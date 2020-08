Chicago: 100 Người Hôi Của Bị Bắt, Bắn Nhau Với Cảnh Sát Làm 9 Cảnh Sát Bị Thương

Hàng trăm người đã hôi của các tiệm cao cấp tại Magnificent Mile của Chicago tối Chủ Nhật và sáng Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020, với các cảnh sát đọ súng nhau ít nhất 1 người, theo các viên chức Chicago cho biết qua bản tin hôm Thứ Hai của NPR tường trình.

Các viên chức thi hành luật pháp nói rằng bạo động được liên kết với kêu gọi của mạng xã hội để hôi của sau khi cảnh sát bắn bị thương một người đàn ông nghi can tại Englewood, Phía Nam của thành phố, vào xế trưa Chủ Nhật.

“Rõ ràng, điều này không liên can gì với luật bảo vệ tự do ngôn luận của Tu Chánh Án Thứ Nhất,” theo Thị Trưởng Lori Lighfoot cho biết hôm Thứ Hai. “Điều xảy ra trong thành phố và các cộng đồng chung quanh là hành vi phạm tội đáng khinh bỉ, chỉ có vậy… Đây là hành vị phạm tội đại hình.”

Để ngăn chận tình trạng bất ổn, các cây cầu bắt qua Sông Chicago đều bị nhấc lên để giảm lưu thông ra vào thành phố, và các dịch vụ xe buýt và xe lửa đã tạm thời hạn chế với khu vực.

“Đây là hành động bạo lực chống lại các cảnh sát và chống lại thành phố của chúng ta,” theo Giám Thị Cảnh Sát David Brown phát biểu vào sáng Thứ Hai, thề sẽ có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát ở trung tâm thành phố “cho đến khi có thông báo mới.”

9 cảnh sát đã bị thương, gồm một người bể mũi và một người bị thương vì bị ném chai, trong khi một nhân viên an ninh và một cư dân bị bắn và đưa vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, theo cảnh sát cho biết. Cảnh sát đã bắt hơn 100 người bị tình nghi trộm cắp, hành vi gây mất trật tự và đánh lại cảnh sát và sẽ xem xét lại các máy thu hình an ninh để tìm thêm nghi can, theo Brown cho biết.