống phi chính trị, kêu gọi bầu cho Biden với hy vọng cuộc "trở về với thái độ văn minh" cùng với việc đối phó dịch COVID-19 tốt hơn và đáp ứng nhu cầu công lý xã hội.

Trump-Biden sẽ tranh luận đêm nay. Đội bóng rổ phụ nữ Seattle Storm ủng hộ Biden: để nước Mỹ văn minh trở lại. Báo Công Giáo National Catholic Reporter kêu gọi khoan thông qua việc đề cử bà Barrett vào Tòa Tối Cao. Bà Barrett có lập trường chống ObamaCare, đồng tính... Đại học Michigan bùng phát dịch, phải phong tòa 2 tuần. Obama vận động cho Biden. Nhiều nhà tù bùng phát dịch. Tòa buộc nhà tù San Quentin cắt 1/2 số tù nhân. Y hệt 30/4, quân Mỹ sắp rút: dân Afghanistan xin visa xuất ngoại, chen lấn đè chết 13 người. Trump: nếu dịch lần nữa, sẽ không làm khác bao nhiêu. Cực hữu vũ trang tăng vọt ở 5 tiểu bang. Quận Cam: chết dịch tăng. Đã có 44,007,397 phiếu bầu sớm. Giuliani, luật sư của Trump, bị quay phim đang thò tay vào quần tự vui vẻ.

WASHINGTON (VB - 22/10/2020) --- Theo thống kê Worldometers sáng hôm Thứ Năm 22/10/2020, số người Mỹ nhiễm dương tính COVID-19 lên tới 8,585,748 người, trong khi số chết liên hệ tới dịch này lên tới 227,419 người.

Riêng Quận Cam (California) trong ngày Thứ Tư có thêm 262 trường hợp, như thế là tiếp tục đà tăng vọt mấy hôm gần đây; trong ngày báo cáo có thêm 11 người chết vì liên hệ dịch này, nâng tổng số chết lên tới 1,423 người.

Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh CDC hôm Thứ Năm đưa ra bản hướng dẫn mới về COVID-19, đưa định nghĩa khác về chữ "tiếp cận" (“close contact”). Bản hướng dẫn cũ nói rằng tiếp cận là trong vòng 6 feet (1.83 mét) gần người đã nhiễm siêu vi trong vòng 15 phút hay lâu hơn. Bản hướng dẫn mới nói rằng gần trong vòng 6 feet trong thời lượng tổng cộng 15 phút hay hơn trong vòng 24 giờ.

Thay đổi đưa ra sau khi nghiên cứu về các trường hợp lây nhiễm siêu vi coronavirus tại một nhà tù Vermont. Nơi đó, một cai tù bị nhiễm trong tháng 8/2020 sau khi có 22 lần tương tác với những người sau đó xét nghiệm thấy dương tính. Tương tác tổng thời lượng là 17 phút trong ca làm việc của cai tù này, và ít nhất 1 trong các các nhân không triệu chứng đã lây sang cai tù này. Tất cả đều mang khẩu trang (nhưng có một vài lúc tù nhân gỡ khẩu trang), tương tác trong một nhà tù có cửa ra vào và một phòng giải trí.

Như thế, là mức độ nguy hiểm lộ rõ hơn. Người cao niên cần cảnh giác, nên tránh đám đông.

TT Trump và Joe Biden sẽ tranh luận lần cuối vào đêm nay, Thứ Năm 22/10/2020, tai thị trấn Nashville, từ 9 giờ Miền Đông (tức 6 giờ chiều California), sẽ trực tiếp truyền hình trên nhiều làn sóng TV. Điều hợp viên là cô Kristen Welker của NBC. Có 6 đề tài tranh luận: đối phó COVID-19, Gia đình Hoa Kỳ, Sắc tộc tại Mỹ, Biến đổi Khí hậu, An ninh Quốc gia, và Khả năng Lãnh đạo.

Cả 2 ứng viên đều phải xét nghiệm COVID-19 trước khi tranh luận. Trong hội trường sẽ có khoảng 200 khán giả, trong đó có khách mời của 2 người. Khán giả phải mang khẩu trang, điều này đã không giữ được ở cuộc tranh luận lần đầu ở Cleveland, khi gia đình của Trump gỡ khẩu trang ra khi bắt đầu tranh luận.

