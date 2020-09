Bưu Điện Đã Trả Nhiều Triệu MK Cho Công Ty Cũ Của Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy

Bưu Điện Hoa Kỳ đã trả nhiều triệu đô la cho công ty cũ của Tổng Giám Đốc Bưu Điện Louis DeJoy trong những tuần lễ gần đây, theo báo The New York Times cho biết hôm Thứ Tư, theo tường trình của báo The Hill hôm Thứ Sáu, 4 tháng 9.

Một phát ngôn viên của công ty, XPO Logistics, nói với The Hill rằng các tiền trả này là một phần của hợp đồng đã ký vào tháng 12 năm ngoái, trước khi DeJoy được chỉ định là tổng giám đốc bưu điện vào tháng 6 năm nay, nhưng các hồ sơ có vẻ làm gia tăng các nghi vấn chung quanh những thay đổi mà DeJoy đã thực hiện đối với tổ chức này.

Yêu cầu công khai hồ sơ từ báo Times đã xác định rằng Bưu Điện đã trả cho XPO và các chi nhánh của nó khoảng 14 triệu đô la trong 10 tuần vừa qua. Bưu Điện đã trả 3.4 triệu đô trong cùng thời kỳ này trong năm 2019 và 4.7 triệu đô la trong cùng thời kỳ ngày trong năm 2018.

Kể từ năm 2013, Bưu Điện đã bồi thường cho công ty cũ của DeJoy và các chi nhánh của nó từ 33.7 triệu đô la đến 45.2 triệu đô la mỗi năm cho biệc quản trị việc chuyên chở và cung cấp hỗ trợ trong các thời điểm cao độ, theo các hồ sơ cho thấy.

Tổng giám đốc bưu điện tiếp tục có cổ phần trong XPO trị giá từ 30 triệu đô tới 75 triệu đô la và đã được trả 1.86 triệu đô la trong tiền thuê năm ngoái qua một thỏa thuận cho thuê mà ông đã làm trong lúc vẫn còn ở công ty, theo báo Times cho hay.

Nhiều nhà Dân Chủ đã chỉ trích DeJoy về những liên hệ chặt chẽ tài chánh đang diễn ra với công ty cũ của ông, nơi ông đã làm tổng giám đốc của doanh nghiệp hệ thống cung cấp và là thành viên quản trị cho tới năm 2018.