Moody's Analytics: Biden sẽ thắng lớn. Trump tới Quận Cam cuối tuần này gây quỹ. Chủ tịch Thượng Viện McConnell: Trump sẽ thua. Nancy Nguyen viết trên báo Mỹ: nếu cô là da đen, có thể đã mất mạng. Whitman (Thống Đốc Cộng Hòa của New Jersey 1994-2001): hãy bầu cho Biden để cứu Cộng Hòa. TNS Cộng Hòa Sasse bị ghi âm: Trump mắng giáo dân, hôn đít các nhà độc tài thế giới, miệt thị phụ nữ, chơi với da

WASHINGTON (VB - 16/10/2020) -- Công ty phân tích thị trường tài chánh Moody's Analytics nói hôm Thứ Sáu 16/10/2020 rằng dự kiến ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden sẽ thắng cử chức Tổng Thống với 308 phiếu cử tri đoàn.

Bản phân tích cho biết Biden sẽ thắng ở tất cả các tiểu bang mà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã thắng trong năm 2016, trong khi thắng thêm 3 tiểu bang truyền thống Cộng Hòa là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Tại tiểu bang chiến trường Florida, bản phân tích nói Biden dự kiến cũng sẽ thắng phiếu với chưa tới 1/10 của 1/100 (will also win Florida by less than a tenth of a percent). Con số thắng phiếu thấp ở Florida dẫn tới một lo ngại pháp lý tương lai, vì cũng nơi Florida đã từng xảy ra cuộc đếm phiếu suýt soát năm 2000 giữa ứng viên Dân Chủ Al Gore và ứng viên Cộng Hòa George W. Bush -- và kết quả chung cuộc Bush thắng với 537 phiếu trên tổng số gần 6 triệu phiếu bầu.

Bản phân tích Moody's thêm rằng Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump trước đây được ưu thế thấy rõ, nhưng từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát thì xuống điểm liên tục, và bây giờ dự kiến sẽ chỉ kiếm được 230 phiếu cử tri đoàn.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell sẽ không buộc các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa phải ủng hộ một dự luật kích thích kinh tế lớn, vì ông không muốn mất chức lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện trong khi McConnell tiên đoán rằng Trump sẽ thất cử trong tháng 11, theo phân tích của Ian Shepherdson, kinh tế gia của viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô Pantheon Macroeconomics, phổ biến hôm Thứ Năm 15/10/2020.

Kinh tế gia Ian Shepherdson tiên đoán dự luật kích thích kinh tế nhiều ngàn tỷ đôla sẽ thông qua vào cuối tháng 1/2021, sau lễ đăng quang tân Tổng Thống, nghĩa là sẽ không có dòng tiền nào bơm vào kinh tế Mỹ cho tới tháng 2/2021.

Cô Nancy Nguyen -- nhà hoạt động VietLead người tổ chức biểu tình và đổ rác ngày 8 tháng 9/2020 trước tư gia ở Richmond, Virginia, của Tony Phạm, tân Giám đốc cơ quan di trú và thuế quan U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) -- hôm 15/10/2020 viết một bài nghị luận trên báo Philadelphia Inquirer nói rằng việc cô bị bắt sau khi phản đối ICE là nỗ lực của chính quyền muốn bịt miệng người Mỹ gốc Á châu và di dân.

Bài viết kể rằng vào ngày 8 tháng 10/2020 khoảng 7:30 giờ tối, 3 cảnh sát vũ trang đã vào nhà cô, bắt đi trong khi cô đang chăm sóc hai con nhỏ -- thay tã em bé 18 tháng, với đứa con 3 tuổi đang ngồi ở bàn nhà bếp. Cô viết rằng nhiều triệu người Mỹ da đen và da nâu, các di dân, và người tỵ nạn toàn quốc Hoa Kỳ phải đối diện với cách đối xử vô nhân đạo, trong khi cô may mắn có sau lưng sự ủng hộ của VietLead và nhiều tổ chức dân quyền khác xuống đường đòi thả cô ra.

Hai nghị viên thành phố Helen Gym và Kendra Brooks cũng đỏi thả cô ra, phản đối lệnh dẫn độ liên tiểu bang chỉ vì 2 khinh tội (xâm nhập khuôn viên tư gia Tony Phạm, đổ rác sân nhà ông này). Do vậy, cô được tạm tha.

