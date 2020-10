2 nữ khoa học gia thăng Giải Nobel Hóa Học. Harris-Pence tranh luận đêm nay. Báo Mỹkêu gọi ngưng điều tra VN về thặngd ư thương mại và hạ giá tiền tệ vì cần đối tác Biển Đông. Arizona tranh luận: gia đình Trump kinh doanh với tư bản TQ. Bộ Nội An: da trắng thượng đẳng và tình báo Nga là mối nguy cho Mỹ. Tòa Tối Cao sắp bàn: nếu cho Trump gỡ bỏ ObamaCare, 20 triệu dân sẽ mất bảo hiểm y tế. Biden t

2 nữ khoa học gia thăng Giải Nobel Hóa Học. Harris-Pence tranh luận đêm nay. Báo Mỹ kêu gọi ngưng điều tra VN về thặng dư thương mại và hạ giá tiền tệ vì cần đối tác Biển Đông. Arizona tranh luận: gia đình Trump kinh doanh với tư bản TQ. Bộ Nội An: da trắng thượng đẳng và tình báo Nga là mối nguy cho Mỹ. Tòa Tối Cao sắp bàn: nếu cho Trump gỡ bỏ ObamaCare, 20 triệu dân sẽ mất bảo hiểm y tế. Biden thắng điểm Trump. 2 triệu người làm việc trong nhà thê thảm vì COVID

WASHINGTON (VB - 7/10/2020) -- Khoa học gia người Pháp Emmanuelle Charpentier và khoa học gia người Mỹ Jennifer A. Doudna thắng Giải Nobel Hóa Học 2020 nhờ nghiên cứu ra phương pháp chỉnh sửa nhiễm sắc thể tương tự như một loại kéo cắt phân tử ("molecular scissors") đưa ra một viễn ảnh tương lai nhân loại sẽ chữa được các bệnh về di truyền. Hai nhà nữ khoa học này sẽ chia đôi tiền thưởng 1.1 triệu đôla của giải.

Cuộc tranh luận giữa ứng viên Dân Chủ Kamala Harris và Phó Tổng Thống Cộng Hòa Mike Pence sẽ diễn ra đêm Thứ Tư 7/10/2020 tại thành phố Salt Lake City, Utah. Độc giả có thể xem truyền hình trực tiếp trên nhiều làn sóng, kể từ 6 giờ chiều giờ California, tức 9 giờ tối giờ Miền Đông, và sẽ kéo dài 90 phút không ngưng.

Bà Harris và ông Pence sẽ đứng trên sân khấu cách nhau 12 feet, 3 inches (3.73 mét), ngăn cách bởi một tấm kính nhựa plexiglass và sẽ không tới gần chào hỏi. Cả 2 đã và sẽ xét nghiệm COVID-19 trước cuộc tranh luận. Theo Fox News, cuộc tranh luận dự kiến sẽ xảy ra lịch sự và tử tế, không náo động như cuộc tranh luận của Trump và Biden vì cả bà Harris và ông Pence đều hòa nhã, không ai có kiểu hung hăng lấn áp của Trump.

Báo AZ Central ghi lại cuộc tranh luận đêm Thứ Ba 6/10/2020 tại đại học Arizona State University giữa 2 ứng viên Thượng nghị sĩ: TNS đương nhiệm Martha McSally (Cộng Hòa) và đối thủ là Mark Kelly (Dân Chủ). Bà McSally chỉ trích Kelly có kinh doanh liên hệ tới Trung Quốc và do vậy Kelly không có tư cách đại die65n quyền lợi cư dân Arizona.

Nhà nghiên cứu EJ Montini ghi nhận trên báo Arizona Republic rằng TNS Martha McSally im lặng trước hiện tượng TT TRump và gia đình có nhiều kinh doanh liên hệ tới Trung Quốc. Trong đó, năm 2012, ngân hàng quốc doanh Bank of China bơm hơn 200 triệu đôla cho một khoản vay tài trợ một tòa building ở New York do Trump đồng sở hữu. Trong khi các con Trump luôn mở các tiệc chiêu đãi các nhà tư bản TQ mời gọi cơ hội đầu tư, cụ thể ngày 16/11/2017, là tiệc tiếp đón Wu Xiaohui, chủ tịch Anbang Insurance Group, một công ty có tích sản $285 đô do Jared Kushner, con rể của Donald J. Trump, người vừa đắc cử TT Mỹ. Bài viết cũng kể về kinh doanh thời trang của cô Ivanka tại TQ, nơi thương hiệu của cô được chính phủ ưu tiên cấp và bảo vệ. Theo bản thăm dò RealClearPolitics, bà McSally cơ nguy mất ghế vì thua điểm Kelly tới 6.6% điêm.

