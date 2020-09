AP: Trump nói dối về giá thuốc. Iran: Trump làm hại sinh mạng dân Iran bằng cấm vận, sao Trump lại xin TT Iran ân xá cho 1 lực sĩ Thế Vận. Bưu điện gửi bưu thiếp gây rối bầu cử tại California và nhiều tiểu bang khác. Trump nói giỡn nhảm với 1 cô bé 15 tuổi, con gái Cohen

.

WASHINGTON (VB) --- Trong những tweet do TT Trump phóng đi vận động hôm Thứ Tư, có lời tuyên xưng rằng Trump đã làm giảm giá thuốc cho toa. Nhưng AP kiểm chứng trong bản tin ngày Thứ Bảy 12/9/2020 rằng Trump đã nói dối, nói sai sự thật.

.

Bản tin AP viết rằng Trump đã có hành động để giảm chi phí bệnh nhân cho vài thứ thuốc, như thuốc insulin, nhưng hành động của Trump không đi xa bằng một dự luật của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi mà Hạ Viện đã thông qua, trong đó cho quyền chương trình Medicare thương lượng giá các loại thuốc đắt tiền và tiết kiệm sử dụng từ giảm chi phí giá thuốc để thiết lập sự bảo vệ của Medicare cho chăm sóc về các bệnh răng, tai và mắt.

.

Bà Pelosi đòi đặt ngưỡng cho bệnh nhân Medicae chi trả từ tiền túi cho thuốc tối đa là $2,000/năm. Hiện nay không có hạn chế chi phí nào như đòi hỏi này. Đại đa số bệnh nhân Medicare có thuốc giá rẻ, nhưng Kaiser Family Foundation ước tính là trong năm 2017, khoảng 1 triệu bệnh nhân Medicare chi trả cao hơn nhiều, trung bình $3,200/năm.

.

Kết luận bản phân tích của thông tấn AP là Trump chỉ nói sai sự thật, vì hành động của Trump trong 3 năm qua không giúp gì cho bệnh nhân Medicare bằng dự luật đã thông qua ở Hạ Viện do Đảng Dân Chủ đưa ra.

.

Trong khi đó, nói chuyện với báo Vanity Fair trong cuộc phỏng vấn ấn hành hôm Thứ Sáu 11/9/2020, con gái của Michael Cohen (cựu luật sư của Trump) kể rằng cô phải trả giá bị Trump đùa cợt sex trong khi ba của cô làm việc cho Trump, ngay cả khi trước mặt ba cô. Chuyện này Cohen cũng kể lại trong sách về Trump.

.

Cô Samantha Cohen gặp chuyện đó xảy ra vào mùa hè 2016. Lúc đó Trump và Cohen có mặt trong khu vực hồ bơi, sách Cohen kể rằng 2 ông nói chuyện với nhau về chuyện việc làm và cả chuyện "kích thước bộ ngực của một phụ nữ đang tắm nắng nơi một ghế phơi nắng," Trump chú ý sang chuyện một cô mặc váy đang đi bộ nơi sân đáng quần vợt. Cohen kể rằng Trump lúc đó huýt sáo và chỉ tay: "Ngó cái mông nhỏ kia kìa. Tôi yêu thích kiểu đó đó." Cohen mới nhận ra Trump nói về cô Samantha, 15 tuổi, con gái của Michael Cohen, theo phóng viên Emily Jane Fox của báo Vanity Fair ghi lại. Khi Cohen nói với Trump rằng cô bé là con gái của Cohen, Trump trả lời: "Khi nào mà cô bé trở nên hấp dẫn như thế?"

.

Báo Vanity Fair kể thêm rằng khi cô bé Samantha tới bên thân phụ, Trump yêu cầu cô bé hôn bên má Trump trước khi thêm câu hỏi: "Khi nào mà cháu có thân hình đẹp như thế này?" và cảnh báo rằng trong vài năm nữa, Trump có thể sẽ bồ bịch với một trong các cô bạn của bé Samantha. Báo này phát hành hôm Thứ Sáu 12/9/2020.

.

Bản tin AP hôm Thứ Bảy cho biết Iran đã xử tử một lực sĩ đô vật Thế Vận mà trường hợp này thu hút chú ý của quốc tế, kể cả lời Trump gửi tới chính phủ Iran xin ân xá sau khi một phong trào mạng xã hội vận động cứu Navid Afkari mô tả lực sĩ này và các anh em của anh chỉ là nạn nhân bị trả thù vì đã biêu tình năm 2018 để chống lại giáo quyền Shiite của Iran.

.

Đài TV nhà nước Iran hôm Thứ Bảy loan tin lực sĩ Navid Afkari, 27 tuổi, đã bị xử tử về tội bị cho là giết một người, sau khi TT Trump chính thức xin Iran tha mạng cho lực sĩ nổi tiếng quốc tế này.

.

Ủy ban Thế Vận Quốc tế International Olympic Committee hôm Thứ Bảy đưa ra bản văn bày tỏ chấn động và buồn bã vì tin anh Afkari bị xử tử bất kể chủ tịch ủy ban là Thomas Bach trực tiếp gặp để kêu gọi Lãnh Tụ Tối Cao và Tổng Thống Iran tuần qua để xin ân xá cho Navid Afkari.

.

Tuần trước, Trump phóng tweet: "Kính gửi các lãnh đạo Iran, tôi sẽ rất biết ơn nếu quý vị tha mạng cho chàng tuổi trẻ Afkari và chớ xử tử anh. Cảm ơn!"

