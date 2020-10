Sở Di Trú Không Thể Áp Dụng Lệ Phí Mới.

* Hủy bỏ lệnh ngưng chiếu khán H1-B, giới hạn tỵ nạn

* Bộ Nội An ra quy luật củng cố thủ tục duyệt xét Bảo Trợ Tài Chánh I-864

*Lịch cấp chiếu khán di dân tháng 10, 2020

Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Vào ngày 29 thánh Chín năm 2020 vừa qua, Chánh án Liên bang Jeffery White tại tiểu bang California đã ra phán lệnh ngưng thực hiện tất cả lệ phí mới của Sở di trú dự trù tăng từ ngày 2 tháng Mười vừa qua. Chánh án White nói rằng việc tăng lệ phí gây khó khăn cho những đương đơn nghèo khó. Những đương đơn muốn có những dịch vụ di trú vẫn có thể trả tiền theo những lệ phí cũ cho đến khi vấn đề này được tòa án quyết định nếu Sở di trú muốn đưa sự vụ ra tòa.





- Hỏi: Vì thế, chúng ta có thể không quan tâm đến lệ phí mới dự trù có hiệu lực vào ngày 2 tháng Mười phải không?

- Đáp: Những lệ phí mới sẽ không được áp dụng khi vấn đề này còn chờ tòa án quyết định.

- Hỏi: Nhưng còn quy định mới về gánh nặng xã hội thì sao?

- Đáp: Vào ngày 22 tháng Chín vừa qua, Sở di trú USCIS loan báo sẽ tái áp dụng quy luật mới về gánh nặng xã hội đối với những đơn xin Thẻ Xanh mới hoặc đang chờ duyệt xét. Điều này có nghĩa là đơn xin thẻ xanh mới cũng cần phải hòan tất đơn I-944, tức Đơn Tuyên Bố Về Tự Túc.





Hủy bỏ lệnh ngưng chiếu khán H1-B



Vào ngày 1 tháng Mười vừa qua, Chánh án liên bang Jeffery White cũng đã ra án lệnh hủy bỏ việc ngưng cấp chiếu khán H1-B và chiếu khán L1. Chánh án White nói rằng chính phủ không cho thấy làm cách nào những công nhân ngọai quốc sẽ lấy mất công việc của công dân Mỹ.





Tại những tòa án khác tại Hoa Kỳ, có nhiều hồ sơ đang yêu cầu các chánh án hủy bỏ việc ngưng cấp chiếu khán vốn sẽ ảnh hưởng đến các gia đình bảo lãnh người di dân.





Hành pháp sẽ giới hạn số người tỵ nạn nhập cư xuống 15.000 người



Hành pháp đã góp ý với quốc hội rằng vì đại dịch Covid-19, việc nhận người tỵ nạn nên giảm xuống còn 15.000 người trong năm 2021. Số giới hạn người tỵ nạn nhập cư trong tài khóa 2020 là 18.000 người nhưng con số này chưa bao giờ đạt được vì hành pháp đã ngưng nhập cảnh người tỵ nạn kể từ tháng Tư vừa qua. Dưới 11.000 người tỵ nạn được nhập cư vào Hoa Kỳ từ tháng Mười năm 2018 đến tháng Ba năm 2020. Trong năm cuối cùng tại chức của Tổng thống Obama, 85.000 người đã được định cư tại Hoa Kỳ.





Số người tỵ nạn trên thế giới đã tăng đáng kể trong 10 năm qua. Gần 80 triệu người đã bị buộc phải rời quê hương của họ vì xung đột và ngược đãi.





Minnesota là một trong những tiểu bang có nhiều tỵ nạn đến từ nước Somali ở Phi Châu.





- Hỏi: Có bao nhiêu người tỵ nạn Somali ở tiểu bang Minnesota?

- Đáp: Số người tỵ nạn Somali ở tiểu bang Minnesota có trên 60.000 người. Nổi tiếng nhất là nữ dân biểu Hoa Kỳ Ilhan Omar.

Trang Facebook đã loan báo vào ngày 30 tháng Chín vừa qua là họ đã gỡ một quảng cáo 15 giây của ban vận động bầu cử cho Tổng thống Trump vì nội dung quảng cáo cho rằng việc nhập cư người tỵ nạn liên hệ đến việc truyền nhiễm vi khuẩn corona.





- Hỏi: Ban vận động bầu cử đã nói sai về người tỵ nạn trên Facebook. Liệu họ có biết rằng việc nói sai lạc này có thể gây bất lợi cho đời sống của hàng chục ngàn người đang xin tỵ nạn không?

- Đáp: Nhiều người cho rằng ban vận động này biết rất rõ điều bất lợi này.

