Hà Nội vui mừng: Trump bỏ rơi dân chủ Belarus, Hồng Kông và Iran. Trump tuyên bố: chỉ đồ ngu mới bàn giao Bạch ốc ôn hòa. Trump-Biden chuẩn bị tranh luận. 150 bếp trưởng nổi tiếng Thư Ngỏ ủng hộ Biden: kỹ nghệ nhà hàng lỗ 240 tỷ đô vì Trump. Vụ 9 phiếu quăng bỏ là khúc dạo đầu để Trump ngồi lì ở Bạch Ốc

.

WASHINGTON (VB - 26/9/2020) -- Vài ngày nữa là cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng cử viên Tổng Thống diễn ra, và bạn có thể xem trên truyền hình trực tiếp.

.

Sau đây là lịch trình 3 cuộc tranh luận giữa Donald Trump và Joe Biden:

-- Thứ Ba 29/9/2020, tại thành phố Cleveland, Ohio. Điều hợp là Chris Wallace, xướng ngôn viên Fox News.

-- Thứ Năm 15/10/2020, tại Miami, Florida.

-- Thứ Năm 22/10/2020, tại Nashville, Tennessee.

.

Một số nhà hoạt động quan ngại rằng Trump có thói quen nối dối, đưa đầy thông tin sai lạc, cho nên cần có kiểm chứng sự thật trực tuyến. Nhưng nhiều người tin rằng Wallace vốn dày dặn, không phải là người điều hợp dễ dàng bị lời nói dối của Trump dẫn đi.

.

Chỉ duy có 1 cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên Phó Tổng Thống Mike Pence và Kamala Harris:

-- Thứ Tư 7/10/2020 tại Salt Lake City, Utah.

.

Tất cả đều diễn ra trong thời lượng buổi tối từ 21:00 giờ tới 22:30 giờ giờ Miền Đông (tức là, từ 6 giờ chiều giờ California) với không quảng cáo xen vào. Tranh luận mỗi buổi sẽ được điều hợp viên nêu ra 6 câu hỏi trong 6 thời lượng, tranh luận mỗi câu 15 phút. Trump và Biden mỗi người có 2 phút để trả lời câu hỏi trước khi sang phần kế tiếp.

.

Hà Nội sẽ vui mừng vô cùng khi đọc tin Mỹ chính thức rời bỏ các chiến trường dân chủ thế giới, lui về cho chính sách Ưu Tiên Cho Hoa Kỳ: Chính phủ Trump đã ngưng tài trợ các nhóm hoạt động dân chủ tại Belarus, Hong Kong và Iran; tiền tài trợ trước giờ được giải thích là giúp các nhà hoạt động tránh thoát sự giám sát chặt chẽ của công an và để giúp vượt rào kiểm duyệt Internet.

.

Quỹ Kỹ Thuật Mở (Open Technology Fund - viết tắt OTF) đã ngưng tất cả các hoạt động ở Belarus, và cũng ngưng nhiều hoạt động khác hỗ trợ xã hội dân sự tại Hong Kong vàd Iran, vì một khoản tiền trợ cấp 20 triệu đôla do quốc hội chuẩn chi đã bị ghìm lại bởi Michael Pack, viên chức mới do Trump bổ nhiệm.

.

Tình hình này đặc biệt nguy cấp cho giới đấu tranh dân chủ ở Belarus, nơi Tổng Thống Alexander Lukashenko tái đắc cử qua cuộc bầu cử gian lận và nhà độc tài này đã kêu gọi Tổng Thống Nga Vladimir Putin giúp tái lập trật tự ở Belarus khi dân biểu tình hàng ngày trên đường phố. Bản tin sáng Thứ Bảy 26/9 cho biết hiện nay đã có 1,000 chiến binh nhảy dù Nga đã vào Belarus tập trận với quân lực Belarus theo lịch trình 2 quân đội sẽ tập trận chung hàng tháng.

.

Tương tự, tình hình chận tiền hỗ trợ dân chủ xảy ra trong khi Hồng Kông bị siết chặt: cảnh sát Hồng kông hôm Thứ Năm 24/9/2020 đã bắt lãnh tụ Joshua Wong, 23 tuổi, vì lý do tổ chức cuộc biểu tình ngày 5/10/2019. Vài giờ sau, Wong được tạm thả sau khi đóng tiền tại ngoại. Bộ Trưởng Ngoại Giao Anh quốc Dominic Raab bày tỏ quan ngại vì Wong bị bắt, và ông cũng đòi Hồng Kông trả tự do cho 12 nhà hoạt động Hồng kông đang bị giam trong Hoa Lục khi lên ghe vượt biên sang Đài Loan thất bại.

.

Tạp chí Time cho biết các dân biểu Mỹ trong Ủy Ban Ngoại Vụ Hạ Viện đã chất vấn Michael Pack, người mới do Trump bổ nhiệm hồi tháng 6/2020 là chỉ huy Sở Truyền Thông Toàn Cầu Hoa Kỳ (US Agency for Global Media - viết tắt USAGM) về vai trò Hoa Kỳ nhiều năm yểm trợ dân chủ Hồng Kông bây giờ đã bị Pack làm tê liệt sau khi Pack sa thải nhiều chuyên gia chính phủ Mỹ trong các cơ sở truyền thông hỗ trợ dân chủ, đồng thời Pack chận tiền các hoạt động trực tuyến giúp các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông. Dân biểu Michael McCaul của Texas quy lỗi cho Pack đã gây thiệt hại lớn trong việc hỗ trợ dân chủ đặc biệt là vào cao điểm các hỗn loạn tại Hồng kông.

.