.

Iran lúc đó trả lời Trump bằng bản tin TV dài 11 phút về Afkari, cho rằng anh này đâm chết một người từ sau lưng mà không giải thích vì sao chuyện này xảy ra. Cũng tuần trước, thông tấn bán chính thức của Iran là Tasnim bác bỏ tweet của Trump, và nói rằng Mỹ cấm vận Iran nhiều thập niên đã làm tổn thương các bệnh viện Iran trong mùa đại dịch: "Trump bày tỏ quan tâm về mạnh sống của một tên sát nhân trong khi Trump gây nguy hiểm cho mạng sống nhiều bệnh nhân Iran bằng cách siết nhiều biện pháp cấm vận gay gắt."

.

Nếu anh Afkari được Iran tha mạng, hiển nhiên là Trump sẽ nổi tiếng trong giới thể thao quốc tế, và có thể được thêm nhiều phiếu bầu từ cử tri Mỹ gốc Iran. Chuyện này cho thấy sẽ không hề có chuyện Trump sẽ đánh sập đổ Trung Quốc như nhiều người Việt mong đợi và tuyên tuyền, vì Iran quá nhỏ so với TQ, và một cử chỉ nhân nhượng nhỏ như một bản án Trump cũng không kiếm nổi trong giai đoạn chạy đua kiếm phiếu bầu này.

.

Cử tri California xin chú ý: đừng để bị một bưu thiếp của Bưu Điện đánh lừa vừa gửi tới nhà bạn hôm Thứ Sáu, hoặc sẽ nhận vào Thứ Bảy (hầu hết cử tri Quận Cam nhận bưu phiếu này hôm Thứ Sáu). Các viên chức các tiểu bang Colorado, California, và Washington hôm Thứ Sáu lên tiếng làm sáng tỏ về thủ tục bầu cử sau khi Bưu Điện Mỹ gửi các bưu thiếp tới cử tri toàn quốc Hoa Kỳ mang thông tin lẫn lộn mơ hồ, có thể dẫn dắt ngộ nhận sai lầm (potentially misleading information).

.

Jena Griswold, Tổng quãn trị Colorado, phóng tweet báo động về bưu thiếp Bưu điện trong đó khuyên cử tri hãy xin gửi phiếu bầu qua thư "ít nhất 15 ngày trước Ngày Bầu Cử."

.

Griswold gửi hình bưu thiếp đó kèm lời nhận định: "Tôi mới thấy Bưu điện gửi bưu thiếp này tới tất cả các nhà và hộp thư toàn quốc. Đối với các tiểu bang như Colorado nơic húng tôi gửi phiếu bầu tới tất cả các cử tri, thông tin này gây lẫn lộn, SAI LẦM. Tại Colorado (cũng như ở California, thủ đô DC, và các tiểu bang như HI, NJ, NV, OR, UT, WA, VT) cử tri không cần đòi gửi phiếu bầu vì phiếu bầu sẽ gửi tới tất cả các cử tri đã ghi danh. Nhưng Bưu điện làm rối rắm các cử tri khi bảo cử tri xin phiếu bầu gửi về."

.

Griswold nói rằng đây là bưu điện cố ý và bà đang xem xét khả năng kiện Bưu điện vì hành vi có thể xem là ngăn chận phiếu bầu, khi gửi thông tin sai lầm.

.

James Schwab, Tổng Thư Ký California, cũng nói rằng bưu thiếp của Bưu điện gây ngộ nhận cho cử tri tiểu bang California.

.

Janna Haynes, phát ngôn nhân bầu cử quận Sacramento của Califonia, đưa ra bản văn nói "tại California, bạn không cần xin phiếu bầu khiếm diện --- tất cả các cử tri đã ghi danh hiệu lực sẽ được gửi tới một phiếu bầu kể từ ngày 5/10/2020." Tại California, hãy vào xem: https://www.sos.ca.gov/elections/

Nếu ở tiểu bang khác, hãy vào trang này để tìm:

https://www.usa.gov/election-office

.

Phóng viên Việt Báo đã nhận bưu thiếp Bưu điện in thông tin sai lầm kia, đã vào ngay trang web của và được biết cử tri ghi danh và từng bầu phiếu thì 17 ngày trước Ngày Bầu Cử sẽ tự động nhận phiếu bầu. Như thế, Bưu điện viết là hãy xin phiếu 15 ngày là rất mực nguy hiểm, có thể sẽ là trễ, và có thể lẫn lộn nếu không kiểm tra với tiểu bang.

.

Kim Wyman, Tổng Thư Ký tiểu bang Washington, đưa ra bản văn kêu gọi "cử tri tiểu bang Washington không cần xin phiếu bầu gì hết, vì phiếu bầu sẽ tự động gửi tới tất cả các cử tri ghi dnh ít nhất 17 ngày trước Ngày Bầu Cử."

.

Trong khi đó, Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu chống dịch bệnh của chính phủ, nói hôm Thứ Sáu rằng đời sống bình thường chưa thể trở lại với dân Mỹ vì thảm họa dịch bệnh coronavirus cần nhiều tháng mới thực hiện rộng rãi chích thuốc chủng ngừa (vaccine). Ông nói thuốc chủng có thể có vào đầu năm 2021, nhưng để vận dụng đa số dân Mỹ để chích thuốc chủng này và để được bảo vệ "thì không thể xảy ra cho tới giữa năm hay cuối năm 2021."

.