Trump bị bác sĩ mắng là trình diễn điên khùng. Cộng Hòa: Trump hơn Biden vì có kinh nghiệm dính bệnh COVID-19. Gián điệp cao niên nhất CIA thấy có dấu hiệu Trump và Cộng Hòa đã bị gián điệp Nga gài bẫy, bắt bí. Đa số dân Mỹ đổ tội Trump chống dịch thua Tập Cận Bình. Cựu Giám đốc FDA: Trump chống dịch quá dở, thua VN, TQ... Giải Nobel y khoa: 3 GS tìm ra siêu vi gan C. Trump bị bác sĩ mắng trình di

Trump ngồi trên xe ra bệnh viện chào người ủng hộ rồi vào lại, bị bác sĩ mắng là trình diễn điên khùng

Giải Nobel y khoa: 3 GS tìm ra siêu vi gan C. Trump bị bác sĩ mắng trình diễn điên khùng. 20.000 ghế trống tưởng niệm 210,000 người chết dịch

WASHINGTON (VB - 5/10/2020) -- Tuần lễ thông báo giải Nobel bắt đầu hôm Thứ Hai 5/10/2020: Giải Nobel Y Khoa trao cho ba nhà khoa học Harvey J. Alter, Michael Houghton, và Charles M. Rice -- trong đó Houghton là người Anh và 2 vị kia người Mỹ -- vì các khám phá dẫn tới nhận diện vi khuẩn viêm gan C. Cả 3 sẽ chia tiền thưởng 1.1 triệu đôla. Nhờ khám phá này, nhiều triệu mạng người đã được cứu.

Tính cho tới 11:30 giờ sáng giờ thủ đô, Tổng Thống Trump vẫn còn nằm trong bệnh viện, chưa có tin gì sẽ trở về Bạch Ốc như ông mong đợi. Trưởng ban Truyền thông Bạch Ốc Kayleigh McEnany loan báo hôm Thứ Hai 5/10/2020 rằng cô xét nghiệm dương tính coronavirus, nhưng không triệu chứng.

Trong khi đó, những tín đồ của ông giải thích chuyện Trump cảm tử mắc dịch COVID-19: Erin Perrine, phụ tá ban vận động của Trump, nói hôm Thứ Hai rằng Trump là lãnh tụ tốt hơn Joe Biden vì Trump có "kinh nghiệm trực tiếp" (a firsthand experience) bị lây dịch bệnh COVID-19.

Nói trên đài Fox News với người dẫn chương trình Sandra Smith, Perrine sáng Thứ Hai còn nói thêm rằng chuyện Trump ngồi xe chạy ra cổng bệnh viện Walter Reed Medical Center hôm Chủ Nhật để vẫy chào người ủng hộ rồi vào bệnh việnt rở lại cho thấy Trump bảnh hơn việc thường ngày của Biden. Hình như cô Perrine quên nói rằng, kinh nghịệm mắc dịch chưa đủ ngon lành bằng kinh nghiệm chết dịch, một kinh nghiệm đau buồn cho hơn 200,000 người Mỹ.

Đa số dân Mỹ quy lỗi về khủng hoảng đại dịch cho chính phủ Mỹ, hơn là cho chính phủ TRung Quốc hay nước khác, theo thăm dò của University of Chicago Harris School of Public Policy và viện Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research thực hiện trước khi Trump xét nghiệm dương tính hôm Thứ Sáu và nhập viện. Trump sau đó thú nhận đã học được bài học vì làm giảm mức nguy hiểm của dịch này trong nhiều tháng.

Có 56% dân Mỹ nói rằng chính phủ Mỹ trách nhiệm chủ yếu, trong khi 47% đổ tội cho chính phủ nước khác và chỉ 39% đổ lỗi cho tổ chức y tế thế giới World Health Organization. GS Austin Wright của viện nghiên cứu Harris School for Public Policy nói như thế tổng quát dân Mỹ không tin vào cách chính phủ Mỹ đối phó với tình hình khủng hoảng dịch.

Trả lời phỏng vấn của CNBC hôm Thứ Hai 5/10/2020, Bác sĩ Scott Gottlieb (cựu ủy viên Sở Dược Liệu và Thực Phẩm FDA của TT Trump) nói rằng dịch bệnh không tất yếu, lẽ ra cản bớt được, và ông ca ngợi các nước Châu Á đã chống dịch hay hơn Hoa Kỳ. Ông nói, "Toàn bộ vùng ven Thái Bình Dương có ít hơn 1,000 người lây nhiễm mỗi ngày. Để dịch lây ào ạt không là tất yếu," theo lời Gottlieb nói trên chương trình “Squawk Box,” chỉ tới các quốc gia như TQ, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Hàn và Úc châu.

Bác sĩ Scott Gottlieb ca ngợi Trung Quốc đối phó giỏi khi so sánh, nói TQ không nói dối về số lượng bệnh nhân, và ám chỉ thái độ các chính phủ nói dối: "Người ta muốn nói rằng TQ nói dối về hai tá trường hợp nhiễm bệnh họ báo cáo mỗi ngày, mà tôi không tin TQ làm như thế [nói dối]. Chắc chắn rằng toàn bộ vùng ven Thái Bình Dương không nằm trong một âm mưu, Không tất yếu là chúng ta phải lãnh cú đại dịch lây lan."