Thống kê cho thấy tính vào sáng Thứ Năm 22/10/2020 đã có 44,007,397 phiếu bầu sớm nhận được tại các phòng bầu cử, trong đó có 32,078,283 phiếu qua thư và 11,929,114 phiếu bầu trực tiếp do cử tri tới phòng phiếu.

Đội bóng rổ chuyên nghiệp phụ nữ Seattle Storm trước giờ có truyền thống đứng xa chính trị, nhưng hôm Thứ Tư đã chính thức tuyên bố ủng hộ và kêu gọi bầu cho Joe Biden và bà Kamala Harris. Hai đồng chủ nhân của đội là Dawn Trudeau và Ginny Gilder đưa ra ý kiến riêng trên Twitter sau khi công bố lời kêu gọi ủng hộ Biden. Gilder viết: "Chúng tôi không có truyền thống ủng hộ các ứng viên, nhưng bây giờ KHÔNG phải là các thời điểm bình thường." Trudeau viết: "Đất nước chúng ta, thế giới chúng ta, cần bước ra và bầu cho một tương lai tốt đẹp hơn."

Gilder nói rằng đội tuyển của cô bầu cho Biden với hy vọng cuộc "trở về với thái độ văn minh" cùng với việc đối phó dịch COVID-19 tốt hơn và đáp ứng nhu cầu công lý xã hội.

Hôm Thứ Năm, việc đề cử ứng viên Tòa Tối Cao Amy Coney Barrett đã được Ủy ban Tư pháp Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận. Tất cả các Thượng nghị sĩ Dân Chủ trong ủy ban đều vắng mặt để phản đối, và tất cả TNS Cộng Hòa bỏ phiếu thuận. Dự kiến vào Thứ Hai 26/10/2020, khoáng đại Thượng Viện sẽ thảo luận và bầu phiếu, được tiên đoán là bà Barrett sẽ được chấp thuận làm Thẩm Phán Tòa Tối Cao.

Hôm Thứ Năm, nơi ghế ngồi trống của các TNS Dân Chủ, họ đặt ảnh chân dung những người được hưởng bảo hiểm y tế ObamaCare vào ghế trống, nêu lên nỗi sợ rằng đa số bảo thủ 6-3 trên Tòa Tối Cao sẽ xóa sổ Affordable Care Act. Tỷ lệ phiếu hôm Thứ Năm trong ủy ban là thuận 12-0 trong ủy ban 22 thành viên.

Trong khi đó, một bài nghị luận chính thức ký tên ban biên tập báo Công Giáo National Catholic Reporter hôm Thứ Tư kêu gọi Thượng Viện Mỹ bác bỏ việc chuẩn thuận bà Amy Coney Barrett vào Tòa Tối Cao. Lý do vì Thượng viện phá bỏ tiền lệ hồi 4 năm trước, khi Thẩm Phán Antonin Scalia chết vào tháng 2/2016 tức là 9 tháng trước bầu cử, và lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell từ chối nghe điều trần việc đề cử chánh án Merrick Garland, liên tục nói rằng hãy để dân Mỹ có tiếng nói (qua bầu cử). Trong khi bây giờ Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg chết 9 tuần trước Ngày Bầu Cử, và Thượng Viện khẩn cấp xét đề cử hiển nhiên là giả hình và không phải là điều tốt cho dân chủ.

Ban biên tập NCR nói rằng bà Barrett không chịu trách nhiệm của hành vi McConnell nhưng đã tự cho phép bà trở thành công cụ cho nghị trình của McConnell và TT Trump. Báo Công Giáo này nói rằng bà có thể điện thoại tới Bạch Ốc và từ chối đề cử, vì bà Barrett mới 48 tuổi và sự nghiệp còn nhiều cơ hội.

Bà Barrett có lập trường bảo thủ, chống phá thai, chống đồng tính. Bản thân bà có gần 3 năm làm việc trong Hội đồng Giáo dục của các trường tư Công Giáo nơi đây từ chối nhận học sinh con em các cặp ba mẹ đồng tính, và công khai nói rõ không tuyểnd ụng các giáo viên đồng tính. Các trường này của hội đoàn Trinity Schools Inc. Cả ba trường tại Indiana, Minnesota và Virginia, đều liên hệ làm việc với People of Praise, một cộng đồng lý giải Kinh Thánh theo kiểu riêng, mà bà Barrett và chồng đều là hội viên lâu năm.