Trong khi đó, ông Pompeo, Ngọai trưởng Hoa Kỳ, đã tuyên bố tại Rome, nước Ý Đại Lợi, rằng Hoa Kỳ vẫn duy trì là quốc gia nhân ái nhất thế giới trong việc làm giảm cuộc khủng hỏang về người tỵ nạn. Ông nói rằng: "Chúng tôi tiếp tục là nước cống hiến lớn nhất về việc làm giảm cuộc khủng hỏang về nhân đạo trên khắp thế giới và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều này khi Tổng thống Trump còn tại vị".

Nhiều người cho rằng điều tuyên bố của ngọai trưởng Hoa Kỳ trái ngược với ý muốn của hành pháp.

Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ nói rằng đại dịch corona là một trong lý do chính làm giảm số người tỵ nạn nhập cư xuống còn 15.000 người.





- Hỏi: Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ có bằng chứng nào cho thấy việc nhập cư người tỵ nạn sẽ làm tăng việc lây lan vi khuẩn corona không?

- Đáp: Nhiều người cho rằng Bộ Ngọai Giao không có bằng chứng việc nhập cư người tỵ nạn có liên quan đến vi khuẩn corona. Nói chung, hành pháp thường ít khi nào có những bằng chứng hỗ trợ những cáo buộc mà họ đưa ra.





Cơ quan ICE muốn đưa lên bảng quảng cáo những di dân phạm tội hình sự





Bộ Nội An Hoa Kỳ nói rằng họ đang quan tâm đến việc đưa lên những bảng quảng cáo xác nhận lý lịch những di dân phạm tội mà chính qyền địa phương đã trả tự do thay vì giao nộp cho ICE, tức cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (Immigration and Custom Enforcement - ICE) để trục xuất. Bộ Nội An nói rằng mục đích của những bảng quảng cáo này sẽ cho những thành phố có nhiều di dân không có giấy tờ sẽ tự tạo nguy hiểm vì đã thả những di dân phạm tội.





- Hỏi: Còn có những mục đích nào khác khi Bộ Nội An muốn sử dụng những bảng quảng cáo này không?

- Đáp: Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiến thuật của ban vận động tranh cử để hành pháp chứng minh rằng cần chống lại di dân.





Bộ Nội An ra quy luật củng cố thủ tục duyệt xét Bảo Trợ Tài Chánh





Vào ngày 01 tháng Mười vừa qua, Bộ Nội An loan báo sẽ đưa ra một quy luật mới nhằm ràng buộc trách nhiệm của người bảo lãnh nếu không tuân theo những cam kết của đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864.





Bộ Nội An nói rằng quy luật mới này sẽ bảo đảm những ngọai kiều nộp đơn xin quy chế thường trú nhân sẽ không dựa vào những nguồn cung cấp lợi ích công cộng, và sẽ cho phép chính phủ đưa ra những biện pháp chống lại những người bảo lãnh không trợ giúp tài chánh cho những ngọai kiều mà họ bảo lãnh. Quy luật mới cũng sẽ bảo đảm rằng chính phủ liên bang sẽ được bồi hòan nếu người được bảo lãnh nhận những lợi ích công cộng.





- Hỏi: Quy luật mới đòi hỏi những gì từ người bảo lãnh làm Bảo Trợ Tài Chánh?

- Đáp: Quy luật được đề nghị sẽ đòi thêm những bản báo cáo tín dụng (credit reports) và điểm tín dụng (credit scores), những bản khai thuế lợi tức trong ba năm có công chứng, và những thông tin về chương mục ngân hàng cần cho thấy họ vẫn duy trì mức lợi tức được yêu cầu.

Thêm vào đó:





- Bất cứ người bảo lãnh nào từng nhận những lợi ích công cộng trong vòng 36 tháng khi nộp đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864,

- Hoặc những người đã không thực hiện những cam kết trước đây để giúp đỡ người được bảo lãnh,





Sẽ phải nhờ người đồng bảo trợ tài chánh chưa từng nhận bất cứ những lợi ích công cộng trong suốt thời gian kể trên.

Sự thay đổi khác là giới hạn sự liên hệ và số thành viên trong gia đình là những người có thể phụ đồng bảo trợ tài chánh và ký tên trên đơn I-864A.





LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 10-2020

(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực

(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 15/09/2014 (không thay đổi so với tháng 9)

(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/07/2015)

(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: (Hiệu Lực Ngay)

(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/08/2020)

(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 08/07/2015 (không thay đổi so với tháng 9)

(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/05/2016)

(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 15/06/2008 (không thay đổi so với tháng 9)

(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ 01/06/2009)

(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/09/2006 (không thay đổi so với tháng 9)

(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/09/2007)

(7) Diện Đầu Tư Định Cư EB-5 (trực tiếp & Gián Tiếp): 01/08/2017

(8) -Tu Sĩ-SR: Hiêu Lực Ngay

