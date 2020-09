Mỹ kêu gọi Vatican lên án TQ đàn áp tôn giáo, vì thỏa ước Vatican-TQ vô ích, chỉ hại thêm. Trump cứu trợ nông dân đợt mới. Có thể đề cử 1 nữ chánh án gốc Cuba vào Tòa Tối Cao. CDC cập nhật: gần 200,000 người chết vì COVID-19, và báo động đứng xa 6 feet vẫn có thể nhiễm bệnh.

WASHINGTON (VB) --- Chính phủ Trump thúc giục Vatican từ bỏ chính sách hòa bình với nhà nước Trung Quốc để chuyển sang các biện pháp cứng rắn, đối đầu trong khi TQ siết chặt các tổ chức tôn giáo, kể cả các đoàn thể Ky Tô giáo tại Hồng Kông, Hồi Giáo ở Tân Cương, PG Tây Tạng và các nhóm tôn giáo mới như Pháp Luân Công. Trong khi đó, Trump nói trên đài Fox News hôm Thứ Hai 21/9/2020 rằng ông sẽ kể tên người thẩm phán được ông đề cử thay vào ghế của thẩm phán vừa từ trần Ruth Bader Ginsburg trên Tòa Tối Cao Liên Bang vào Thứ Sáu hay Thứ Bảy tuần này.

Trump nói danh sách chung kết có 5 người và Trump đang cân nhắc chọn một trong 5 người này để sẽ đề cử vào Tòa Tối Cao. Một trong 5 chánh án có tên chung kết được suy đoán là Amy Coney Barrett, 48 tuổi.

Trump nói trong nhóm 5 người đang được cân nhắc đề cử có 1 nữ chánh án 38 tuổi. Báo The Hill nói rằng chắc chăn đó là nữ chánh án Allison Jones Rushing, hiện ở Tòa Kháng Án khu vực 4.

Tên chánh án khác được Fox News tiết lộ trong nhóm 5 người chung kết này là nữ chánh án Barbara Lagoa ở Florida. Bà Lagoa, 52 tuổi, người Mỹ gốc Cuba. Các chính khách Florida thúc giục Trump đề cử Lagoa vì như thế sẽ kiếm thêm nhiều phiếu cử tri gốc Cuba và khi đó hy vọng Trump phần chắc sẽ thắng phiếu ở Florida.

Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo đã viết một bài lý luận trên tạp chí tôn giáo First Things, nói rằng thỏa hiệp Vatican với TQ về bổ nhiệm các giám mục đã làm mơ hồ các tín hữu Công Giáo, và thúc giục Vatican hãy lớn tiếng tố cáo TQ về vi phạm nhân quyền.

Bài viết của Pompeo đăng trên tạp chí này ngày 18/9/2020 nói rằng Vatican có khả nnăng và nhiệm vụ đặc biệt để tập trung dư luận thế giới về vi phạm nhân quyền, đặc biệt với những người bị trấn áp bở các hế độ toàn trị như TQ. Pompeo đặc biệt nhắc về đàn áp của TQ với dân Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ trong đó có biện pháp triệt sản và phá thai, và tạm giam trong các trại "cải tạo." Pompeo cũng chỉ ra các vụ bắt và tam tại nhà đối với linh mục và tín đồ Công Giáo, cũng như gỡ bỏ các thánh giá tại nhiều nhà thờ.

Pompeo nói về thỏa ước 2018 giữa Vatican-TQ về bổ nhiệm giám mục với các "chi tiết không bao giờ được phổ biến" trong đó được tin là Đức Giáo Hoàng có quyền cuối cùng chọn từ danh sách ứng viên do nhà nước TQ đưa ra. Pompeo viết rằng Vatican đã làm chính nghĩa hóa các linh mục và giám mục TQ mà sự trung thành với Vatican của họ còn chưa rõ, làm tín hữu TQ mơ hồ lẫn lộn.

Pompeo viết rằng 2 năm sau thỏa ước Vatican-TQ, rõ ràng thỏa ước Vatican-TQ không ngăn được các vụ công án tấn công tín hữu Công giáo, cũng không nói gì tới chuyện đàn áp tín hữu Cơ Đốc nói chung, Phật tử Tây Tạng, tín đồ Pháp Luân Công và các tôn giáo khác. Pompeo cũng nói về Hồng Kông đang bị TQ đàn áp, quy chụp người dân chủ là nổi loạn và khủng bố.

Tỏa ước Vatican-TQ sẽ hết thời hạn hiệu lực cuối tháng này (9/2020) và các viên chức cao cấp hai phía nói nhiều phần sẽ tái gia hạn.

Với lời hứa sẽ cứu trợ nông dân Mỹ thêm 14 tỷ đôla, TRump như thế có thể xài tới 50 tỷ đôla --- gấp 4 lần tiền cứu trợ ngành xe hơi Mỹ --- trong chưa tới 3 năm để giúp nông dân Mỹ chịu đựng thiệt hại vì chiến tranh thương mại Mỹ-TQ và vì đại dịch. Trong khi đó, nhiều phân tích gia nói rằng TRump đang mua phiếu nông dân cho kỳ bầu cử 3/11/2020.

Đợt cứu trợ mới này sẽ là 15 đôla mỗi mẫu acre, giúp nông dân trong nhiều ngành có sản phẩm như bông sợi (cotton), lúa mì, tới sữa dê (goat milk), thuốc lá, vân vân. Cứu trợ sẽ hạn chế ở mức $250,000 mỗi nông dân hay một cá thế, như thế tính cả đợt cứu trợ kỳ trước là tối đa $500,000 môi nông dân hay một cá thể. Nếu là công ty sẽ có mức tối đa $750,000, khi cộng với đợt trước là tối đa 1.5 triệu đôla.

Theo báo cáo tính tới hôm Thứ Hai 21/9/2020, số người Mỹ chết liên hệ COVID-19 là gần 200,000 trong khi California trở thành tiểu bang thứ tư có số chết hơn 15,000 người, vào danh sách chung với New York, New Jersey và Texas. Nơi bờ biển phía đông Hoa Kỳ, các tiệm ăn tiểu bang Maryland được phép tăng lượng khách ngồi trong tiệm từ 50% tới 75% kể từ 5 giờ chiều Thứ Hai 21/9/2020.

Sở Phòng Chống Dịch Bệnh CDC (Centers for Disease Control and Prevention) cập nhật hướng dẫn về ngừa lây nhiễm COVID-19 cho thấy nguy hiểm hơn đã biết: "Có thể COVID-19 sẽ lây lan xuyên qua các giọt bắn và các hạt li ti trong không khí hình thành khi một người đã nhiễm COVID-19 ho, nhảy mũi, ca hát, nói chuyện, hay thở," theo hướng dẫn mới.

CDC cũng nói "có thêm chứng cớ" cho thấy các hạt li ti lơ lửng trên không khí, và người ta cũng có thể bị nhiễm bệnh khi chạm tay vào các bề mặt nơi các giọt bắn rơi vào, theo cảnh giác mới. Đặc biệt vi khuẩn có thể di chuyển xa hơn 6 feet, và do vậy CDC kêu gọi các phòng kín cần phải thoáng gió, và mọi người cần mang khẩu trang cũng như đứng xa người khác hơn 6 feet.

Tới giờ đã có 6.8 triệu người Mỹ lây nhiễm và 199,500 người Mỹ chết liên hệ COVID-19. Trong khi toàn cầu hơn 31 triệu người nhiễm và hơn 961,000 người chết liên hệ COVID-19.