Có hơn 227,000 người Mỹ chết vì đại dịch với cách chống dịch bưng bít và kém hiệu quả, nhưng TT TRump hôm Thứ Tư nói rằng nêu ông có cơ hội đối phó lại thì ông sẽ không làm khác đi nhiều. Hiển nhiên, cái chết của hàng trăm ngàn người chưa phải là bài học nên rút kinh nghiệm. Hôm Thứ Tư, Trump nói với Eric Bolling của Fox News rằng dịch này tới từ Trung Quốc, lẽ ra TQ phải ngăn chận dịch.

BS Leana Wen, tại đại học y khoa Milken School of Public Health của George Washington University, nói rằng bà kinh ngạc khi Trump từ chối trách nhiệm và bài học chết chóc như thế. Bà nói nếu Mỹ thực hiện ngay từ đầu việc xét nghiệm, mang khẩu trang, giãn cách xã hội thì đã cứu mạng được nhiều người.





TT Obama đọc bài diễn văn đầu tiên trong buổi xuống đường vận động cho Joe Biden đêm Thứ Năm tại Philadelphia trong đó nói rằng Trump làm việc trong cương vị Tổng Thống không nghiêmt úc, không quan tâm tới ai chỉ trừ tới tự thân Trump và bạn Trump, không bận tâm bảo vệc chống dịch cho ai và cũng không tự bảo vệ được cho Trump, trong khi vẫn trốn thuế, kỳ thị sắc tộc và tung ra đầy thuyết âm mưu, kinh doanh tài chánh bí mật với trương mục ở ngân hàng TQ, chửi mắng các nhà khoa học là đồ ngu. TT Obama cuối cùng ca ngợi Biden, người không gọi khoa học gia là đồ ngu và sẽ không tổ chức buổi siêu lây nhiễm nào như Trump đã làm ở Bạch Ốc.

Một tòa kháng án California buộc các quan cai tù phải cắt phân nửa số tù nhân trong nhà tù San Quentin State Prison ở phía bắc San Francisco, tức là phải chuyển 1,100 tù nhân đi noi khác vì nơi này đã thành ổ dịch nguy hiểm. Nhà tù này đã có 28 tủ nhân chết dịch và 2,200 tù nhân bị lây nhiễm dương tính, tức là khoảng 75% tổng số lượng tù nhân. Gần 300 cai tù đã bệnh, một người chết, dù tất cả chỉ trừ 9 cai tù đã về làm việc lại.

Lý do tòa buộc cắt giảm 1/2 số lượng tù là vì nhân đạo và tôn trọng quyền hiến định của tù nhân và cai tù.

Các bệnh viện khắp Hoa Kỳ đang khởi đầy thấy một đợt tràn ngập bệnh nhân COVID-19, với nhiều tiểu bang có số kỷ lục người nhập viện và các ban giám đốc chạy đi tìm thêm giường bệnh và tuyển thêm nhân viên. Tràn ngập bệnh nhân ở cả tiểu bang lớn và nhỏ, từ Idaho tới Ohio trong mấy ngày qua. Các bệnh viện nơi các tiểu bang miền núi Rocky Mountain báo động vì phòng chăm sóc đặc biệt sắp chật. Ba tiểu bang Utah, Montana và Wyoming đều có bệnh nhân vào tăng kỷ lục vì COVID-19.

Nếu tính trọn tuần qua, số bệnh nhân nhiễm dịch nhập viện tăng kỷ lục ở 14 tiểu bang, trong đó có Kentucky, Missouri, North Dakota, và Wisconsin. BS Francis Collins, Giám đốc viện y tế quốc gia National Institutes of Health, nói rằng gia đình ông hủy bỏ việc đoàn tụ trong Lễ Tạ Ơn vì không an toàn. Đó là một cách nói lịch sự để khuyên dân Mỹ không nên lên phi cơ về nhà mừng Lễ Tạ Ơn để rồi lây nhiễm dịch bệnh cho nhau.

Nghiên cứu mới cho thấy có rủi ro hoạt động dân quân vũ trang gần ngày bầu cử ở 5 tiểu bang Georgia, Michigan, Oregon, Pennsylvania và Wisconsin, theo nghiên cứu của MilitiaWatch và dự án ACLED. Các nhà nghiên cứu nói đã thấy tăng vọt các lời kêu gọi tuyển mộ những người cực hữu vũ trang và tổ chức huấn luyện, và khuyến khích các nhóm cực hữu kết thân và tuyển mộ giới chức cảnh sát và an ninh. Nghiên cứu này cũng nhắc về FBI đã phá vỡ âm mưu của 1 nhóm cực hữu chuẩn bị bắt cóc để xét xử và ám sát Thống Đốc Gretchen Whitmer của Michigan.

