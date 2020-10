Chết dịch tại Mỹ: 213,624. Ngành giày da Mỹ kêu gọi Mỹ đừng siết ngành giày da VN, vì hại cho các hãng Mỹ và dân Mỹ. Báo Nga: Mỹ siết kinh tế VN sẽ hại các hãng Mỹ vừa dọn xưởng từ TQ sang VN. Nhiều người ủng hộ Trump tin rằng khi đi xét nghiệm, các bác sĩ đã cấy COVID-19 vào Trump. Nhiều giáo hội Ky Tô kêu gọi cầu nguyện cho Trump. Vatican bác bỏ yêu cầu của Mỹ về cô lập TQ. Hơn 700 chuyên gia ng

Chết dịch tại Mỹ: 213,624. Ngành giày da Mỹ kêu gọi Mỹ đừng siết ngành giày da VN, vì hại cho các hãng Mỹ và dân Mỹ. Báo Nga: Mỹ siết kinh tế VN sẽ hại các hãng Mỹ vừa dọn xưởng từ TQ sang VN. Nhiều người ủng hộ Trump tin rằng khi đi xét nghiệm, các bác sĩ đã cấy COVID-19 vào Trump. Nhiều giáo hội Ky Tô kêu gọi cầu nguyện cho Trump. Vatican bác bỏ yêu cầu của Mỹ về cô lập TQ. Hơn 700 chuyên gia ngành y tá kêu gọi bầu cho Joe Biden. Y tá Philippines chỉ 4% tại Mỹ nhưng chết dịch tới 31.5% trong các y tá Hoa Kỳ. Cô Guilfoyle, bạn gái cậu Trump Jr., bị Fox News sa thải sau khi đài này đền 4 triệu đô la cho 1 người phụ tá bị cô này quấy nhiễu sex.

WASHINGTON (VB -- 3/10/2020) -- Theo thống kê của Worldometer sáng ngày Thứ Bảy 3/10/2020, tính chung số người Mỹ nhiễm dương tính đại dịch COVID-19 là 7,559,373 người, tức là tăng trong một ngày +10,050 người lây nhiễm mới, tính chung đã có 213,624 người Mỹ chết vì dịch này.

Trong khi đó, có vẻ như Mỹ sẽ nặng tay siết cổ kinh tế Việt Nam, không bận tâm gì tới chuyện Trung Quốc đang quấy rối Biển Đông của VN? Đó là nỗi lo của một số nhà phân tích thị trường.

Tổ chức thương mại giày da lớn nhất Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại rằng giá giày nhập cảng từ VN có thể tăng vọt giá trên trời sau bản phúc trình Bạch Ốc sửa soạn điều tra về hành vi thao túng tiền tệ của VN. Trong bản thông cáo gửi tới báo FootWear News hôm Thứ Sáu 2/10/2020, Matt Priest, chủ tịch hội chuyên về phân phối và bán lẻ giày dép Hoa Kỳ Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA), viết rằng tổ chức này "rất lo ngại" về chuyện chính phủ Trump cho biết sẽ điều tra và phạt thuế giày VN.

Thư của FDRA nói rằng các công ty giày Hoa Kỳ và người tiêu thụ Hoa Kỳ hiện đã gặp trở ngại tài chánh trong thời đại dịch, và sau khi Mỹ dựng rào thuế phạt ngành da giày Trung Quốc, các công ty Mỹ phải chuyển nguồn cung cấp, và bây giờ Việt Nam là nơi cung cấp nhiều thứ nhì thế giớ cho ngành giày dép Hoa Kỳ. Bất kỳ trừng phạt nào nhắm vào giày VN đều sẽ làm thiệt hại các hãng Mỹ và dân Mỹ vào lúc họ trở ngại tài chánh nhiều nhất.

Theo bản tin Bloomberg, Mỹ dự tính công bố kết quả lệnh phạt trong tuần đang tới, và sẽ dùng Section 301 trong luật thương mại 1974 Trade Act — luật này đã dùng để dựng rào thuế phạt TQ, và bây giờ sẽ nhắm vào VN.

Thông tấn chính phủ Nga Russia Today, ấn bản tiếng Anh, cũng báo động rằng Bộ Ngân Khố Mỹ tố giác VN sụt giá tiền 4.7% đối với Mỹ Kim đã làm VN trở thành mục tiêu bị phạt, bất kể VN đã bác bỏ rằng không có gì là cạnh tranh bất công cả.