Trong khi đó, hơn 150 bếp trưởng và các chủ tiệm ăn nổi tiếng Hoa Kỳ, trong đó nhiều người xuất hiện dạy nấu ăn thường xuyên trên TV Mỹ, ký Thư Ngỏ thúc giục dân Mỹ bầu cho Joe Biden, vì cho rằng kỹ nghệ nhà hàng bị Trump gây thiệt hại thê thảm vì ém tin về dịch COVID-19. Thư ngỏ viết, "Chính phủ Trump làm hỏng cuộc đối phó đại dịch. Bâyg iờ kỹ nghệ tiệm ăn ước tính lỗ 240 tỷ đôla vào cuối năm nay."

.

Thư Ngỏ viết rằng Trump không thích nghi để làm Tổng Thống nữa, vì Trump đã làm hại ngành nhà hàng, nhân viên trong ngành, các khách hàng... và "chúng ta cần bầu ohiếu cho Joe Biden."

.

Nghiên cứu mới của liên đoàn kinh doanh du lịch New York City Hospitality Alliance cho thấy 9/10 tiệm ăn có thể không còn khả năng trả tiền thuê vị trí nữa.

.

Trong khi đó, Trump tiếp tục loan tin thuyết âm mưu trong khi vận động đêm Thứ Sáu 25/9/2020 tại Virginia. Trump nói rằng Trump không thể nào thua phiếu, do vậy sẽ là "đồ ngu" nếu Trump trao quyền ôn hòa sau khi thua phiếu Biden. Trump nói Biden chỉ có thể thắng phiếu "nhờ gian lận."

.

Trump nói: "Và chúng ta muốn có cuộc bàn giao chính phủ một cách rất thân thiện nhưng chúng ta không muốn bị gian lận và sẽ là ngu ngốc khi nói 'thôi thì bàn giao nhé - chúng tôi sẽ đi và chúng tôi sẽ bàn giao Bạch Ốc" và chúng ta biết có nhiều ngàn phiếu bầu làm ảnh hưởng vì gian lận.

.

Có vẻ như Trump đã chuẩn bị dư luận để làm Kế Hoạch C: ngồi luôn ở Bạch Ốc. Kế Hoạch A là thắng phiếu Biden. Kế Hoạch C là gian lận qua việc gỡ bỏ 711 máy lựa thư ở Bưu Điện và sẽ làm chậm trễ bầu phiếu qua thư, nghĩa là nhiều ngàn phiếu tới trễ và sẽ bị không đếm. Kế Hoạch C là làm cho dân Mỹ thấy rằng bầu cử qua thư là gian lận, do vậy Trump sẽ ngồi lì: một cuộc dàn dựng diễn ra cho dư luận ban đầu là ơ chiến trường ngang ngửa ở Pennsylvania: 9 phiêu bầu qua thư của chiến binh từ xa gửi về bị "quăng thùng rác" nhầm lẫn.

.

Ban đầu, công tố quận Luzerne County ở Pennsylvania đưa ra thông báo có 9 phiều quân nhân bầu cho Trump bị quăng bỏ. Sau đó, thông báo thứ nhì sửa lại, sau khi báo chí tìm iểu, xin phỏng vấn: trong 9 phiếu của chiến binh từ xa gửi về quăng bỏ có 7 phiếu bầu cho Trump, nhưng quận không nói 2 phiếu kia bầu cho ai hay bỏ trống nhưng 2 phiếu này được dán phong bì trở lại.

.

Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc thừa cơ, nói các phiếu bầu cho Trump bị quăng bỏ và "Dân Chủ muốn chôm cuộc bầu cử 2020."

.

Vấn đề là: chính quyền địa phương ở quận Luzerne County do Cộng Hòa kiểm soát. Các bản tin hôm Thứ Năm 24/9/2020 cho biết đích thân Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr thông báo chuyện này cho Trump, và Barr lên đài Fox News Radio nói về "gian phiếu bầu bằng cách quăng bỏ."

.

Cuộc điều tra ở quận cho biết, FBI phong tỏa tòa nhà building của ủy ban bầu cử quận trong 4 ngày khám xét, lũc tất cả các bao rác cũ và thấy chỉ có 9 phiếu như thế, trong diện phiếu khỏa thân (naked ballots) do một nhân viên hợp đồng mới thuê quăng vào thùng rác phiếu diện này, một phần vì phong bì phiếu quân nhân không giống với phong bì phiếu bình thường bầu khiếm diện. Theo luật, phiếu bầu hở phong bì dù là bong keo là phải bỏ, vì sẽ nghi có ai mở phiếu bầu ra "can thiệp, viêt hay vẽ" vào phiếu bầu. Hội đồng Giám sát quận đã quyết định sa thải nhânv iên hợp đồng này và nói là người này không làm sai, nhưng chỉ là thiếu huấn luyện.

.

Wendy Weiser, Giám đốc hội bất vụ lợi Brennan Center for Justice, nói rằng đây mới là khúc dạo đầu cho màn kịch vô tiền khoáng hậu, khi Tổng Thống đương nhiệm dàn dựng một chuyện để làm cử tri không tin vào hệ thống bầu cử Hoa Kỳ.

.

Đây là kinh nghiệm vàng cho cử tri gốc Việt khi bầu qua thư: xin dùng đúng phong bì, và đề phòng bong keo dán, hãy nhớ lấy băng keo trong (clear tape) để dán thêm bên ngoài, vì keo in sẵn ở phong bì có thể bị khô và bong.

.

Tới hôm Thứ Sáu 25/9/2020, các viên chức quận Luzerne County xác nhận qua lá thư của Công tố trưởng là sai sót trong bầu cử ở quận này chỉ là không đáng kể.

.