Nhà nghiên cứu Sebastian Strangio viết trên báo The Diplomat rằng tình hình chính phủ Mỹ điều tra để tìm biện pháp trừng phạt VN về thao túng hối suất tiền tệ làm thiệt hại thương mại Hoa Kỳ là điều hết sức vô lý, đặc biệt là trong gia đoạn Mỹ phải liên kết đối tác với VN và ASEAN trong nỗ lực ngăn chận TQ bành trướng ở Biển Đông.

TT TRump từ lâu đã chỉ đích danh VN là gây thiệt hại tồi tệ cho thương mại Hoa Kỳ, và bây giờ VN nằm trong danh sách 10 nước bị Mỹ quan sát về thao túng tiền tệ. Thặng dư thương mại VN đối với Mỹ tăng sau khi Trump vào Bạch Ốc, từ $38.3 tỷ đô trong năm 2017 lên tới $39.4 tỷ đô trong năm 2018 và tới $55.7 tỷ đô trong năm 2019.

Strangio nói rằng Mỹ cần dẹp bỏ cuộc điều tra VN, vì thực tế thặng dư của VN là hậu quả chính sách Trump chiến tranh thương mại với Trung Quốc, cho nên nhiều công ty Mỹ dọn xưởng từ TQ vào VN, nơi lao động rẻ và gần TQ, và ngăn chận thặng dư thương mại từ TQ đã dân tới thặng dư thương mại từ VN đối với Mỹ.

Bài báo nói rằng Mỹ cần có chiến lược lâu dài ở Đông Nam Á, không thể nào đẩy xa các đối tác cần thiết trong chiến lược lâu dài bằng chính sách đơn phương mục tiêu ngắn hạn. Và do vậy, bài báo nói rằng tấn công thương mại VN chỉ làm hại cho Hoa Kỳ nhiều mặt.