Thông tấn Nga nói rằng VN hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-TQ với nhiều công ty sản xuất dọn cơ xưởng rời TQ để vào VN, và bây giờ Mỹ trừng phạt VN cũng sẽ gây thiệt hại cho chính các công ty Mỹ đã dọn xưởng vào VN, nếu rào thuế Mỹ chống TQ cũng bằng rào thuế Mỹ chống VN.

Báo The Guardian hôm 3/10/2020 cho biết nhiều người ủng hộ Trump vẫn tin rằng không hề có đại dịch như Trump nhiều lần nói, trong khi nhiều người không tin rằng Tổng Thống Trump, người họ tin là Đấng Tái Lâm, lại có thể nhập viện vì nhiễm dương tính COVID-19, và một số người còn tin vào thuyết âm mưu rằng Trump không bệnh nhưng chính các bác sĩ cấy bệnh vào Trump.

Sean Patterson, 56 tuổi, tài xế xe tải bầu phiếu sớm tại phòng phiếu ở thị trấn St Joseph, Missouri -- nơi đa số ủng hộ Trump cuồng nhiệt -- nói: "Đó là tin giả. Không hề có đại dịch nào cả. Như Trump nói kìa, có nhiều triệu người chết vì cúm đúng không?" (“It’s a hoax. There’s no pandemic. As Trump said, how many millions die of flu?”)

Nhưng rồi Patterson do dự, suy nghĩ rằng có thể Trump thực sự đã dính Covid-19, và nói: "Nếu Trump bệnh, hẳn là họ đã cấy vi khuẩn vào người Trump khi họ xét nghiệm Trump. Đó chính là điều người ta đã làm cho tôi khi tôi tới bệnh viện vì tim đập nhanh. Hai tuần sau là tôi bị cảm lạnh. Đây là chính trị. Tôi không tin chính phủ Mỹ chút nào. Ai là người phụ trách an toàn cá nhân hả? Tôi nghe lời Trump."

Thái độ tin Trump cuồng nhiệt trong người Việt có lẽ có nguồn gốc sâu xa hơn những người như Patterson: theo chân nhà thơ Tố Hữu nhiều thập niên trước đã từng làm thơ ca ngợi lanh tụ Hồ Chí Minh và Stalin, đã có ít nhất một nhà thơ gốc Việt đã làm thơ cầu nguyện cho Trump mau hết bệnh.

Trong khi đó, nhiều giáo hội Ky Tô Giáo tại Hoa Kỳ đã kêu gọi trên TV và Internet rằng hãy góp lời cầu nguyện cho vợ chồng Trump mau khỏi bệnh. Trong các lãnh tụ tinh thần nổi tiếng kêu gọi cầu nguyện cho vợ chồng Trump người ta thấy có: mục sư Greg Laurie của hội tháng Harvest Christian Fellowship tại California; Eugene Cho, cựu mục sư tại Seattle và bây giờ lãnh đạo hội từ thiện Cơ đốc Bread for the World; mục sư Joe Carter của liên đòan Thánh Kinh và hội thánh The Gospel Coalition and McLean Bible Church; Ronnie Floyd, chủ tịch hội đồng điều hành Southern Baptist Convention Executive Committee; giám mục Michael Curry của giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ Episcopal Church...

