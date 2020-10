Hình TT Trump sơn trên chỗ đậu xe một học sinh lớp 12 ở Louisiana, bị trường xóa đi, và thẩm phán ra lệnh sơn lại vi bảo vệ quyền tự do phát biểu chính trị.

Cộng Hòa Cali tuyệt vọng, dựng thùng giả để nhận phiếu bầu. 2 GS Mỹ lãnh Nobel Kinh Tế. Tòa cho 1 học sinh sơn hình Trump chỗ đậu xe. Đoán Trump thua thê thảm, Bộ Ngoại Giao Anh đi đêm với Pelosi và ban vận động của Biden. Kinh tế gia Krugman: 1,800 việc làm ngành sản xuất 2016-18 biến mất vì Trump. Cậu Eric Trump lên TV: bố tôi đốt cả gia tài. Cộng Hòa báo nguy: Texas và Arizona sẽ bầu cho Biden.

WASHINGTON (VB - 12/10/2020) -- Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson, cả hai giáo sư Hoa Kỳ đều dạy tại đại học Stanford University, thắng Giải Nobel Kinh Tế 2020, sẽ chia đôi tiền thưởng 1.1 triệu đôla, vì công trình nghiên cứu "cải thiện lý thuyết về đấu giá và các khám phá ra các hình thức đấu giá mới." Giải này được công bố hôm Thứ Hai 12/10/2020 tại Stockholm, kết thúc tuần lễ loan báo các giải Nobel 2020.

Ned Thomas, học sinh năm cuối trung học Pine Junior-Senior High School ở tiểu bang Louisiana, được trường cho một chỗ đậu xe với cơ hội sơn vào chỗ đã quy định với lệ phí 25%. Nhưng khi cậu sơn hình TT Trump vào, Giám đốc Học khu là bà Frances Varnado ra lệnh bôi xóa hình Trump, với đồng thuận của Hội đồng Giám học trường này. Gia đình cậu mới kiện lên tòa. Thẩm phán Eldon Fallon ra phán lệnh rằng tấm ảnh chân dung Trump sơn dưới chỗ đậu xe là lời phát biểu thuần túy chính trị ("pure political speech") được Hiến pháp Mỹ bảo vệ, và trường không có quyền ngăn cản. Fallon viêt trong phán lệnh rằng ảnh chân dung Trump không phải hình ảnh lá cờ Liên quân Miền Nam vốn là "biểu tượng của kỳ thị chủng tộc và bất khoan dung" -- do vậy, cậu Thomas bây giờ nói rằng bạn của cậu đã sơn ảnh này với giá 200$ sẽ trở lại để sơn lại nơi Học khu đã bôi xóa.

Cộng Hòa tuyệt vọng, tung ra độc chiêu: dựng các thùng nhận phiếu giả. Các quan chức bầu cử California đang điều tra về hiện tượng Đảng Cộng Hòa California đặt các thùng bất hợp pháp để nhận phiếu bầu tại nhiều quận, nhằm làm cử tri vô ý tưởng thùng hợp pháp và sẽ bỏ phiếu bầu của họ vào đó.

California cho biết có nhiều thùng giả đặt ở các quận Fresno, Los Angeles, và Quận Cam để nhận phiếu bầu, và như thế là phạm luật. Báo Orange County Register ghi nhận rằng trong một tấm hình đăng lên mạng xã hội cho thấy một thanh niên mang khẩu trang có in tên ứng cử viên D6an biểu Cộng Hòa Michelle Steel trên đó đang cầm một phiếu bầu và đưa một ngón tay cái lên kế bên thùng phiếu giả trên phố có dán dòng chữ "Thùng chính thức nhận phiếu bầu" (‘Official ballot drop off box'). Hình trên đăng từ Jordan Tygh, giám đốc khu vực của Đảng Cộng Hòa California, khuyến khích mọi người hãy gửi ông tin nhắn để biết các "nơi tiện lợi" tới bỏ phiếu bầu vào thùng, theo báo OC REgister.

Báo OC Rgister cũng ghi nhận một thùng sắt bất hợp pháp để bên ngoài nhà thờ Freedom’s Way Baptist Church tại Castaic (phía Bắc của quận Los Angeles), trong khi nhà thờ này viết trên mạng rằng thùng nhận phiếu này "đượcc hấp thuận và mang tới bởi Đảng Cộng Hòa," theo báo OC Register.

Neal Kelley, Trưởng ban Bầu Cử Quận Cam, nói với báo OC Register rằng hàng trăm người đã thông báo cho ông về các thùng bất hợp pháp nhận phiếu bầu được mời gọi cử tri tới gửi phiếu bầu vào -- người mời gọi là Tygh của Đảng Cợng Hòa California. Kelley nói rằng dựng các thùng nhận phiếu ma như thế là phạm luật và ông đang xem xét chuyện này.

