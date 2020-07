1 Phụ nữ gốc Việt kiện hãng FEIM vì kỳ thị phụ nữ, màu da



NEW YORK (VB) -- Một phụ nữ gốc Việt kiện một công ty Mỹ, theo tin Bloomberg hôm 27/7/2020.

First Eagle Investment Management LLC bị bà Oanh Nguyen, cựu nhân viên phân tích/nghiên cứu của hãng này, kiện vì cho rằng bà bị sa thải sau khi than phiền về kỳ thị tính phái và sắc tộc.



Oanh Nguyen nộp đơn kiện hôm Thứ Hai ở tòa liên bang tại New York chống lại First Eagle và Blackstone Group Inc., nơi sở hữu một khoản cổ phần trong công ty kia.



Nguyen bị First Eagle sa thải hồi tháng 10/2019 sau 13 làm việc ở đó, cho rằng văn hóa truyền thống trong công ty là chận đường thăng tiến của phụ nữ, và cấp quản lý đầu tư chỉ giành riêng cho đàn ông da trắng.



Theo trên trang web, công ty First Eagle có khoảng $101 tỷ đôla tích sản quản lý.



Trong một bản văn, First Eagle bác bỏ cáo buộc của bà Nguyen, và nói công ty có môi trường làm việc đề cao bình đẳng, đa dạng và tôn trọng. Công ty nói trường hợp bà Nguyen bị cắt việc chỉ vì lý do liên hệ thành quả.



Trong đơn kiện, bà Nguyen nói bà trách nhiệm cung cấp nghiên cứu cho đầu tư của First Eagle về các công ty truyền thông và viễn thông, với tầm từ 5 tỷ tới 7 tỷ đôla.



Đơn kiện viết rằng bà, cũng như nhiều phụ nữ và thiểu số khác làm việc trong ngành tài chánh, bị thiệt hại vì môi trường ưu tiên cho nam giới và bà bị trả lương thấp hơn, bị đối xử như kẻ bên lề vì đòi đối xử bình đẳng trong khi nhiều người nam giới quanh bà đều thăng tiến và được phép làm việc ngay cả trong kiểu cách sai luật và không chấp nhận được.