Đây là lần thứ 5 Trump thua trước tòa trong nỗ lực giấu hồ sơ thuế. Hôm Thứ Tư 7/10/2020 một ban thẩm phán 3 người ở tòa kháng án tuyên xử rằng hồ sơ thuế của Trump phải nộp cho Công tố Cyrus Vance của thành phố Manhattan, New York. Nhóm 3 thẩm phán (Pierre N. Leval, Robert A. Katzmann, và Judge Raymond J. Lohier Jr.) đã bác bỏ lý luận của Trump rằng Trump cần phải giấu hồ sơ thuế vì công tố Manhattan chỉ muốn quấy nhiễu chính trị chứ không phải thực sự điều tra hình sự. Dự kiến, Trump sẽ kiện lên Tối Cao Pháp Viện.Trump phóng tweet hôm Thứ Ba tuyên bố dẹp bỏ các thương thuyết với Quốc hội về gói cứu trợ tài chánh các cơ sở kinh doanh và dân Mỹ thiệt hại vì đại dịch. Vài giờ đồng hồ sau, Trump đổi ý, phóng tweet kêu gọi Quốc hội thông quá gói cứu nguy cho ngành hàng không, cấp tiền cho chương trình Paycheck Protection Program (tiên cho kinh doanh nhỏ vay để trả lương nhân viên) và các quỹ kích thích kinh tế.Bộ Nội An Hoa Kỳ hôm Thứ Ba 6/10/2020 đưa ra cảnh báo trong bản lượng định thường niên rằng bạo lực từ các nhóm da trắng thượng đẳng là mối nguy liên tục và chết chóc nhất tại Hoa Kỳ --- bản lượng định nguy hiểm này bị Brian Murphy, người bị mất chức Trưởng Phòng Tình Báo Bộ Nội An hồi tháng 8/2020 sau khi lên tiếng rằng bản lượng định tình báo bị Bộ Nội An ém nhẹm vì không muốn chọc giận TT Trump, người đã nhiều lần công khai cổ vũ bạo lực da trắng thượng đẳng.Chad Wolf, quyền Bộ Trưởng Bộ Nội An, khi phổ biến bản lượng định hôm Thứ Ba viết rằng ông quan ngại đặc biệt về bạo lực từ các nhóm cực đoan da trắng thượng đẳng trong các năm gần đây gây ra các cuộc tấn công chết người, và "Nga nhiều phẩn là bàn tay bí mật thúc đẩy chính yếu cho các tin bóp méo và tin giả trong nội địa Mỹ" (“Russia is the likely primary covert influence actor and purveyor of disinformation and misinformation within the homeland.”).Như thế, bản lượng định nội an đã bị Bộ Nội An ém tới ít nhất là 2 tháng vì sợ Trump nổi giận.Một số người hành nghề giúp việc trong nhà tại Hoa Kỳ bị dính COVID-19 đã phản ứng giận dữ về việc Trump thúc giục "hãy bước ra" và "đừng sợ dính Covid. Đừng để nó chiếm ngự đời bạn" ngay khi Trump rời bệnh viện về Bạch Ốc. Họ nói rằng Trump hành xử vô trách nhiệm đã làm chết hơn 200,000 người Mỹ và hơn 7 triệu người dương tính.Norma, 46 tuổi, làm giúp việc trong nhà, nói Trump "đã giễu cợt chúng tôi, những người lao động nghèo. Bà mẹ có 3 con và là di dân không giấy tờ tại Lakewood, N.J. Ba Noma nhiễm vi khuẩn COVID-19 vào tháng 4/2020, và mẹ của bà Norma chết vì dịch này vào ngày 10 tháng 7/2020, "Tôi vẫn còn thương khóc mẹ tôi. Tôi còn bị kiệt sức sau khi chữa dịch bệnh, cảm thấy hơi lạnh trong người và hai bàn tay thường bị tê cứng." Bà Norma phải ở nhà chữa COVID-19 trong 2 tháng sau khi bị dương tính và bây giờ chỉ làm việc 80% so với lượng việc trước đó.Hiện đang có hơn 2 triệu người làm việc trong nhà như Norma tại Hoa Kỳ. Họ làm trong các nhà dân, lau chùi dọn dẹp, chăm sóc trẻ em và người già và người khuyết tật, theo thống kê của viện Economic Policy Institute. Đa số người làm trong nhà là phụ nữ, và hơn 1/2 là da màu.Nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Ba 6/10/2020 cho thấy rằng nếu Tòa Tối Cao vào tháng tới đồng ý với chính phủ Trump và 18 Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang để gỡ bỏ bảo hiểm y tế ObamaCare (Affordable Care Act) thì hơn 20 triệu dân sẽ mất bảo hiểm y tế, thêm nhiều triệu người trả nhiều tiền hơn cho bảo hiểm -- trong khi đại dịch chưa qua -- và các công ty dược phẩm lớn và nhóm 0.1% những người giàu nhất Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi giảm thuế lớn.Tara Straw và Aviva Aron-Dine viết trong bản phúc trình thực hiện bởi viện nghiên cứu Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) rằng tai hại cho hàng chục triệu người nặng nề hơn bình thường vì ảnh hưởng toàn cầu đại dịch và toàn cầu cũng đang khủng hoảng kinh tế vì đại dịch -- ngay cả người mất bảo hiểm ObamaCare có muốn tìm mua bảo hiểm tư sẽ khó tìm được khi có tiền sử bệnh.Bản thăm dò hàng tuần Rasmussen Reports cho thấy Biden hơn điểm Trump 12%. Biden dẫn đầu với 52% ủng hộ, trong khi Trump 40% trong số những người nhiều phần sẽ đi bầu. Có 4% muốn ứng viên khác, và 4% chưa quyết định.Bản thăm dò hàng ngày Rasmussen Reports đưa ra hôm Thứ Tư bảo trợ bởi thông tấn khuynh hữu Whatfinger News cho thấy 44% cử tri Mỹ hài lòng rằng Trump làm việc tốt, nhưng 54% nói Trump làm hỏng.