Bài viết cô Nancy Nguyen nói rằng: nếu cô là một phụ nữ da đen, như trường hợp Breonna Taylor (cô da đen, bị 3 cảnh sát thường phục xông vào căn chung cư cô này, bắn chết cô vì tình nghi liên hệ ma túy), thì tôi có thể sống sót như thế này không? Nếu tôi là người giới tính thứ 3, xuyên tính hay đồng tính, sẽ nguy hiêm vô cùng và có sống nổi khi bị đẩy vào tù vì cáo buộc tội quăng rác vào sân nhà người khác trong cuộc biểu tình ôn hòa?

Cô cho biết ICE không hề có trước năm 2003, và từ đó tới giờ đã vi phạm nhân quyền tệ hại vô cùng, từ việc bắt nhiều ngàn trẻ em tách rời ba mẹ cho tới việc cưỡng bách triệt sản một số thiếu nữ đang bị giam trong nhà tù ICE. Cô viết rằng ông Tony Phạm cũng là tỵ nạn Việt, được chính phủ Trump dùng làm che chắn cho vi phạm nhân quyền.

Tổng Thống Donald Trump sẽ tới thăm Quận Cam vào Chủ Nhật cuối tuần này để gây quỹ tại tư gia ở thị trấn Newport Beach của đại triệu phú Palmer Luckey. Để tham dự tiệc gây quỹ này, vé mời bán ra giá thấp nhất là $2,800/người, và có giá lên tới $150,000.

Christine Todd Whitman, cựu Thống Đốc Cộng Hòa của New Jersey các năm 1994-2001, viết bài hôm 16/10/2020 trên báo Financial Times kêu gọi hãy bầu cho Joe Biden để cứu Đảng Cộng Hòa. Bà viết rằng tương lai duy nhất cho Cộng Hòa là trở về các nguyên lý trung dung được ủng hộ từ một liên minh rộng lớn người dân Mỹ.

Bà viết rằng các thăm dò gần đây cho thấy trong bầu cử tháng 11 này, Cộng Hòa nhiều phần sẽ mất Thượng viện và mất thêm một số ghế Hạ Viện. Nhưng bất kể Trump đã phá hoại Đảng Cộng Hòa, bà vẫn tin rằng Hoa Kỳ sẽ điều hành tốt nhờ hệ thống lưỡng đảng. Trong đó bà tự hào với truyền thống Cộng Hòa thiết lập trên quyền bình đẳng của tất cả dân Mỹ.

Nhưng Trump chưa bao giờ là Cộng Hoa thực sự. Trump đã đánh bể Cộng Hòa, trao quyền cho thành phần cực đoan nhất trong khi Trump tự liên minh với da trắng thượng đẳng, gây rối loạn chính sách ngoại giao Mỹ, rời bỏ đồng minh và vuốt ve các nước thù nghịch của quyền lợi Mỹ. Bà viết rằng muốn cứu Cộng Hòa, hãy bầu phiếu cho Biden tháng 11/2020 này.

. Thượng nghị sĩ Ben Sasse

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ben Sasse (tiểu bang Nebraska) tuần qua họp trực tuyến với 17,000 cư dân. Trong băng ghi âm do báo Washington Examiner đăng lại, TNS Sasse thú nhận rằng TT Trump đã miệt thị các giáo dân Tin Lành Phúc Âm khi vắng mặt các mục sư, rằng Trump đã làm hỏng cuộc đối phó đại dịch, rằng Trump đối xử tệ hại với phụ nữ, rằng Trump hôn đít các lãnh tụ độc tài quốc tế, rằng Trump ném tiền công quỹ qua cửa sổ y hệt một thủy thủ say, rằng Trump bán đứng các đồng minh của Mỹ, rằng Trump vuốt ve với các nhóm thượng đẳng da trắng, rằng gia đình Trump xem ghế Tổng Thống như một cơ hội kinh doanh (nguyên văn: Trump badmouths evangelicals when they're not around, has botched the COVID-19 response, treats women badly, "kisses dictators' butts," throws around money like "a drunken sailor," "sells out our allies," and has "flirted with white supremacists." Sasse also noted the Trump clan "has treated the presidency like a business opportunity.").

