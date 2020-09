Cậu Eric Trump tố cáo IRS đã làm lộ hồ sơ thuế của TT Trump cho báo NYT. Chiều nay tranh luận Trump-Biden trực tiếp truyền hình. Các phụ tá của Trump không biết nói gì, đành tránh né báo chí vì không có giấy thuế của Trump. Cựu công tố Ackerman: Trump không trốn thuế, mà là gian thuế, cả bố con Trump sẽ vào tù. BS Fauci tố Fox News toàn tin "kỳ dị"

WASHINGTON (VB - 29/9/2020) --- Hôm nay, Thứ Ba 29/9/2020, sẽ diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên giữa ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa Donald Trump và Dân Chủ Joe Biden tại Cleveland. Tranh luận khởi sự từ 6:00 giờ chiều giờ California (tức 9:00 giờ tối giờ Miền Đông) và kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Cuộc tranh luận này là lần đầu tiên trong cuộc tranh cử 2020, sẽ trực tiếp truyền hình trên nhiều làn sóng. Theo bản thăm dò của Monmouth University dự kiến sẽ có 74% cử tri ghi danh sẽ mở TV ra xem. Nhưng chỉ có 3% nói rằng họ để ngỏ kịch bản họ sẽ đổi ý bầu cho ai theo diễn biến tranh luận, theo Washington Post.

Hầu hết cử tri (63%) nói rằng họ muốn người điều hợp (Chris Wallace của Fox News) kiểm chứng sự thật đối với lời 2 ứng viên tranh luận, vì Trump nổi tiếng là nói dối liên tục. Nhưng Frank Fahrenkopf Jr., viên chức của Ủy ban Tranh luận Tổng Thống (Presidential Debate Commission), nói với CNN rằng Ủy ban không đòi hỏi người điều hợp kiểm chứng sự thật, vì sau cuộc tranh luận thì báo chí khắp nơi sẽ kiểm chứng.

Cũng mới sáng sớm Thứ Ba, cậu Eric Trump lên chương trình truyền hình “Fox & Friends” than phiền về cách ông bố (Tổng Thống Donald Trump) bị đối xử tệ hại vì Sở Thuế IRS và báo New York Times.

Cậu con thứ của Trump nói rằng báo New York Times đã viết quá chi tiết về chuyện bố cậu trốn thuế, và các bài báo dài đó đã sửa soạn và viết trong 3 tháng trường (“They’ve been writing that article for three months") chỉ để phổ biến trên báo vài ngày trước cuộc tranh luận trên TV và như thế là tấn công chính trị.

Bây giờ tới màn thú nhận rằng hồ sơ thuế trên NYT là thật, không giả mạo: Tiếp theo, cậu Eric Trump tấn công Sở Thuế IRS rằng đã "có ai đó từ IRS lộ ra các hồ sơ thuế. Tôi tin đầy là cú xì-căng-đan IRS tệ hại nhất trong một thế hệ" (Somebody at the IRS leaked the document. I really believe that this is the IRS scandal of this generation…). Theo luật Hoa Kỳ, lộ hồ sơ thuế là tội hình sự cấp liên bang. Nghĩa là, người lộ hồ sơ thuế của Trump cho báo New York Times đã phạm tội.

Một cựu công tố liên bang trong cuộc điều tra và khởi tố Watergate đã làm sụp đổ Tổng Thống Richard Nixon nói rằng các tiết lộ về Trump trốn thuế sẽ làm cho cả Donald TRump và cô Ivanka Trump vào tù. Nick Akerman nói trên CNN: "Hiển nhiên, cả 2 vào tù."

Nhưng Ackerman phân tích rằng Trump không trốn thuế (tax avoidance), là là "gian lận thuế" (tax fraud), nghĩa là tội nặng hơn. Nếu trốn thuế, tội hình sự này là 5 năm tù và càng nhiều tiền trốn thì tội tăng theo.

Maggie Haberman, phóng viên báo New York Times, sáng Thứ Ba 29/9/2020 lên đài CNN nói rằng các viên chức phụ tá của TT Trump không biết cách nào chống đỡ cho TT Trump, bất kể bị Trump thúc giục ra truyền thông lên tiếng bảo vệ Trump trước tố giác gian thuế và trốn thuế.

