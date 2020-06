Những Câu Hỏi Vô Duyên Nhứt

Why do men have nipples? “Tại sao đàn ông có núm vú” là tựa đề tác phẩm do Billy Goldberg biên soạn và xuất bản năm 2005 tại Hoa Kỳ.

Quyển sách này đã đạt số bán kỷ lục. Tác giả là bác sĩ làm việc tại Emergency room của một bệnh viện New York.

Trong sinh hoạt hằng ngày Bs Goldberg đã chịu khó ghi nhận lại tất cả những câu hỏi ngộ nghĩnh đôi khi rất hốc búa của mọi người. Theo lời Ông ta thì đây là những câu mà mình bệnh nhân chỉ dám hỏi bác sĩ khi đầu óc họ đã ba xứa hơi men mà thôi(Hundred of questions you’d only ask a doctor after your third Martini).





Sau đây là một số câu hỏi tiêu biểu đã được người gõ chọn lựa ra, và biết đâu trong số này há chẳng có những thắc mắc của chính các bạn nữa.

Các câu cuối trong ngoặc đều do người gõ phụ đề cho nó thêm “ấn tượng”.

***





Tại sao đàn ông có núm vú?





Núm vú đàn ông sao giống dồng xu quá (photo internet)





Trong giai đoạn đầu của sự thành lập phôi trong bụng mẹ, đàn ông hay đàn bà đều giống y nhau. Đến tuần lễ thứ 6, phôi bắt đầu chuyển hướng phát triển để hoặc thành trai hoặc để thành gái.





Nếu là gái, thì nhũ tuyến tiếp tục phát triển thêm để trở thành đôi vú cho sữa sau này.





Còn nếu là trai, thì các mô nhũ tuyến ngưng lại không phát triển nữa và sau này chỉ còn là hai cái núm vú lép xẹp. Mặt dù vú nhỏ, nhưng gần đây khoa học cho biết đôi khi đàn ông cũng có thể bị cancer vú như thường. Tuy vậy, các bạn nình ông phe ta cũng đừng có quá lo sợ vô ích vì bệnh lý này cũng rất hiếm thấy xảy ra lắm.





Trường hợp các cậu nào xài các loại thuốc anabolic steroid để mong được “đô con”, có thể hình hấp dẫn, bắp thịt cuồn cuộn lên thì đôi khi hai cái vú cũng có thể nở phình to ra (phì đại tuyến vú) như phụ nữ 40 có khác khiến mấy cậu pêdê chết mê chết mệt...Khoa học gọi bệnh lý nầy là gynecomastia.





Phì đại tuyến vú –gynecomastia (photo internet)

(Chắc cần ông nầy cần phải bận áo cọt như nình bà quá! )





Tại sao núm vú có thể sừng lên được vậy?





Cơ vùng vú được cấu tạo bởi những tế bào nhỏ xắp theo hình ống quanh núm vú và làm cho núm sừng lên mỗi khi bị kích thích bởi nhiệt độ lạnh hoặc bởi cái vụ kia.

(Tại nhột hay tại sướng? )





Ngáp có hay lây không?

Khi thấy một người nào đó ngáp thì mình cũng có khuynh hướng phải ngáp theo họ. Đây là phản xạ do vô thức điều khiển.

(Đúng như vậy!)





Lò vi ba có gây cancer hay không?





Chưa có khảo cứu khoa học nào nói lên việc sử dụng lò vi ba (microvawe oven) có thể có hại tới sức khỏe hết. Các tia phóng xạ phát ra từ lò vi ba được xếp vào nhóm nonionization radiation nên không có ảnh hưởng làm hại.

Cái nguy cơ thật sự của lò vi ba là khi chúng ta đem hâm một vài loại thực phẩm như hột gà vào lò khiến nó bị nổ tung trong lò.





(Cẩn thận vẫn hơn!)





Xài cell phone quá thường xuyên có thể bị cancer não?





photo internet





Các khảo cứu về lãnh vực này còn quá mới mẻ nên chúng ta chưa có thể kết luận được.





(Không chắc!)





(năm 2011, Tổ chức Y Tế Thế Giới cảnh giác mọi người là sử dụng cell phone quá thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ bị cancer não!)

(CNN) -- Radiation from cell phones can possibly cause cancer, according to the World Health Organization. The agency now lists mobile phone use in the same "carcinogenic hazard" category as lead, engine exhaust and chloroform.





Tại sao bị chảy nước mắt lúc xắt củ hành?





Khi xắt củ hành, chất enzyme lachrymatory factor synthase được tiết ra và tác động với các amino acids trong củ hành để cho ra chất sulfenic acid. Chất này sau đó sẽ chuyển thành những Syn-propanethial-s-oxide bay vào không khí và làm cay mắt.





(Theo trang VnExpress cho biết: “Để không bị cay mắt, trước khi xắt, nên cho củ hành vào ngăn đá tủ lạnh từ 10 đến 15 phút”.)

