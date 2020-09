Nếu Dân Chủ thắng lớn, kinh tế Mỹ hồi phục sớm hơn, việc làm tạo ra nhiều hơn cho dân Mỹ tính tới 2024. Hơn 3.500 công ty Mỹ kiện chính phủ Trump vì áp thuế quan sai luật, chỉ hại công ty Mỹ.

WASHINGTON (VB, 26/9/2020) -- Nếu Đảng Dân Chủ thắng lớn, thắng toàn diện trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020, thị trường việc làm Hoa Kỳ sẽ hồi phục nhanh hơn là nếu Cộng Hòa thắng, theo bản phân tích mới của công ty Moody’s Analytics. Trong kịch bản Dân Chủ thắng lớn, nhiều triệu việc làm sẽ tạo ra nhanh hơn, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh hơn.Trong một kịch bản, khi Joe Biden thắng cử Tổng Thống và Dân Chủ thắng cả Thượng và Hạ Viện, 18.6 triệu việc làm sẽ tăng thêm vào năm 2024, theo phân tích của Moody’s Analytics.Trong kịch bản, nếu Trump thắng cử nhiệm kỳ 2 và nếu Cộng Hòa kiểm soát cả Thượng và Hạ Viện, 11.2 triệu việc làm sẽ được tạo ra.Lý do được Mark Zandi, kinh tế trưởng của Moody's Analytics và là đồng tác giả cuộc nghiên cứu, nói vì Biden thực hiện hỗ trợ tài khóa tích cực hơn cho kinh tế ngay từ đầu khi nắm quyền, như thế làm tăng kinh tế sớm hơn. Tỷ lệ thất nghiệp hồi phục nhanh hơn dưới quyền Dân Chủ kiểm soát, dự kiến sẽ giảm còn 5.2% trong năm 2022, trong khi nếu Cộng Hòa thắng thì thất nghiệp sẽ là 7.1%. Tỷ lệ tham dự lao động cũng sẽ tăng nhanh hơn nếu Dân Chủ thắng toàn bộ, trong khi sẽ là 62.1% nếu Cộng Hòa thắng toàn bộ.Trong tất cả kịch bản, nếu Biden thắng sẽ dẫn tới kinh tế Mỹ tăng tốc nhanh hơn, việc làm tạo ra nhiều hơn. Vì chính sách kinh tế Biden dự kiến sẽ xài công nhiều hơn, điều này hỗ trợ bằng việc tăng thuế đối với các công ty và thâm thủng ngân sách. Nhưng như thế sẽ bù lại bằng lợi ích khi có mức tăng kinh tế dài hạn, theo phân tích của Zandi. Trong khi Trump cắt giảm thuế trong các năm qua chỉ có lợi cho các tỷ phú trong khi mức thu ngân sách giảm.Trong khi đó, theo các bản tin hôm Thứ Sáu 25/9/2020, khoảng 3.500 công ty Mỹ trong đó có Tesla, Ford Motor, Target, Walgreens và Home Depot, đã nộp đơn kiện chính phủ Trump trong 2 tuần qua về việc áp thuế quan hơn 300 tỷ đôla với hàng sản xuất từ Trung Quốc.Các đơn kiện nộp ở tòa án thương mại quốc tế Hoa Kỳ (US Court of International Trade) trong đó kể tên Ủy viên Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Sở Bảo Vệ Thuế Quan và Biên Giới về việc họ gọi là tăng áp lực bất hợp pháp của chiến tranh thương mại Mỹ-TQ xuyên qua việc áp đặt vòng thứ ba và vòng tư về thuế quan.Các đơn kiện này tố giác thuế quan trong 2 nhóm riêng biệt có tên là List 3 và List 4A. List 3 bao gồm 25% thuế quan áp đặt vào $200 tỷ đôla hàng nhập cảng, trong khi List 4A bao gồm thuế quan 7.5% áp đặt vào hàng hóa trị giá $120 tỷ đôla.Trong các công ty kiện chính phủ Trump có: hãng sản xuất xe tải Volvo Group North America, hãng Mỹ bán về phụ tùng xe hơi Pep Boys, hãng thời trang Ralph Lauren, Sysco Corp, hãng sản xuất đàn guitar Gibson Brands, chi nhánh Mỹ của Lenovo, Dole Packaged Foods, chi nhánh hãng Itochu và công ty sản xuất thiết bị chơi golf có tên là Callaway Golf.Đơn kiện của Home Depot’s nói rằng nhiều sản phẩm hãng này mua từ TQ gặp thuế quan chỉ làm hại dân Mỹ, hãng Mỹ. Công ty dược phẩm Walgreen, chi nhánh của Walgreen Boots Alliance, nói là hãng phải chi nhiều hơn vì thuế quan tăng đối với nhiều thuốc và hàng thiết yếu dùng trong nhà.