Người nghèo thê thảm nhất trong thời đại dịch. Tại Hoa Kỳ, đại dịch tạo ra thêm 8 triệu dân nghèo kể từ tháng 5/2020 tới giờ, theo cuộc nghiên cứu của Columbia University. Trong khi đó, cuộc nghiên cứu của 2 đại học Notre Dame và the University of Chicago viết rằng khi đo thu nhập theo năm (thay vì tháng như nghiên cứu của Columbia), mấy tháng qua có thêm 6 triệu dân nghèo Hoa Kỳ, trong đó có 2.5 triệu trẻ em. Tỷ lệ da đen và gốc Mỹ Latin nghèo nhiều hơn da trắng Hoa Kỳ.

Tình báo Mỹ đã cảnh giác Bạch Ốc rằng Rudy Giuliani (luật sư của Trump) có thể là mục tiêu một chiến dịch tình báo Nga, khi Giuliani sang Ukraine năm ngoái (tháng 12/2019) gặp gỡ một số điệp viên quốc tế nhằm tìm "bụi bẩn" về các hoạt động của cựu Phó TT Joe Biden và con trai là Hunter Biden. Tình báo Mỹ đã theo dõi các luồng thông tin nghe lén, nói rằng tình báo Nga đưa các tin giả qua Giuliani để chuyền tới Trump, theo các nguồn tin đưa ra cho Washington Post và New York Times.

Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien đã cảnh báo riêng cho Trump rằng thông tin của Giuliani có thể là tin giả của Nga, nhưng Trump "chỉ nhún vai" rồi thôi. Sau đó, Trump thú nhận rằng chính Trump ra lệnh cho Giuliani đi tới Ukraine tìm "vết nhơ" của gia đình Biden. Trong khi đó, vào tháng 8/2020, Sở Tinh Báo Quốc Gia Hoa Kỳ (Office of the Director of National Intelligence) cho biết Andriy Derkach—một dân cử thân Nga của Ukrain mà Giuliani gặp ở Ukraine ngày 5/12/2020 và gặp lại ở New York hai tháng sau--- có nhúng tay vào một chiến dịch ảnh hưởng bầu cử 2020 bằng cách vu khống Biden.

Tháng 9/2020, Bộ Ngân Khố Mỹ cấm vận Derkach, nói rằng y là gián điệp Nga trong hơn 1 thập niên. Nhưng luật sư Giuliani nói với Washington Post rằng ông không được ai cảnh báo rằng Derkach là gián điệp Nga.

Tin về luật sư Giuliani liên lạc với gián điệp Nga xuất hiện một ngày sau khi báo New York Post loan tin rằng Hunter Biden từng thu xếp cuộc gặp gỡ cho một giám đốc công ty năng lượng Burisma tại Ukraine tìm gặp Joe Biden (khi đang giữ chức Phó Tổng Thống). Bài báo này bị Joe Biden nói là vu khống vì không hề có chuyện gặp gỡ nào.

Trump đã cắt xén câu nói của bác sĩ Anthony Fauci đưa vào quảng cáo tranh cử của Trump, điều này làm bác sĩ Fauci phải lên truyền hình thanh minh thanh nga rằng bác sĩ Fauci không ủng hộ ai. Thế là Trump trở mặt, hung hăng tấn công bác sĩ Anthony Fauci trong khi Trump vận động ở North Carolina.

Trump nói rằng Trump đối phó đại dịch tuyệt vời -- dĩ nhiên không nhắc chuyện Trump ém tin về đại dịch đã làm chết hơn 220,000 người Mỹ tới giờ -- và nói rằng Fauci có lúc từng nói rằng dân Mỹ không nên mang khẩu trang. Thực ra trước đó, Fauci nói rằng không nên mang khẩu trang vì lúc đó nước Mỹ thiếu khẩu trang và nên ưu tiên dùng cho bác sĩ và y tá. Nhưng rồi Fauci đưa ra bản hướng dẫn kêu gọi toàn dân mang khẩu trang.

Thế rồi Trump chụp mũ rằng BS Fauci là một đảng viên Dân Chủ tàng hình: Ai cũng biết như thế, Ông [Fauci] là bạn của Cuomo." (chỉ Andrew Cuomo, Thống Đốc New York, thuộc đảng Dân Chủ).

Thế cũng là may cho Fauci, chưa bị Trump chụp mũ là Việt Cộng nằm vùng.

