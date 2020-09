Trump đòi đưa lên gấp 1 thẩm phán Tòa Tối Cao. ObamaCare cơ nguy bị xóa sổ ngày 10/11/2020. Trump nói đại dịch có điểm lợi là Trump không cần bắt tay bọn cà chớn theo ủng hộ Trump nữa.

.

WASHINGTON (VB) --- Một vụ xả súng bắn tập thể xảy ra sáng Thứ Bảy 19/9/2020 tại Rochester, New York, có ít nhất 13 người trúng đạn, trong đó nhiều người chết. Vụ này xảy ra lúc rạng sáng 12:30 am lúc có một đám đông tụ tập trước một khu dân cư nơi này. Cảnh sát nói đang điều tra.

.

Donald Trump sáng Thứ Bảy phóng tweet thúc giục các dân cử Cộng Hòa khẩn cấp, "không trì hoãn" hãy thay thế chức vụ Thẩm Phán Tòa Tối Cao mà bà Ruth Bader Ginsburg vừa từ trần hôm Thứ Sáu 18/9/2020. TRump nói đưa người vào chức này sớm là điều quan trọng nhất với Đảng Cộng Hòa hiện nay.

.

Nếu như thế, các thẩm phán lập trường bảo thủ sẽ chiếm đa số Tòa Tối Cao tỷ lệ 6-3, và những người cấp tiến sẽ mất nhiều thập niên mới có thể cân bằng hay đảo ngược được, nếu không ngăn chận hoặc nếu không tăng số thẩm phán trên Tòa Tối Cao. Trong danh sách 40 người dự kiến bổ nhiệm thẩm phán Tòa Tối Cao hồi năm 2017, lúc đó tên 2 người đầu tiên được Trump đề cử là Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh, trước khi 2 người này được Trump đề cử và hiện nay là 2 thẩm phán Tòa Tối Cao.

.

Trong danh sách 40 người đó, hiện nay giới quan sát tin rằng hàng đầu là chánh án Amy Coney Barrett, theo người tin riêng của ABC. Barrett được Trump bổ nhiệm ngày 8/5/2017 vào chức vụ Thẩm phán Tòa Kháng Án liên bang Khu vực 7. Bà lập trường bảo thủ. TRong bài viết năm 1998, bà viết rằng các Thẩm phán Công giáo trong vài trường hợp nên tự rút ra khỏi cương vị để tránh xét xử các hồ sơ liên hệ án tử hình, vì đạo đức Công giáo chống lại án tử hình.

.

Tuy nhiên, viễn ảnh bảo hiểm y tế ObamaCare (Affordable Care Act for health insurance) có thể bị Tòa Tối Cao khai tử trong phiên xét xử theo lịch trình là ngày 10 tháng 11/2020, nếu các thẩm phán bảo thủ ủng hộ đơn Cộng Hòa kiện đòi xóa sổ bảo hiểm này, và như thế sẽ có hàng chục triệu người nghèo mất bảo hiểm y tế.

.

Hồ sơ y tế đó gọi là vụ án "California v. Texas" ới từ các viên chức Texas được Trump ủng hộ, nói rằng luật y tế năm 2010 có tên tắt là Obamacare vi hiến và đòi Tòa Tối Cao xóa sổ. Nếu không có thẩm phán quá cố Ginsburg, người chắc chắn sẽ bảo vệ bảo hiểm y tế ObamaCare, thì bảo hiểm này nhiều phần sẽ bị xóa sổ, bất kể nhiều triệu người mất bảo hiểm. Một khả thể là phiếu sẽ kết quả 4-4, tức là bênh và chống cân bằng, thì lúc đó ObamaCare là tình trạng xác ướp (zombie statute), tức là vi hiến nhưng tiếp tục giữ ở các tiểu bang cho tòa cấp thấp xét xử. Nếu tân thẩm phán Tòa Tối Cao vào, chưa rõ sẽ kết quả ra sao.

.

Như th6é, hiện nay các luật sư của Donald Trump bận rộn liên tục. Một nhóm luật sư của Trump làm việc không mệt mỏi trên Tòa Tối Cao để xóa sổ bảo hiểm y tế của nhiều triệu dân nghèo trong thời đại dịch, một nhóm luật sư khác ngăn cản đơn của cô E. Jean Carroll đòi tòa cho lấy NDA của Trump để chứng minh rằng Trump từng hiếp dâm cô này. Một nhóm luật sư khác chống lại đơn kiện của cô người mẫu Amy Dorris cho rằng Trump tấn công cô bên ngoài phòng vệ sinh trong khu vực VIP của Trump trong giải quần vợt US Open tại New York ngày 5 tháng 9/1997.

.

Trong khi đó, cô Olivia Troye, cựu viên chức cao cấp trong Ban Đặc Nhiệm Bạch Ốc Chống Đại Dịch COVID-19, lên video của một nhóm Cộng Hòa tố rằng Trump đã gọi những người ủng hộ Trump là "bọn cà chớn bệnh hoạn" (“disgusting people”) khi Trump nói rằng nhờ có đại dịch mà không cần phải bắt tay bọn này. Troy kể lời Trump rằng, "Có thể chuyện dịch COVID là điều tốt. Tôi không cần phải bắt tay ai nữa, tôi không bắt tay bọn cà chớn bệnh hoạn kia nữa."

.