Điềm Báo Trước? Lukashenko: "Nếu Belarus Thất Thủ, Tiếp Theo Sẽ Là Nga"

Các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại Lukashenko không dừng lại



Nếu Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bị lật đổ bởi các cuộc biểu tình hiện tại, thì theo ý kiến ​​của nguyên thủ quốc gia đang gây tranh cãi Lukashenko, " tiếp theo sẽ là Nga ".





Theo hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti, ông Lukashenko đã nói điều này trong một cuộc trò chuyện với một số phương tiện truyền thông Nga hôm thứ Ba 08.09.2020. "Bạn có biết chúng tôi cùng nhau nghĩ gì với sự thành lập của Nga và sự lãnh đạo của Nga không? Nếu Belarus thất thủ, tiếp theo là Nga (nguyên văn: Wenn Belarus fällt, ist Russland als nächstes dran / If Belarus falls, Russia will be next)."



Lukashenko cũng tin rằng nếu không có ông làm tổng thống thì "toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ và sau đó là tất cả Belarus". Kể từ cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào ngày 9 tháng 8 năm 2020, người dân Belarus đã biểu tình chống lại nguyên thủ quốc gia, người đã cầm quyền độc tài trong 26 năm. Họ cáo buộc chính phủ gian lận lớn trong cuộc bầu cử mà Lukashenko được cho là đã thắng với 80% phiếu bầu, theo thông tin chính thức.







* © Lê Ngọc Châu chuyển ngữ - NamĐức, sáng ngày 10.09.2020 + hình internet.

- Theo Afp, 8. September 2020, 5:27 nachm. / jes/ju

- https://de.nachrichten.yahoo.com/lukaschenko-belarus-f%C3%A4llt-russland-….