Haberman nói rằng các phụ tá của Trump mấy hôm nay tránh các cuộc phỏng vấn của truyền thông mặc dù được xin phỏng vấn liên tục, vì không biết nói gì, bởi vì Trump không đưa cho họ xem tờ giấy thuế nào để ra nói trước công chúng. Và có vẻ như Trump vĩnh viễn không muốn nói chuyện hồ sơ thuế của Trump.

Tuy nhiên, hồ sơ thuế cho độc giả hiểu được nhiều hành vi của Trump trong khi làm Tổng Thống, như chuyện dẫn phái đoàn bảo vệ liênt ục đi tới các sân golf, kể cả trong thời đại dịch là nhằm kiếm tiền công quỹ cho các sân golf của Trump. Theo báo NYT, Trump lãnh lương 427 triệu đôla nhờ điều hợp chương trình truyền hình “The Apprentice” cùng với các thương vụ trên TV. Vào năm 2015, Trump đã mua được 15 sân golf/khu nghỉ dưỡng, nhưng không chỗ nào có lợi tức.

Cụ thể, năm 2012, Trump mua khu nghỉ dưỡng đầy rệp Trump National Doral giá $150 triệu đôla. Từ đó, nơi này lỗ 162 triệu đôla. Nơi này cũng vẫn còn nợ tiền vay địa ốc 125 triệu đôla mà đáo hạn là 3 năm. (“a $125 million mortgage balance coming due in three years.”)

Nơi khác cũng lỗ tương tự: 2 khu nghỉ dưỡng sân golf ở Ireland và Scotland của Trump lỗ 63.6 triệu đôla, theo hồ sơ thuế của Trump.

Khách sạn của Trump ở thủ đô Washington, D.C., gần Bạch Ốc, lỗ hơn 55 triệu đôla riêng trong năm 2018.

Các nơi khác cũng lỗ thê thảm. thế là Trump ra độc chiêu để moi tiền ngân sách chính phủ, ngoài chuyện trốn thuế: trong gần 4 năm làm Tổng Thống, Trump dẫn gia đình và các phái đoàn bảo vệ tới các sân golf nghỉ ngơi cuối tuần thường xuyên, tới giờ là hơn 500 lần, làm ngân sách chính phủ tốn kém, nhưng là tạo việc làm cho nhân viên sân golf và nhânv iên khách sạn của Trump.

Và đó cũng là lý do Trump phản ứngc hậm với đại dịch và rồi hối thúc mở lại kinh tế sớm, cũng là nhằm mở lại kinh doanh cho các sân golf và khách sạn của Trump, và bây giờ hơn 205,000 người Mỹ chết vì đại dịch, trong khi 7.1 triệu người Mỹ nhiễm COVID-19.

Bác sĩ Anthony Fauci, người chỉ huy chiến dịch chống dịch Hoa Kỳ, hôm Thứ Hai trả lời phỏng vấn củ Brian Stelter trên CNN, nói rằng đài Fox News tuy là có một số phóng viêntốt, nhưng hầu hết các bản tin đều "kỳ dị" (“outlandish”) khi loan tin về COVID-19 trong khi dân Mỹ cần biết sự kiện thật về đại dịch, rằng dân Mỹ cần biết chuyện gì xảy ra do vi khẩun gây ra chứ "không cần biết ý kiến của bạn."

Cũng hôm Thứ Hai, phóng viên Monica Alba của NBC News phỏng vấn riêng qua điện thoại bác sĩ Robert Redfield, Viện trưởng Trung Tâm Phòng Chống Dịch (Centers for Disease Control and Prevention), và bác sĩ này nói rằng Trump nói đầy sai lạc về đại dịch vì các thông tin bóp méo từ bác sĩ Scott Atlas, người cố vấn mới của Trump về dịch bệnh: "Mọi thứ hắn nói đều sai cả."

Trong khi đó, Fox News vừa mới cắt giảm nhân viên một đợt lớn, theo tin từ The Daily Beast: khoảng 70 nhân viên bị sa thải, tức là 3% nhân lực, phần lớn trong các nhóm phóng viên làm tin tức (straight-news operations). Như thế, đài này có lẽ sẽ tập trung thêm vào các cuộc phỏng vấn thay vì làm tin, vì phỏng vấn giựt gân hơn và dễ có ý kiến nhiều hơn là tin?