Kinh tế gia Paul Krugman nói rằng Trump đang truyên truyền rằng Trump cứu nguy kinh tế Mỹ, nhưng thực sự là các năm Trump nắm quyền trước đại dịch đầy thảm họa, vì nhiều ngàn việc làm ngành sản xuất bị xóa sổ trong hai nằm đầu Trump nắm quyền.

Krugman là Giám đốc viện nghiên cứu Trade and Manufacturing Research Robert E. Scott, nói rằng chính phủ Trump tự nhận đưa nhiều ngàn việc làm trong ngành sản xuất về Mỹ, nhưng trong hai năm từ 2016 tới 2018, có gần 1,800 việc làm ngành sản xuất biến mất ở Mỹ. Trong khi đó, thâm thủng thương mại Hoa Kỳ tăng mỗi năm kể tư 2016, làm giảm sức tăng GDP (tổng sản lượng quốc dân) khoảng 0.25% mỗi năm trong ba năm qua. Bây giờ kết hợp với thảm họa đại dịch, công nhân ngành sản xuất cần giúp nghiêm túc từ chính phủ, chứ không phải lơi tuyên truyền. Krugman cũng nói rằng chiến tranh thương mại Trump tung ra đáng toàn cầu, nhắm ngay cả các đồng minh và rồi phản tác dụng, chỉ đẩy thâm thủng thương mại tăng, và người dân lao động Hoa Kỳ gánh chịu thiệt hại.

Khi Eric Trump được phỏng vấn trên ABC News sang Chủ Nhật về chuyện thân phụ câu là TT Trump ban phát ưu đãi chính trị cho các khách hàng đem tiền tới các cơ sở kinh doanh gia đình Trump, cậu Eric nói rằng truyền thông bất công vì không thấy rằng "gia đình cậu đã xải cả một gia tài khổng lồ, bố tôi đã mất cả gia tài lớn trong khi tranh cử Tổng Thống và bố không bận tâm. Bố muốn làm điều phải lẽ...." (“We’ve lost a fortune, my father has lost a fortune running for president and he doesn’t care,” Trump insisted. “He wanted to do what was right...").

Chính phủ Anh thấy Trump sắp thua, liền móc nối Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ trước... Ngoại trưởng Anh Dominic Raab mới đây tới xin tiếp kiến Chủ Tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và các dân biê thế lực khác trong khi Raab thăm Hoa Kỳ. Đại sứ Anh tại Hoa Kỳ là Karen Pierce mới đây tiếp cúc với các cố vấn đối ngoại của Joe Biden là Tony Blinken và Jake Sullivan, hai người được tiên đoán sẽ là Ngoại Trưởng và cố vấn an ninh quốc gia khi Biden thắng cử Tổng Thống.

Trong khi đó, các quan chức Cộng Hòa kinh hoảng vì nhiều tiểu bang trước giờ thuần Cộng Hòa --- như Texas, Arizona --- đang có dấu hiệu sẽ bầu cho Biden và các ứng cử viên Dân Chủ năm nay. Đó là phân tích của Sabrina Rodriguez trên báo Politico, rằng Dân Chủ dự kiến sẽ thắng lớn ở Arizona, từ bầu Tổng Thống tới các chức dân cử tiểu bang. Trong khi đó, Cal Jillson, giáo sư chính trị họa ở Southern Methodist University, nói với báo Wasjhington Post rằng Texas đang bỏ rơi Trump, đặc biệt ở các vùng ngoại ô quanh Dallas và Fort Worth vì cử tri phụ nữ vùng ngoại ô trong truyền thống ghi danh là Cộng Hòa, nhưng bây giờ thăm dò cho thấy sẽ bầu cho Biden. Tất cả lỗi là do Trump. Và cũng là do lỗi của Đảng Cộng Hòa, khi tự biến thành Đảng của Trump.

Chuck Coughlin, chiến lược gia Cộng Hòa Arizona, nói rằng ai cũng thấy rằng Đảng của Trump miệt thị mọi thành phần, chửi mắng cả da màu và phóng viên, giễu cợt người tàn tật và dân thiểu số, trong khi không đưa ra sáng kiến kinh tế hay xã hội nào... Coughlin nói, "Tôi hy vọng Đảng [Cộng Hòa] sẽ phải tự soi chiếu lại linh hồn mình." (I hope the party will do some soul-reflecting.). Thực sự, Thượng Đế, nếu có, đã ở đâu khi đưa Trump lên năm 2016?