(Photo internet)





(Nhắm mắt lại, nhưng nhớ coi chừng bị đứt tay đó!)





Contact lens bị mất hút trong đầu?

Kính áp tròng (photo internet)





Một số ít người khi không thấy contact lens (kính áp tròng) của mình đang mang ở đâu nữa thì hốt hoảng tưởng nó đã lọt tuốt vô trong đầu rồi. Thật ra có thể nó đã rớt đâu đó bên ngoài rồi. Đôi khi nó nằm kẹt dưới mí mắt trên.

(Hú hồn hú vía!)





Tampon (băng vệ sinh nhỏ loại như điếu thuốc) mất hút vào trong bụng?

Băng vệ sinh (photo internet)





Không thể được vì không có đường nào cho nó đi hết. Cổ tử cung là cửa chắn tự nhiên trước khi vào sâu bên trong. Có thể là cô ta đã rút bỏ đi rồi nhưng lại không nhớ đó thôi.

(Chắc là cô ta bị bệnh lú lẫn Alzheimer quá!)





Tại sao ta bắt cười khi bị thọt lét nhột?

Bị thọt lét bất ngờ gây ra phản xạ bắt cười vì bị nhột. Hiện tượng cười thường dễ xảy ra khi có mặt đông người hơn là khi chúng ta chỉ có một mình. Tự mình thọt lét mình thì không nhột nên không thể phát cười ra được.

Cười là một hiện tượng phức tạp cần có sự phối hợp của nhiều phần cơ. Lúc cười, áp huyết và nhịp tim bị tăng, nhịp thở bị thay đổi, đồng thời sức miễn dịch cũng tăng lên đôi chút. Tóm lại cười rất tốt cho sức khỏe.





(Cười là liều thuốc bổ, cười càng nhiều càng tốt!)

Ruột dư có công dụng gì?

Ruột dư (appendice) là một túi nhỏ dính vào ruột già. Thành ruột dư chứa mô bạch huyết và dự phần tạo ra kháng thể cho hệ miễn dịch. Cắt bỏ ruột dư cũng chẳng sao vì còn nhiều cơ quan khác như lá lách (spleen), hạch amydal (tonsils) mà người mình thường gọi là thịt dư và hạch bạch huyết (lymph nodes) cũng có giống y nhiệm vụ như ruột dư vậy. Đôi khi vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó lá lách hoặc amydal vẫn có thể bị cắt bỏ như thường.

(Muốn cắt bỏ thì cứ việc làm đi!)





Ruột dư –Appendice (photo internet)





Tại sao tóc ta bạc?

Bình thường lúc còn trẻ tóc có màu đen vì nhờ chứa nhiều sắc tố melanin. Càng về già sắc tố càng giảm đi nên tóc càng lợt màu và trở nên bạc theo thời gian. Đôi khi còn nhỏ tuổi mà tóc cũng bạc rất sớm. Trường hợp nầy có thể do nguyên nhân di truyền, do thiếu sắc tố hoặc do hút quá nhiều thuốc?

(Chớ theo như cách suy nghĩ của nhiều người VN mình, họ dám nghi là tại vì xấu máu lắm. Máu thuộc nhóm D...Tóc bạc là già rồi bạn ơi.)





Tại sao đôi khi các bà lớn tuổi lại có râu?

Các bà lúc mãn kinh ở tuổi ngoài 50, tỉ lệ hormone nam tính androgen trên hormone nữ tính estrogen bị thay đổi và đưa đến tình trạng mọc râu. Râu nhiều hay ít cũng còn tùy thuộc vào yếu tố di truyền nữa. Một vài sắc dân có khuynh hướng mọc nhiều râu hơn các sắc dân khác. Một vài loại bệnh cũng dẩn đến tình trạng mọc râu.

(Còn lý do gì khác nữa không?Không dám nói đâu)

Sau khi chết, móng tay móng chân vẫn tiếp tục mọc ra?

Không đúng. Sau khi chết cơ thể bị khô đi nên làm chúng ta có cảm tưởng là tóc và móng tay móng chân mọc thêm ra.

(Bộ hổng có đem chôn hay sao? Hỏa táng là thượng sách!)





Tại sao răng đánh bồ cạp lúc bị lạnh?

Khi bị quá lạnh, vùng hypothalamus của não ra lệnh cho cơ thể cử động mạnh hơn bình thường để làm tăng thân nhiệt lên.

(Nhớ bận thêm áo lạnh!)





Trăng khuyết trên móng tay là gì vậy?

Đó là phần có màu lợt phía đầu trên của móng tay. Màu còn lợt vì sự tạo móng chưa hoàn tất. Móng tay mọc thêm 0.1mm/ngày; móng tay mọc nhanh hơn móng chân; móng chân dày gấp 2 lần móng tay; mùa hè móng mọc nhanh hơn mùa đông; móng của đàn ông mọc nhanh hơn móng của đàn bà; tay phía bên nào chính thì có móng mọc nhanh phía bên đó.

