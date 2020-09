Chỉ 9% dân Mỹ có kháng thể chống COVID-19 trong máu. Cử tri xin bầu qua thư tăng kỷ lục toàn quốc. Nhiều tiểu bang đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Trump siết thêm cấm vận Cuba, hy vọng phiếu dân Cuba chống cộng. Syria lên LHQ: Mỹ siết cổ dân Syria bằng cấm vận như siết cổ Floyd.

WASHINGTON (VB - 27/9/2020) -- Dân Mỹ một số tiểu bang đã bắt đầu bầu phiếu qua Bưu điện. Trong khi đó, thống kê từ hôm Thứ Sáu 25/9 cho thấy đã có hơn 28 triệu cử tri ghi danh xin gửi phiếu bầu về nhà để họ sẽ bỏ phiếu qua thư, và sẽ có 43 triệu phiếu bầu khác sẽ tự động gửi tận nhà cử tri, theo khảo sát của CNN về 42 tiểu bang và thủ đô Washington, DC -- một dấu hiệu cho thấy năm nay bầu cử sẽ đông kỷ lục.

Xin nhắc cử tri gốc Việt rằng nên bầu qua thư để tránh bớt cơ nguy lây dịch bệnh, vì bản nghiên cứu Stanford University phổ biến hôm Thứ Sáu 25/9/2020 trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy có khoảng 90% người thành niên Hoa Kỳ có cơ nguy lây nhiễm COVID-19. Nói người thành niên (adults) có nghĩa là trên 18 tuổi.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy chưa tới 10% người thành niên có kháng thể (antibodies) chống lại COVID-19 vào cuối tháng 7/2020, nghĩa là miễn dịch bầy đàn (herd immunity) sẽ còn rất xa. Nghiên cứu này thực hiện với 28,503 bệnh nhân được phân tích và lọc máu theo kỹ thuật dialysis vào tháng 7/2020, trong đó chỉ 8% là có kháng thể chống COVID-19, tức là khi tổng quát hóa sẽ là 9.3% người thành niên toàn quốc Mỹ có kháng thể này trong máu. Lời cánh giác: cơ nguy lây bệnh có rất nhiều.

Nếu bạn cư ngụ tại California, bạn không cần làm gì hết, vì phiếu bầu sẽ gửi tận nhà. Nhưng truyền thống cử tri gốc Việt bầu cử rất thấp, cao nhất là năm 2018 lên tới 40% bỏ phiếu. Có nhiều lý do cử tri gốc Việt không bầu phiếu: hoặc vì quên, hoặc vì ngày bầu cử truyền thống là Thứ Ba tuần lễ đầu tháng 11, và nhiều người bận trên sở làm, không thể nghỉ vài tiếng đồng hồ để ra phòng phiếu. Hoặc có người làm việc ở 2 nơi, xong nơi này sang chỗ khác, hoặc phải đón con ở trường về, thế là trễ. Cho nên phiếu bầu qua thư là tiện dụng, xin chớ quên bầu phiếu. Cử tri gốc Việt ở California không ảnh hưởng bầu cho Trump hay Biden vì không thay đổi phiếu toàn tiểu bang, nhưng sẽ quyết định vận mệnh các ứng cử viên gốc Việt đang tranh cử các cấp dân biểu tiểu bang, giám sát viên Quận, nghị viên cả ở Nam và Bắc California. Vắng tiếng nói Việt trên nghị trường sẽ là một thiệt thòi cho cộng đồng.

Năm nay, năm 2020, phiếu bầu tiền bầu cử gửi cho cư dân khắp Hoa Kỳ đã vượt hơn 50 triệu phiếu bầu tiền bầu cử năm 2016, tuy rằng không phải tất cả phiếu gửi tới nhà cử tri đều được điền vào và gửi tới thùng phiếu. Một lý do tăng vọt là vì đại dịch COVID-19 còn ảnh hưởng, cũng như vì Đảng Dân Chủ khuyến khích bầu qua thư, bất kể Donald Trump liên tục quy chụp rằng bầu qua thư sẽ là gian lận và sẽ khó có có kết quả ngay trong đêm bầu cử. Trump nói có phần đúng, vì Tổng Giám Đốc Buu Điện DeJoy sau khi được Trump bổ nhiệm đã cho gỡ 711 máy lựa thư và buộc nhân viên Bưu điện phải lựa thư bằng tay, và bây giờ hoạt động thư tín đi chậm kinh khủng, làm một số cư dân Quận Cam than phiều khi gửi bánh Trung thu cho con cháu hay bạn hữu nơi các tiểu bang xa, những nơi cộng đồng không có tiệm bánh Trung thu nào.

Tại các tiểu bang chiến trường, đơn xin gửi phiếu bầu tận nhà Dân Chủ nhiều hơn Cộng Hòa 1.3 triệu phiếu, theo thống kê CNN. Riêng ở tiểu bang chiến trường North Carolina, đơn xin phiếu khiếm diện vượt hơn 1 triệu đơn tính vào hôm Thứ Tư tuần trước, trong khi năm 2016 cùng thời kỳ chỉ có 85,000 cử tri nơi này xin phiếu bầu khiếm diện. Tương tự ở nhiều tiểu bang chiến trường khác.

Tính toàn quốc, hơn nửa triệu phiếu bầu đã được cử tri điền xong và gửi tới các phòng bầu cử để chờ đếm phiếu, theo phúc trình của 12 tiểu bang, trong đó có gần 200,000 phiếu từ North Carolina và hơn 3,000 phiếu từ Florida, tính tới hôm Thứ Năm 24/9/2020.