Trong các bản tin tiếng Anh, không thấy nói tới các lãnh tụ tôn giáo gốc Việt... Có thể cộng đồng Việt quá ít? Hay cũng có thể lòng tin không nồng nhiệt như người Mỹ, dù rằng đa số không tin vào sức mạnh cầu nguyện: khắp nước Mỹ cầu nguyện trong hai thập niên The Vietnam War nhưng vẫn có 58,000 lính Mỹ tử trận tại VN, và đây có phải là câu hỏi lớn về thần học?Trong khi đó, chuyến du thuyết của Ngoại Trưởng Mỹ thảm bại lớn, không thuyết phục được Vatican trong nỗ lực kêu gọi bao vây và tẩy chay Trung Quốc. Vatican hôm Thứ Bảy cho biết sẽ vẫn đối thoại với Bắc Kinh về bổ nhiệm giám mục, tôn trọng thỏa ước Vatican-TQ đã ký năm 2018 bất kể Hoa Kỳ chống đối gay gắt.Ngoại Trưởng Vatican là Đức Hồng Y Pietro Parolin loan tin tái tục thỏa ước trên như thế trong bài diễn văn kỷ niệm 150 năm các đoàn truyền giáo Công Giáo từ một dòng tu Ý Đại Lợi vào TQ. nói rằng các giáo hoàng, từ xa xưa như Pius XII đã tìm cách mở lại con đường đối thoại với Bắc Kinh sau khi người CS chiếm Hoa Lục.Đây là lần thứ 3 trong vòng một tuần, ngài Parolin bênh vực thỏa ước, sau chuyến đi căng thẳng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Vatican. Pompeo đã đọc diễn văn về tự do tôn giáo ở Rome, và trong bài viết trước khi tới thăm, Pompe nói rõ Mỹ chống thỏa ước Vatican-TQ và thúc giục Vatican cùng với Mỹ lên án việc TQ đàn áp tôn giáo và dân thiểu số, trong đó có tín đồ Công Giáo.Báo Newsweek hôm 2/10/2020 loan tin một Thư Ngỏ ký tên 700 chuyên gia trong ngành điều dưỡng từ 49 tiểu bang và thủ đô DC, trong đó có các giáo sư đại học và y tá quốc gia, lên tiếng rằng "Chúng tôi là y tá, nghề được tin cậy nhất Hoa Kỳ. Và chúng tôi ủng hộ Biden" (We Are Nurses, America's Most Trusted Profession. And We Support Biden).Thư ngỏ thúc giục dân Mỹ bầu cho Joe Biden vào chức Tổng Thống vì "chúng tôi có trách nhiệm đạo đức phai lên tiếng về hành vi của chính phủ Trump đã làm thiệt hại sức khỏe các cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và hành tinh của chúng ta." (Nguyên văn: We have a moral obligation to speak out about the Trump administration's actions that are undermining the health of individuals, families, communities, the nation and our planet.)Thư Ngỏ nói rằng Tổng Thống Trump đã đối phó sai lầm đối với đại dịch dẫn tới kết quả hơn 200,000 người Mỹ chết vì COVID-19 chỉ trong 7 tháng... Thư Ngỏ nói Trump đã nói dối và bưng bít sự thật chết chóc của đại dịch, qua lời Trump thú nhận với ký giả Bob Woodward được ghi âm.Theo một thống kê trên báo Business Insider, các y tá và ngành y tế gốc Phillipines chỉ chiếm 4% trong lực lượng lao động trong ngành y tá Mỹ, nhưng chiếm tới 31.5% cái chết trong các y tá và ngành y tế chết vì COVID-19. Thống kê đưa ra từ liên đoàn y tá lớn nhất Hoa Kỳ là National Nurses United. Không thấy ai làm thơ ca ngợi các y tá đã chết. Hẳn là chỉ có đồng bào họ từ Philippines trong 7 tháng qua cầu nguyện cho họ.Trong khi đó, Kimberly Guilfoyle, bạn gái của cậu Donald Trump Jr. và là trưởng ban tài chánh vận động tái bầu cử của Donald Trump, đã bị tố giác sách nhiễu tình dục trước khi rời chức xướng ngôn viên Fox News hồi tháng 7/2018. Trong khi báo HuffPost loan tin rằng cô Guilfoyle --- chủ tịch ủy ban Trump Victory Finance Committee và là bạn gái của cậu Donald Trump Jr. --- bi sa thải trước khi Fox News bồi thường 4 triệu đôla cho người tố cáo cô này, nhưng luật sư của cô nói chuyện này là vô căn cứ.Trong đơn kiện sơ thảo gửi tới ban giám đốc Fox News vào tháng 11/2018, môt phụ nữ trong cương vị phụ tá cho cô Kimberly Guilfoyle, nói rằng cô bị buộc làm việc từ và ngủ trong căn chung cư của Guilfoyle tại New York, nơi đó cô Guilfoyle khỏa thân trước mặtc ô phụ tá, nói chuyện dâm dật về đời sống tình dục của cô, cho cô phụ tá xem các tấm ảnh chụp cô Guilfoyle "từng vui vẻ dâm đãng" với các bạn tình. Đặc biệt, cô Guilfoyle cũng nói với cô phụ tá rằng nên trao tặng sex cho một viên chức Fox News (không kể tên trong bản tin), và yêu cầu cô phụ tá xoa bóp cặp háng khỏa thân của cô (allegedly told her assistant to submit to a Fox employee's demands for sexual favors and asked for a massage of her bare thighs).Theo báo New Yorker, cô phụ tá cũng nói rằng cô Guilfoyle đề nghị đưa cô này 1 triệu đôla để im lặng và một số ưu đãi khác vào tháng 8/2017, nếu cô phụ tá nói dối với các luật sư được thuê để điều tra các chuyện sách nhiễu tình dục trong Fox News.