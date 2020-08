Do Thái Và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Đồng Ý Bình Thường Hóa Quan Hệ

Tổng Thống Trump hôm Thứ Năm, 13 tháng 8 năm 2020 tuyên bố điều mà ông gọi là một “Thỏa Thuận Hòa Bình Lịch Sử” giữa Do Thái và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, nói rằng họ đã đồng ý “bình thường hóa toàn diện các quan hệ,” theo bản tin Fox News cho biết.

“Sự đột phá rất lớn hôm nay! Sự Thỏa Thuận Hòa Bình Lịch Sử giữa 2 nước bạn vĩ đại của chúng ta, Do Thái và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất!” theo Trump viết Twitter vào sáng Thứ Năm.

Tổng thống, Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, Hoàng Thái Tử Abu Dhabi và Phó Tham Mưu Trưởng của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Mohammed Bin Zayed đã công bố tuyên bố chung hôm Thứ Năm, sau khi 3 người đã phát biểu “và đồng ý bình thường hóa toàn diện các mối quan hệ giữa Do Thái và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.” Tuyên bố nói rằng “sự đột phá ngoại giao” đó là “sự yêu cầu của TT Trump,” và rằng Do Thái sẽ “hoãn việc tuyên bố chủ quyền trên các khu vực đã phát họa trong Viễn Kiến Tổng Thống cho Hòa Bình và tập trung các nỗ lực của họ vào việc mở rộng các quan hệ với các quốc gia khác trong thế giới Ả Rập và Hồi Giáo.”

Do Thái và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cũng cho biết họ sẽ tiếp tục các nỗ lực của họ để “đạt tới một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột Do Thái-Palestine.”