Hầu hết cử tri toàn quốc đều phải xin gửi phiếu tới nhà mới được nhận mẫu phiếu bầu qua thư, chỉ trừ 4 tiểu bang (trong đó có California) và hủ đô Washington, DC tự động gửi mẫu phiếu tận nhà tất cả cử tri, không cần xin.

Nước nhỏ nhưng vẫn có cơ hội chọc quê đại cường: Ngoại trưởng Syria hôm Thứ Bảy 26/9/2020 tố cáo Tổng Thống Mỹ Donald Trump đang bóp mũi cho Syria tắt thở bằng cấm vận y hệt như "George Floyd và những người khác đã bị bóp nghẹt thở tàn bạo tại Hoa Kỳ."

Walid Al-Moualem, Ngoại trưởng và là Phó Thủ Tướng Syria, nói trước khoáng đại Liên Hiệp Quốc qua video làm sẵn hôm Thứ Bảy cho biết chính sách cấm vận mới của TRump hiệu lực từ tháng 6/2020 qua luật có tên là Caesar Act đã làm thê thảm kinh tế Syria khi cấm các công ty ngoại quốc giao thương với Syria, "Mục đích thực sự là áp lực vào dân Syria, vào đờis ống cư dân và sinh hoạt hàng ngày của họ. Đó là nỗ lực phi nhân để bóp nghẹt Syria như đã bóp nghẹt George Floyd và người khác tại Mỹ."

Phái đoàn Hoa Kỳ tại LHQ không tức khắc trả lời những tố cáo của Syria. Nhưng khi áp đặt cấm vận, Mỹ nói là nhằm cắt nguồn thu của chính phủ Syria để buộc phải thương thuyết trở lại theo giám sát của LHQ để kết thúc nội chiến 8 năm ở Syria, ban đầu là do Tổng Thống Bashar al-Assad đàn áp những người dân chủ trong cuộc biểu tình năm 2011 dẫn tới nội chiến, trong đó Mỹ hỗ trợ quân đội du kích Kurds chống lại al-Assad.

Tuy nhiên, Trump đã rút quân Mỹ đang yểm trợ du kích Kurds từ 2019 ra khỏi biên giới Syria-Turkey, và tạo cơ hội cho Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào ngày 9 tháng 10/2019 nhắm các chiến khu Kurdish YPG nhằm tạo vùng đệm "an toàn" 32 kilomét vì cho rằng du kích do Mỹ yểm trợ là khủng bố. Thực tế, nội chiến nào cũng là dai dẳng, và chính phủ Mỹ không thể yểm trợ lực lượng nào lâu dài bằng sinh mạng chiến binh Mỹ. Nhưng Hạ Viện Mỹ lúc đỏ bỏ phiếu tỷ lệ 354-60 để lên án Trump về quyết định rút quân Mỹ ra khỏi vùng đông bắc Syria, nhưng Thượng Viện từ chối lên án Trump.

Đánh từ xa là độc chiêu kiếm phiếu của Trump: trong các năm 1960s, Mỹ siết cấm vận Cuba để ngăn chận thế lực Nga trong Chiến Tranh Lạnh, khi chính phủ Obama nới cấm vận và cho du lịch vào Cuba gần đây, bây giờ Trump siết cấm vận Cuba trở lại để kiếm phiếu cử tri Florida, nơi tập trung đông cử tri gốc Cuba, dù là cấm vận không làm Cuba sụp đổ nổi. Nhiều phân tích gia nói rằng Trump chỉ muốn đảo ngược tất cả những gì Obama làm, chứ không phải chiến lược gì. Tương tự, Obama siết nguyên tử Bắc Hàn, Trump chìa tay thân thiện cho Kim Jong-un.

Do vậy, theo lệnh cấm vận mới, cư dân Mỹ sẽ không được phép mua xì-gà và rượu rum Cuba, và khi du lịch vào Cuba sẽ bị cấm cư ngụ ở các khách sạn quốc doanh Cuba và tất cả các nhà nghỉ sở hữu chủ là chính phủ Cuba. Lệnh cấm nhập cảng nhiều mặt hàng Cuba vào Mỹ do Trump tuyên bố trong ngày 23/9/2020 trong lễ vinh danh cựu chiến binh tham dự trận đánh Vịnh Con Heo do Bạch Ốc tổ chức tuần trước.

Tiểu bang Florida là chiến trường nghiêng ngửa, nơi phân tích gia nói rằng Trump phải thắng phiếu ở đây mới đắc cử nổi. Bản khảo sát ABC News/Washington Post hôm Thứ Tư đưa ra thăm dò hôm Thứ Tư 23/9/2020 cho thấy Trump có tỷ lệ 51% ủng hộ so với Biden 47% trong số cử tri nhiều phần sẽ đi bầu ở Florida, tỷ lệ này xem như xê xích không nhiều và có thể đảo ngược.

Tương tự đối với Việt Nam, trong khi Obama luôn luôn đặt vấn đề nhân quyền với Hà Nội trong tất cả các đàn áp nhân quyền, Trump đã thân thiện và ca ngợi Hà Nội, kể cả thái độ cầm cờ đỏ phất cao và im lặng trước trận công an đột kích Đồng Tâm. Các bác sĩ tâm lý nói rằng chuyện đó dễ hiểu, khi Trump thu một băng video năm 2015, trong đó thuê một người đóng vai Obama ngồi trước mặt để Trump la mắng.