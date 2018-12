Vi AnhBộ Thương mại Mỹ ngày 26/10 công bố cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý vừa qua tăng mạnh ở mức 3,5% sau mức tăng ấn tượng 4,2% của quý trước đó. Đây là hai quý liên tiếp, GDP của Mỹ tăng với tốc độ mạnh nhất kể từ giữa năm 2014. Còn tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ theo Bộ Lao động Mỹ giảm xuống còn 3,7% trong tháng 9/2018 - mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969. Vì vậy hai đại lễ truyền thống này ở Mỹ ngay vào thời kỳ kinh tế phát triển, tăng trưởng còn thất nghiệp giảm xuống kỷ lục. Dân chúng Mỹ nhà nhà ăn nên làm ra. Đất nước Mỹ ‘bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng’. Đây là cơ hội người Mỹ giải trí, vui chơi sau gần cả năm làm việc. Số lượng người Mỹ đi chơi mùa hai lễ lớn này ước đoán sẽ cao kỷ lục. Tổ chức AAA ước đoán có khoảng 112.5 triệu người Mỹ lái xe đi chơi ngoài thành phố, tăng 4.4% so với năm ngoái, cao nhất từ năm 2001 đến nay.Thành phố lẫn nông thôn Mỹ trang hoàng nhà cửa, treo đèn kết hoa, gởi và nhận thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Tết Dương Lịch cho nhau. “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” là lời ca cầu chúc Giáng Sinh cho người thiện tâm nơi trần thế.Giáng Sinh bây giờ vừa là lễ đạo vừa là lễ đời, không những ở Tây Phương mà cả ở Đông Phương. Người Mỹ sau lễ Tạ Ơn, là đến ngày Thứ Sáu Đen, bắt đầu mùa mua sắm Christmas, gởi thiệp và dựng cây thông, làm máng cỏ, treo đèn nhà cửa để ăn Giáng Sinh. Người Việt Nam trong thời tự do, dân chủ trước đây hay thời CS độc tài tòan trị bây giờ ở nước nhà VN, mỗi lần cuối năm trời trở mát là nhớ Giáng Sinh, người nhớ như lễ đạo, người nhớ như lễ đời. Nếu không tất cả thì đại đa số đã nghe văng vẳng từ thâm tâm câu hát Giáng Sinh “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.Thiện tâm, có lòng tốt với cá nhân, với gia đình, và với cộng đồng mình đang sống là một đức tính rất tốt. Nhưng thiện tâm lớn hơn, cao cả hơn là thiện tâm đối với đất nước, nhân dân và đồng loại.Con Người là một linh vật có khả năng liên tưởng, viễn tưởng, hồi tưởng siêu việt. Không có những nhân tính tốt ấy thì không có tôn giáo, thơ văn, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật. Con Người cũng là một linh vật siêu việt có giác quan thứ sáu, thần giao cách cảm, người Trung Hoa hình tượng thành “thiên lý nhãn và thiên lý nhĩ”. Người Pháp nghĩ “Con người chỉ là một cây sậy, yếu nhứt trong thiên nhiên; nhưng đó là một cây sậy biết suy tư”, như triết gia Pascal viết, “L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature ; mais c'est un roseau pensant.”Nên trong mùa Giáng Sinh, người Việt hải ngoại, nhứt là người Mỹ gốc Việt hưởng Giáng Sinh bình an, đoàn tụ, sung túc, không nhiều thì ít, nhứt định cũng có nghĩ đến những người thiện tâm với quốc gia, dân tộc, đồng bào đang gặp khó khổ trong gọng kềm CS ở nước nhà VN. Còn rất nhiều những đồng bào đang trong ngục tù CS, đang đau khổ chỉ vì có thiện tâm với đất nước, nhân dân đồng bào VN.Tất cả những người có thiện tâm vì đạo pháp và quốc gia dân tộc ấy, có thiện chí, thành tâm với đất nước, nhân dân và đồng bào VN ấy bị CSVN sách nhiễu, trấn áp, quản thúc tại gia, bắt giam, kêu án tù theo Điều 88 hay điều 