Nhà văn Đỗ Phương Khanh từ trần



WESTMINSTER (VB) --- Nhà văn và là dịch giả Đỗ Phương Khanh đã từ trần hôm Thứ Tư 26/8/2020 tại nhà ở Westminster, Quận Cam, hưởng thọ 84 tuổi. Nhà văn Đỗ Phương Khanh cũng là người thực hiện “Chương trình tìm hiểu Phật pháp Tuệ Đăng” phát thanh hằng tuần trên Little Saigon Radio và Hồn Việt TV với bút hiệu Liên Hương. Bà là hiền thê của nhà văn Nhật Tiến (nguyên Phó Chủ tịch Trung tâm Văn Bút Việt Nam 1963-1975).



Bản tin nhà văn Đỗ Phương Khanh từ trần được nhà báo Nguyễn Hữu Công loan báo trên đài phát thanh Little Saigon Radio sang Thứ Năm 27/8/2020.



Sau đây là tiểu sử của nhà văn và dịch giả Đỗ Phương Khanh, theo trang WordPress Đỗ Phương Khanh.



Đỗ Phương Khanh sinh ngày 9 tháng 8 năm 1936 tại Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định, xuất hiện lần đầu với truyện ngắn Đi Mua Giầy trên Giai Phẩm Văn Hóa Ngày Nay của Nhất Linh kể từ số 4 (tháng 8-1958). Bà có 3 truyện ngắn được Nhất Linh chọn in trên Giai Phẩm này ở các số kế tiếp. Sau khi Văn Hóa Ngày Nay đình bản, bà qua cộng tác với tạp chí Tân Phong của nhà văn Nguyễn thị Vinh với nhiều truyện ngắn khác, sau xuất bản thành tập truyện Hương Thu do Đông Phương ấn hành.



Sau biến cố Tết Mậu Thân 1968, bà về làm quản lý cơ sở ấn loát Hồng Lam ở Sài Gòn do Linh Mục Cao văn Luận làm Giám Đốc.



Đầu thập niên 70, bà giữ vai trò quản lý trị sự cho tuần báo Thiếu Nhi đồng thời phụ trách trang Vườn Hồng và sinh họat với Gia Đình Thiếu Nhi là một tập hợp độc giả của tuần báo này cho tới năm 1975.

Cũng trong thời gian này, Đỗ Phương Khanh phụ trách trang Nhi đồng cho nhật báo Hòa Bình với bút hiệu Mai Loan và là người phụ trách trang Phụ Nữ của nhật báo Dân Chủ cho tới năm 1975.Bà cũng là Giám Đốc vườn trẻ Anh Vũ, một cơ sở mẫu giáo chuyên dạy trẻ em theo phương pháp Montessori từ năm 1973 tới 1975.Tháng 4 năm 1980, bà cùng hai ái nữ vượt biên, tới được bờ biển Mã Lai và nhập trại tỵ nạn Pulau Tengah tại Mã Lai, sáu tháng sau đi đoàn tụ với gia đình (nhà văn Nhật Tiến) ở Hoa Kỳ vào tháng 10-1980.Tại Hoa Kỳ, bà dịch những tài liệu về Bảo Vệ Lòai Vật và những câu chuyện của J. Krishnamurti với những bút hiệu Danny Việt, Vy Khanh…, đồng thời biên soạn “Chương trình tìm hiểu Phật pháp Tuệ Đăng” phát thanh hằng tuần trên Little Saigon Radio và Hồn Việt TV với bút hiệu Liên Hương. (https://phuongkhanhdo.wpcomstaging.com/category/trang-chinh/)Nhà báo Nguyễn Hữu Công cho biết rằng nhà văn Đỗ Phương Khanh trong những năm cuối đời ăn chay trường, hơn 30 năm chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, cư ngụ ở thành phố Westminster, bạo bệnh vài tuần rồi ra đi ngày 26/8/2020 tại nhà, "trong vòng tay thân ái của gia đình."Ban Biên Tập Việt Báo thành kính chia buồn cùng nhà văn Nhật Tiến, tang quyến và các cơ quan truyền thông Little Saigon Radio và Hồn Việt TV.Việt Báo cũng thành kính góp lời cầu nguyện hương linh nhà văn Đỗ Phương Khanh sớm về Phật Quốc.