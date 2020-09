Phim ‘The Paper Tigers’ của Bao Tran sẽ chiếu ở LAAPFF tháng 9

.

LOS ANGELES (VB) --- Sau khi hoãn, vì đại dịch, thực hiện Đại hội phim ảnh có tham dự trực tiếp dự định ban đầu là tháng 5/2020, đại hội phim Los Angeles Asian Pacific Film Festival (LAAPFF) lần thứ 36 bây giờ sẽ thực hiện --- dĩ nhiên là trực tuyến, qua mạng, từ ngày 24/9 tới 31/10/2020, trong đó sẽ chiếu phim ‘The Paper Tigers’ (Cọp Giấy) của đạo diễn Bao Tran, người ấp ủ trong tim 10 năm về phim này và quay toàn bộ ở Seattle, nơi anh ra đời.

.

Trong đại hội sẽ chiếu nhiều phim nhiều thể loại từ các đạo diễn gốc Á, từ phim thể loại nhạc kịch như 'The Girl Who Left Home' (Cô Gái Rời Nhà Ra Đi) của đạo diễn Mallorie Ortega lần đầu chiếu toàn cầu, cho tới phim nửa võ thuật và nửa hài kịch ‘The Paper Tigers’ (Cọp Giấy) của đạo diễn Bao Tran lần đầu chiếu tại Hoa Kỳ.





.

Khu phố Little Tokyo ở quận Los Angeles theo truyền thống là nơi thực hiện đại hội phim LAAPFF hàng năm, nhưng vì năm nay phải đại hội qua Internet, cho nên người tham dự sẽ không trực tiếp gặp các đạo diễn và diễn viên để chụp hình chung hay nói chuyện trực tiếp. Dù vây, xem đại hội qua mạng hẳn là một kinh nghiệm lịch sử, vì là lần đầu người xem sẽ được xem nhiều hơn và sẽ làm quen nhiều hơn.

.

Lịch trình đầy đủ đại hội phim LAAPFF sẽ phổ biến vào ngày 15/9/2020 tại trang web:

https://vcmedia.org/festival

.

Phim ‘The Paper Tigers’ của Bao Tran, nói tiếng Anh, dài 108 phút (1 giờ 48 phút), lần đầu trình chiếu là ngày 30/8/2020 trong đại hội Fantasia International Film Festival, một đại hội phim ảnh truyền thống của Canada.

.

Nội dung và việc thực hiện phim được Bao Tran suy nghĩ, ấp ủ từ 10 năm. Truyện phim là về 3 người bạn từ thơ ấu và cùng học võ, nhiều thập niên sau gặp lại trong lứa tuổi trung niên để trả thù cho sư phụ bị kẻ thù sát hại. Phim có nhiều màn gây vui nhộn, nhưng cũng sẽ có nhiều chỗ cảm động, một thể loại hiếm gặp khi pha trộn phim võ thuật truyền thống với hài kịch.





.

Bao Tran gây quỹ làm phim được một phần và rồi dựa vào sự hỗ trợ từ cộng đồng cư dân Seattle. Phim quay phần lớn tại các khu vực trong Phố Tàu Seattle (Chinatown-International District), nơi đó các tiệm ăn đã tặng thực phẩm cho nhóm làm phim, cho vào quay thoải mái ở nhiều tiệm và nhiều góc phố, và cũng cung cấp phòng khách sạn miễn phí cho các diễn viên từ nơi xa tới trong thời gian quay phim. Nhờ hỗ trợ đó, Bao Tran làm phim được với ngân sách hạn hẹp.

.

Bao Tran trả lời phỏng vấn tạp chí Bad Feeling Magazine, rằng, anh chào đời trong cộng đồng gốc Á tại Hoa Kỳ nên nói tiếng Anh tuyệt hảo, không pha giọng, và khi anh say mê phim võ thuật Hồng Kông từ nhỏ nhưng nhận ra rằng các diễn viên phim đó nói tiếng Anh pha giọng nặng nề, và rồi Bao Tran nghĩ về khả năng anh thực hiện một phim kungfu trong đó các diễn viên nói tiếng Anh tuyệt hảo.

.

Độc giả có thể xem thêm chi tiết về phim ‘The Paper Tigers’ (Cọp Giấy) nơi đây:

http://pov-films.com/thepapertigers/

.



.