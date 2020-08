Quỹ An Sinh nguy vì Trump hoãn thu thuế, Đại học UPenn bị 6 giáo sư đòi điều tra vụ Trump nhờ người thi giùm, Trump hăm dọa phóng viên kiểu Putin

WASHINGTON (VB) — Chính phủ Trump hôm Thứ Sáu 28/8/2020 cho phép các công ty ngưng thu thuế An Sinh Xã Hội (Social Security taxes) mặc dù nhiều tổ chức kinh doanh không ưa chuyện này, và điều này đang bị phía Dân Chủ nói là sẽ làm suy yếu hệ thống phúc lợi cho người đã về hưu. Trong khi đó, 6 giáo sư đòi UPenn điều tra vụ Trump nhờ người thi giùm. Và hôm Thứ Sáu, Bạch Ốc hăm dọa phóng viên kiểu Putin.



Hướng dẫn của Bộ Ngân Khố đưa ra khuya Thứ Sáu, có lẽ để không gây dư luận chú ý, chưa đầy 24 giờ sau khi kết thúc Đại Hội Toàn Quốc Cộng Hòa RNC và sau bài diễn văn của TT Trump trong đó ông hứa bảo vệ An Sinh Xã Hội (Social Security) và bảo hiểm y tế cao niên Medicare. Những lời hứa của Trump từ năm 2016 tới giờ vẫn chưa thực hiện: cam kết phổ biến hồ sơ thuế, hứa xây tường và buộc chính phủ Mexico trả tiền xây tưởng... Và năm nay, khi vận động 2020, Trump không nhắc các lời hứa cũ nữa.



Sắc lệnh hôm Thứ Sáu sẽ cho công nhân được tạm hoãn nộp thuế lương 6.2% vào quỹ An Sinh Xã Hội (Social Security Trust Fund) cho tới hết năm nay.



Thông tấn AP ghi rằng thuế này chi hoãn, nhưng công nhân Mỹ sẽ phải nộp thuế bù lại trong năm 2021.



Một quỹ khác cũng cơ nguy sập: Các vị dân cử lo ngại quyết định của Trump sẽ xóa sổ 44 tỷ đôla ra khỏi ngân sách Sở Cứu Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency -- FEMA) trong khi Hoa Kỳ gặp một trận bão dữ dội.



Trump đưa ra một bản ghi nhớ, cho các tiểu bang xài 44 tỷ đô từ Quỹ Cứu Tế Thiên Tai của FEMA để trả 300$/tuần cho phúc lợi thất nghiệp liên bang đầu tháng này.



Sau khi trận bão Laura tuần này tàn phá Louisiana và nhiều trận bão sắp tới trong các ngày tới, các dân cử nói là Trump đang làm cho FEMA không đối phó bão được. Nếu toàn bộ quỹ 44 tỷ đôla xài xong, nơi này sẽ chỉ còn thấp kỷ lục 25 tỷ đôla, theo phân tích của thông tấn NOLA.com.



Trong khi đó, chuyện học kém và thi giùm cơ nguy bị khui ra thêm. Báo The Hill kể rằng một nhóm giáo sư đại học University of Pennsylvania yêu cầu trường điều tra về tiết lộ rằng Trump đã làm giả bài thi tuyển sinh trường này.



Một nhóm 6 giáo sư ban đầu yêu cầu Giám hiệu đại học này điều tra về chuyện bể ra hồi giữa tháng 7/2020 sau khi cô cháu của TT Trump là bà Mary Trump in cuốn sách, nói rằng Trump chi tiền nhờ người thi giùm SAT.



Có một lúc, Giám hiệu nói với Eric Orts, một trong các giáo sư đòi điều tra, rằng chuyện quá khứ quá xa sẽ khó điều tra được, theo Daily Pennsylvanian, báo do sinh viên trường này điều hành.



Báo Washington Post cuối tuần qua đăng bài kèm băng ghi âm bí mật lời bà chĩ của Trump là thẩm phán Maryanne Trump Barry trong đó bà nói, "Trump được vào trường University of Pennsylvania bởi vì hắn thuê người thi giùm."



Bà Mary Trump nói người thi giùm Trump có tên là Joe Shapiro. Bà quả phụ của một bạn của Trump tên là Joe Shapiro tại UPenn nói rằng chồng bà không thi giùm TT Trump, nhưng bà Mary Trump nói người khác trùng tên.



Orts, một giáo sư luật và đạo đức thương mại ở phân khoa Wharton School của viện đại học UPenn nói với báo Washington Post rằng ông liên lạc lại với Giám hiệu, nói rằng băng ghi âm của bà chị Trump là một loại chứng cớ mới trường cần.



TT Trump im lặng, trong khi ban vận động của Trump và Bạch Ốc nói rằng lời bà Barry trong băng ghi âm chỉ là kiểu "chị em trong nhà nghịch nhau."



Và Trump vẫn giữ kín các hồ sơ học bạ, kể cả các hồ sơ thi tuyển, thi nhập học. Trước đó, khi Obama còn giữ chức Tổng Thống, Trump nói là Trump sẽ tặng từ thiện 5 triệu đôla nếu Obama phổ biến các hồ sơ thi tuyển đại học và các học bạ. Nhưng khi Trump thắng cử vào Bạch Ốc, chuyện học bạ bị đẩy vào bóng tối.



Michael Cohen, cựu luật sư của Trump, nói rằng ông đã nộp nhiều đơn kiện để bảo đảm là các hồ sơ học vấn của Trump không bị lộ ra.



Đại học Fordham University, nơi Trump học từ 1964 tới 1966, xác nhận rằng Cohen đã hăm kiện tụng. Trump tốt nghiệp University of Pennsylvania năm 1968 sau khi chuyển trường từ Fordham.



Cũng hôm Thứ Sáu, Bạch Ốc cảnh cáo báo Washington Post rằng Bạch Ốc đang thu thập một hồ sơ về một phóng viên báo này sau khi phóng viên này viết rằng cơ sở kinh doanh riêng của Trump đã tính tiền công quỹ ít nhất $900,000. Hành vi hăm dọa này được xem như Trump chơi kiểu xã hội đen hệt như Putin hay Tập Cận Bình.



Bài báo tố các công ty của Trump tính tiền chính phủ đăng hôm Thứ Năm 27/8/2020, viết bởi ba phóng viên David Fahrenthold, Josh Dawsey và Joshua Partlow kể rằng Trump Organization đã tính giá cắt cổ đối với cận vệ của Trump trong cơ quan Mật Vụ trong nhiều chuyến Trump tới nghỉ ngơi ở các sân gold và nghỉ dưỡng của Trump.



Sở Mật Vụ phải trả tiền phòng cho nhóm cận vệ của Trump tại các sân golf và khách sạn của Trump ngay cả khi Trump không có mặt lúc đó, với giá hàng ngày gọi là “resort fees” (lệ phí nghỉ dưỡng) và cũng từng tính giá $1,300 cho mục rất khó hiểu ghi là “furniture removal charge” (tiền gỡ bỏ bàn ghế tủ giường) trong chuyến Trumop tới sân gold của Trump ở Turnberry, Scotland.



Khi tính mặt khác, bạn vận động của Trump và RNC Cộng Hòa cũng phải trả 17 triệu đô cho kinh doanh của Trump từ 2016 cho các sự kiện, kể cả tiền phòng, tiền ăn...