79 Bộ Luật Hình Sự, hình phạt từ tù đày cho đến tử hình. Chỉ vì quí vị ấy đã lên tiếng đấu tranh một cách ôn hòa cho tự do tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào, và tranh đấu cho sự toàn vẹn cho giang sơn gấm vóc VN bị quân Tàu Cộng xâm lấn. Và CS làm nhục những người yêu nước, thương dân ấy, những tù nhân lương tâm, tù chánh trị ấy bằng thủ tục hình sự hóa và chối bỏ đó không phải là tù chánh trị.Nhà Tù CS – ở Trung Quốc cũng như VN – sau khi đổi mới kinh tế mà khóa chặt chánh trị, dù ở đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3, vẫn là nơi ác ôn nhứt. TC bắt giam người không cần xét xử. TC lấy sức lao động khổ sai của những người này để sản xuất hàng hoá đem “xuất cảng”, lấy nội tạng của tù nhân để ghép cho người ngoại quốc để lấy tiền trong kỹ nghệ gọi là du lịch chữa bịnh ở TQ. Báo Le Courrier International cũng “đưa độc giả đi một vòng các nhà giam trên thế giới nhưng đặc biệt là chế độ nhà tù tại xứ của ông Hồ Cẩm Đào [Trung Cộng]. ‘Quản giáo’ dùng tù cũ đánh tù mới để duy trì trật tự. Hai mươi tám người trong một căn phòng giam nhỏ hẹp, kẻ mạnh được «chỗ tốt» kẻ yếu phải nằm gần cầu tiêu. Những «con gà ướt» bị hành hạ, phải phục vụ tù cũ như đầy tớ. Trong những năm gần đây, còn xuất hiện loại «khách sạn bí mật» mà theo Human Rights Watch, nhà cầm quyền dùng để cô lập những dân oan đi khiếu kiện. Thời Tập cận Bình còn ghê gớm hơn nữa, dùng cả hình thức tử hình để trừng trị tù nhân lương tâm và lấy cơ quan gan, thận của thường phạm trẻ để gán ghép cho người ngoại quốc để lấy tiền. Không ai biết TC đang giam giữ biệt xứ, bắt lao động khổ sai bao nhiêu tù chánh trị và thường phạm.Hàng trăm ngàn người Việt cựu tù cải tạo của CSVN đang vui vẻ ăn Giáng Sinh ở Mỹ và hải ngoại thấy ngục tù của TC bây giờ đâu có khác gì ngục tù cải tạo của CS Hà nội mấy chục năm trước. Mô tả của báo Courrier International là tù CS VN gọi là “tập thể”. Biệt giam, kiên giam của CSVN còn ác ôn hơn nhiều. Như ở số 4 Phan đăng Lưu do CS làm ra hiện nay vẫn còn ở Saigon. “Biệt giam độc lắm bạn tù ơi, Thiếu thốn, thúi hôi, bị tách rời. Đêm trắng muỗi kêu đòi nợ máu, Ngày dài phòng kín nấu thân đời. Tóc râu hơn khỉ, người thua chó, Cùm xích vướng chân, cổ nghẹn lời. Nằm đụng cầu tiêu, ngồi bó gối. Cô đơn đến nỗi muốn kêu trời.”[thơ Lưu Nhân] Tất cả những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, già trẻ bé lớn, nam nữ, tôn giáo, trí thức bây giờ bị bắt vào đều bị biệt giam một thời gian như thế.Còn tù ở các trại tập thể thì đỡ hơn, có nắng, có gió nhưng bị cưỡng bức lao động như tù khổ sai, biệt xứ, nhưng bị bỏ đói, bỏ khát thê thảm. CS là chế độ người tù phải cất nhà tù để nhốt mình, thân nhân gia đình phải thăm nuôi tù. CS bắt người tù trồng trọt mà không được ăn.Trong trong bầu không khí Giáng Sinh lễ đạo và đời, thời kỳ năm cũ dương lịch sắp qua năm mới, con người là sinh vật linh thiêng có khả năng cư an tư nguy, giác quan thứ sáu, thần giao cách cảm. Người dân Việt hải ngoại may mắn đang cư an nếu dành một phút tư duy, cầu nguyện, tưởng nhớ đến những đồng bào có thiện tâm lớn đối với quốc gia dân tộc. Thì Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhơn. Trên Chúa, Trời, chư Phật sẽ vận lực càn khôn, chuyển thiện tâm của người dân Việt cho những người có thiện tâm với quốc gia dân tộc đang ở tù CS./.(VA)