Một người tại tiểu bang Maryland vừa bị bắt vì hăm dọa bắt cóc và giết những người ủng hộ hai ứng viên Dân Chủ Joe Biden và Kamala Harris. WJZ loan tin rằng James Dale Reed, 42 tuổi, bị bắt đầu tháng này sau khi viêt lá thư hăm dọa và để tại một căn nhà ở thị trấn Frederick vào sáng ngày 4/10/2020. Máy camera ghi hình người này.

Ngay cả những người ủng hộ Donald Trump cũng công nhận Trump là kẻ ác, và Biden là người lành, nhưng người ủng hộ Trump nói rằng họ sẽ vẫn bầu cho Trump. Đó là ghi nhận của sử gia Jon Meacham khi trả lời phóng viên Joe Scarborough trên MSNBC. Người ủng hộ Trump nói rằng sẽ không đón một người bạn như Trump vào nhà, rằng Trump là mô hình xấu cho các con của họ và cho đất nước, nhưng họ sẽ vẫn bầu cho Trump, vì nhiều lý do.



Đại học University of Michigan ra lệnh phong tòa tất cả các ký túc xá đề ngăn dịch COVID-19 trong 14 ngày tới. Trong khi quận Washtenaw County báo động về dịch này, thì 60% trường hợp lây nhiễm là trong khuôn viên đại học UM. Lệnh phong tỏa áp dụng cho hầu hết trong 31,000 sinh viên bậc cử nhân, buộc phải ở tại chỗ trừ khi đi lấy thực phẩm, dự lớp hay làm việc thiết yếu. Khoảng 80% việc học dạy qua trực tuyến từ xa và bây giờ sẽ tăng tới 90%. Đại học này trong 2 tuần qua có 214 trường hợp nhiễm dịch.



Rudy Giuliani, luật sư của Trump, bị quay phim đang thò tay vào quần tự sờ mó trước mặt một thiếu nữ. Nhà danh hài Sasha Baron Cohen đã nhờ một nữ diễn viên trẻ đóng vai một phóng viên cực hữu trong phim “Borat” mới. Cô nữ diễn viên 24 tuổi tên là Maria Bakalova, giả làm phóng viên phỏng vấn LS Giuliani để hỏi về thành quả của TT Trump.

Sau cuộc phỏng vấn, cô Bakalova mời Giuliani tới phòng khách sạn của cô để uống nước, nhưng trong phòng cô bí mật để máy quay phim. Trong khi LS Giuliani tưởng rằng sắp tới lúc vui vẻ, ngả lưng nằm trên giường, thò tay vào quần tự "mân mê cái trong quần" trước mặt thiếu nữ, thì Cohen đẩy cửa xông vào, nói rằng thôi nhe, cô này mới 15 tuổi, còn ông bạn quá già rồi. Chuyện đó xảy ra vào tháng 7/2020 tại New York City.

Hôm Thứ Tư, hình ảnh chuyện này lộ ra cho báo The Guardian và nhiều báo khác. LS Giuliani thanh minh thanh nga với báo Page Six rằng trong tấm hình từ đoạn phim đó cho thấy ông chỉ đang nhét áo vào quần, một hành động bình thường... dù là đang nằm trên giường.

Ngày 30/4/1975 sắp tới cho Afghanistan, sau khi TT TRump tuyên bố sẽ rút hầu hết lính Mỹ về trước Lễ Giáng Sinh, và do vậy nhiều người dân nước này phải lo xuất ngoại để tránh Taliban: có ít nhất 11 phụ nữ bị đạp chết khi chen lấn bùng ra hôm Thứ Tư giữa nhiều ngàn người Afghanistan chờ đợi trong một sân bóng đá để chờ xin visa xuất cảnh.

Attaullah Khogyani, phát ngôn nhân Thống đốc tỉnh Nangarhar, nói hầu hết người chết trong vụ chen lấn là cao niên. Ông thêm, có 13 người khác bị thương vì chen lấn ở sân này, nơi họ chờ visa để xuất cảng sang nước láng giềng Pakistan.

Cuộc chiến giữa chính phủ Afghanistan và quân Taliban vẫn chết người hàng ngày. Trận phục kích mới nhất ở tỉnh Takhar cho biết có ít nhất 36 cảnh sát Afghanistan bị giết khi đoàn xe của họ chạy vào trong trận phục kích.