Báo Business Insider hôm Thứ Hai ghi nhận một bài viết trên CNBC của Fred Kempe, Tổng quản trị viện nghiên cứu Atlantic Council, nói rằng Trump trúng dịch COVID-19 sẽ làm tăng uy tín quốc tế của Trung Quốc, nói rằng các viên chức TQ sẽ lấy chuyên này ra để ca ngợi nỗ lực TQ chống dịch tuyệt vời. Kempe viết rằng TQ nhận định chuyện Trump lây dịch là "một vết thương tự bắn."Peter Sichel, người gián điệp CIA đang sống tuổi cao nhất, nói ông tin rằng Nga đã gài người vào Đảng Cộng Hòa từ lâu, trước khi Trump xuất hiện như một ứng viên khả thi. Sichel là một trong các điệp viên đầu tiên của CIA thời Chiến Tranh Lạnh, nói ông thấy chứng cớ bàn tay gián điệp Nga trong hoạt động của Trump và Cộng Hòa trong hồ sơ Ủy ban Tình báo Thượng viện (he sees evidence of Russia’s spycraft against Trump and the GOP in the Senate Intelligence Committee), theo tin The Daily Beast.Sichel nói tình báo Nga có lợi thế là họ hoạt động đường dài, trong khi tình báo Mỹ chỉ suy nghĩ ngắn hạn, có khi chỉ cho chiến dịch vài tháng (We thought in terms of quarters), trong khi tình báo Nga gài hoạt động nhiều năm, thậm chí cả nhiều thập niên.Hồ sơ Thượng Viện Mỹ điều tra cho thấy Nga gài tình báo vào Cộng Hòa từ trước khi Trump xuất hiện và trở thành ứng viên như một phần trong nỗ lực của Putin không cho bà Hillary Clinton thắng Bạch Ốc (Senate investigators found the Kremlin sought to infiltrate the Republican Party long before Trump became its nominee as part of Russian president Vladimir Putin’s effort to deny the White House to Hillary Clinton).Sichel, 97 tuổi, nói rằng tình báo Nga thúc đẩy các phong trào chính trị cực hữu khắp Châu Âu để giành ảnh hưởng, và ban vận động Trump cũng đề cao cùng chủ đề dân tộc như thế, và Sichel nói ông thấy có dâu hiệu có thể đoán là tình báo Nga đã gài bẫy để bắt bí (blackmail): "Họ là bậc thầy tuyệt vời ở trờ này, và họ dùng bất cứ thứ gì có thể. Gài bẫy tình dục, hối lộ, ưu đãi, bất cứ gì họ có."Bài báo dẫn ra trường hợp Paul Manafort (cựu chủ tịch ban vận động của Trump từ tháng 6 tới tháng 8/2016) liên hệ thân thiết với gián điệp Nga Konstantin Kilimnik trong suốt cuộc vận động, trong khi Donald Trump Jr., Jared Kushner (con rể của Trump) và Michael Flynn (cố vấn an ninh quốc gia trong 22 ngày đầu Trump nắm chức Tổng Thống và bị buộc từ nhiệm) đã gặp gián điệp Nga hứa hẹn tìm "bụi" chống bà Clinton.Sichel nói rằng điều quan trọng là tất cả họ đều nói dối với điều tra viên và đó là dấu hiệu họ bị blackmail, hãy hình dung nếu FBI không bắt được chứng cớ về Flynn và ông này vẫn giữ chức cố vấn an ninh quốc gia: "Người Nga biết ông này nói dối, tôi tin họ ghi âm tất cả các cuộc nói chuyện với ông này."TT Trump hôm Chủ Nhật chạy xe SUV ra ngoài bệnh viện, ngồi ghế sau và vẫy tay chào người ủng hộ, rồi nhanh chóng quay xe vào lại bệnh viện, bất chấp lệnh CDC cấm những người cách ly không được tiếp cận với ai, và bây giờ tài xế và các cận vệ phải bị cách ly.Bác sĩ James Phillips, Trưởng khoa Dịch bệnh tại George Washington University và là bác sĩ tham dự chữa trị Trump ở bệnh viện Walter Reed, nói rằng chuyện Trump lạng xe ra ngoài bệnh viện rồi vào lại là "màn trình diễn sân khấu rất mực điên khùng." Bây giờ tất cả những người trong xe phải bị cách ly 14 ngày.Vào ngày 26/9/2020, một buổi lễ tại Vườn Hồng Bạch Ốc để loan báo GS Amy Coney Barrett là ứng viên Thẩm Phán Tòa Tối Cao được tham dự bởi hầu hết không mang khẩu trang. Một tuần sau, hôm Chủ Nhật 4/10/2020, một nhóm người có người thân đã chết hay sống sót được trận dịch COVID-19 tụ họp không xa Vườn Hồng, trong công viên Ellipse gần Bạch Ốc, để làm lễ tưởng niệm hơn 200,000 người chết vì dịch (con sô bây giờ là 210,000 người chết): xếp 20,000 ghế trống trong công viên, mỗi ghế tượng trưng 10 người Mỹ chết dịch.Trang web của National COVID-19 Remembrance viết về lễ tưởng niệm bằng ghế trống này viết: "Đây là các ông bà của chúng ta, ba mẹ chúng ta, anh chị em chúng ta, con chúng ta, bạn đồng nghiệp chúng ta và hàng xóm chúng ta."

