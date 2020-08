Ca Sĩ Tina Turner Viết Sách, Hướng Dẫn Kinh Nghiệm Học Phật



NEW YORK (VB) --- Ca sĩ Tina Turner, 80 tuổi, đã viết xong một cuốn sách thể loại tự-giúp-đỡ (self-help book) để trình bày với độc giả một "cẩm nang về đời sống" dựa trên các nguyên tắc Phật giáo, theo bản tin CBS hôm 10/8/2020 cho biết. Tina Turner nổi tiếng là ca sĩ, diễn viên, nhà văn, từng thắng 7 giải Grammy và 3 giải của Đại lộ danh vọng Grammy. Rolling Stone xếp bà ở vị trí thứ 63 trong danh sách "100 nghệ sĩ vĩ đại nhất" và vị trí thứ 17 trong "100 ca sĩ vĩ đại nhất".



Bản tin CBS ghi rằng nhà xuất bản HarperCollins, nơi ấn hành sách của ca sĩ Turner, nói rằng độc giả sẽ có được cái nhìn vào "trí tuệ sâu thẳm" đã hình thành sự trưởng thành tâm linh của nữ ca sĩ nổi tiếng này.



Tác phẩm mới của bà sẽ phát hành từ ngày 1/12/2020, có nhan đề "Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good" (Hạnh Phúc Trở Thành Bạn: Một Cẩm Nang Hướng Dẫn Để Thay Đổi Thiện Lành Cuộc Đời."



Nhà xuất bản nói thêm rằng ca sĩ Tina Turner cũng sẽ cung cấm "một cẩm nang hướng dẫn về các khái niệm bất tử này để giúp độc giả tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời của chính họ."



Theo Wikipedia, ca sĩ Tina Turner (tên khai sinh Anna Mae Bullock; sinh ngày 26 tháng 11 năm 1939) là nữ ca sĩ, vũ công, diễn viên và nhà văn sinh tại Mỹ, có sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, mang về nhiều giải thưởng và công nhận rộng rãi. Sinh trưởng tại miền Đông Nam Hoa Kỳ, bà giờ đây mang quốc tịch Thụy Sĩ.



Bà khởi nghiệp ca hát vào những năm 1950 khi tham gia nhóm nhạc Kings of Rhythm của Ike Turner, thu âm lần đầu tiên vào năm 1958 dưới nghệ danh "Little Ann." Bà bắt đầu giới thiệu bản thân bằng cái tên Tina Turner vào năm 1960, khi là thành viên của nhóm Ike & Tina Turner Revue. Nhóm ra mắt nhiều đĩa đơn ăn khách, bao gồm "A Fool in Love", "River Deep – Mountain High" (1966), "Proud Mary" (1971) và "Nutbush City Limits" (1973), một ca khúc mà bà tự sáng tác. Trong cuốn hồi ký I, Tina (1986), bà tiết lộ nhiều trường hợp bạo hành gia đình nghiêm trọng giữa Ike Trevor Turner và bà, gây nên sự rạn nứt năm 1976 và ly hôn năm 1978. Được nuôi dạy theo đạo Tin Lành Báp-tít, bà chuyển sang Phật giáo Nichiren Shoshu năm 1971.

Sau khi ly hôn, bà gầy dựng lại sự nghiệp thông qua những màn trình diễn trực tiếp. Vào đầu thập niên 1980, bà ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc ăn khách, bắt đầu với đĩa đơn 1983 "Let's Stay Together" và album đơn ca thứ năm Private Dancer (1984). Đĩa đơn "What's Love Got to Do with It" trích từ album trên thắng 3 giải Grammy, bao gồm hạng mục "Thu âm của năm". Bà tiếp tục phát hành các album giành chứng nhận đa Bạch kim Break Every Rule (1986) và Foreign Affair (1989), với các đĩa đơn "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)", "The Best" và "GoldenEye" trong bộ phim James Bond cùng tên. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Turner còn gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực điện ảnh, bao gồm vai Acid Queen trong bộ phim nhạc kịch rock Tommy (1975), vai chính bên cạnh Mel Gibson trong bộ phim hành động Mad Max Beyond Thunderdome (1985) và Last Action Hero (1993).Với doanh số album và đĩa đơn trên toàn cầu xấp xỉ đạt 100 triệu bản, Turner là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa chạy nhất thế giới. Bà nổi tiếng bởi những màn trình diễn sôi động trên sân khấu, chất giọng nội lực và sự nghiệp kéo dài, giúp bà được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll". Bà là chủ nhân của 7 giải Grammy và 3 giải của Đại lộ danh vọng Grammy. Rolling Stone xếp bà ở vị trí thứ 63 trong danh sách "100 nghệ sĩ vĩ đại nhất" và vị trí thứ 17 trong "100 ca sĩ vĩ đại nhất". Bà được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 1991.Turner được giới thiệu tới đạo Phật Nichiren Shoshu năm 1971 bởi vũ công Jackie Stanton, nhớ lại một cảnh trong bộ phim tiểu sử What's Love Got to Do with It. Turner viết trong quyển tự truyện rằng bà tụng danh hiệu kinh Nam Myoho Renge Kyo (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) trước khi thu âm ở phòng thu Bolic Sound của Ike. Cùng năm đó, bà bắt đầu theo Phật giáo Nichiren và xem đây là điều giúp bà vượt qua nhiều thời gian khó khăn. Bà trở thành một Phật tử độc lập từ ngày 28 tháng 11 năm 1991. Turner phát biểu mình cầu nguyện và đọc kinh mỗi ngày, gọi "Nam Myoho Renge Kyo giống như một bài hát".