(Nhớ cắt móng tay! )









Nửa mảnh trăng thề -Lunula hay falf moon (photo-Wikipedia)

The lunula is the white crescent-shaped area of this finger





Đàm là gì vậy?

Là chất nhờn tiết ra từ cuống họng. Nước mũi và đàm là những tiết vật hay chất nhờn (mucus) bình thường. Lúc bệnh, chất nhờn có thể trở nên đặc hơn và đổi màu do tác động của vi khuẩn. Màu rỉ sét và màu xanh lá cây chứng tỏ một tình trạng nặng.

(Đừng khạc nhỗ tùm lum, thấy gớm lắm!)





Tại sao bị ói mửa sau khi uống quá nhiều rượu?

Ói mửa tùm lum lúc xỉn còn được gọi một cách bình dân là cho chó ăn chè. Mục đích là để tống bỏ chất độc của rượu ra ngoài. Tuy nhiên, nếu ói mửa hoài không dứt thì cũng rất nguy hiểm vì cơ thể sẽ bị mất các chất điện giải (electrolytes).

(Hết còn biết trời đất gì hết! )





Tại sao miệng thúi quá lúc ngủ mới thức dậy?

Miệng hôi là do ba yếu tố sau đây gây ra: vi khuẩn yếm khí (anaerobic bacteria), miệng khô (xerostomia) và chất lưu huỳnh sulfur do vi khuẩn yếm khí tạo ra. Một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng làm hôi miệng như rượu, thuốc lá, caffeine, sữa, v.v …





(Làm ơn đừng có đến gần tôi nói chuyện!)





Ngồi bàn cầu có thể bị lây bệnh?

Có khảo cứu cho thấy ngồi bàn cầu công cộng có thể bị lây bệnh lậu mủ (gonorrhea), bệnh ngoài da (infragluteal eczema), bệnh nhiễm lãi đũa (ascaris lumbricoides) và lãi kim (enterobius vermicularis hay pinworm). Tuy vậy, trong thực tế rất hiếm thấy ngồi bàn cầu có thể bị lây bệnh.





Theo nhà vi trùng học Charles Gerba thuộc Đại học Arizona, xét về mặt vi trùng, bàn cầu còn đỡ hơn nhiều nơi khác, thí dụ:

* téléphone: 3894 vi khuẩn cho mỗi centimet vuông.





* keyboard: 511 vi khuẩn cho mỗi centimet vuông.





(Nhợn quá, ráng chạy rút về nhà. Còn nhắm không kịp nữa thì mau mau tìm tiệm Mc Do hay ghé đại vào một nhà hàng fast food hoặc một trạm xăng nào cũng được để giải quyết.

Mau lên. Nhớ lót giấy trước khi ngồi cho chắc ăn. Ouf!

Xin đừng có bắt chước bà đầm nầy (xem video dưới đây)





Bà đầm bị tào tháo rượt ngay trong chợ

http://www.dailymotion.com/video/xrm93b_une-femme-belge-fait-ses-besoins-dans-un-magasin_sport

Ăn nhiều chocolat bị nổi mụn?

Mụn nổi lên do cơ thể đang ở trong tình trạng bị stress hơn là tại ăn nhiều chocolats.

Có người nói lấy vợ là hết liền hà! Vậy các bạn trẻ còn chờ gì vậy mà hổng chịu lấy vợ. Nhào vô biết liền.





(Hổng biết có đúng không!)





Đường hóa học (artificial sweetener) gây nhức đầu?





Đường hóa học nhóm Aspartame (Equal, Nutrasweet) đã được 2 cơ quan FDA và CDC Hoa Kỳ công nhận là an toàn, không độc hại và cũng chưa có bằng chứng vững chắc nào cho biết nó gây nhức đầu.

(Ai đúng ai sai chỉ có Trời mới biết được!)

Đắp dưa leo có làm giảm tình trạng sưng mí mắt không?

Dưa leo 90% là nước, nếu được đắp lên mắt sẽ làm co mạch vùng mắt và giảm sưng quanh mắt. Cũng có thể dùng một túi trà đen nhúng nước và đắp lên mắt. Tannic acid trong trà làm co mạch và sẽ giúp làm giảm sưng mắt.

Uống nhiều cà phê có làm ngưng tăng trưởng không?





Có rất nhiều khảo cứu đã nói về tình trạng loãng xương (osteoperosis) do chất caffeine gây ra. Tuy nhiên, nếu chỉ uống ít cà phê thì không phải là một yếu tố có hại cho sức khỏe với điều kiện là đồng thời phải theo một chế độ dinh dưỡng quân bình.





Tới cữ ghiền rồi (photo NTC 2009 )

Ăn nhiều carrot giúp làm sáng mắt?

Carrot giàu chất bêta caroten rất cần thiết cho mắt. Trong cơ thể bêta caroten sẽ được chuyển thành vitamin A. Thiếu vitamin A sẽ bị mù lòa. Ngược lại, một sự thặng dư vitamin A cũng không tốt cho sức khỏe vì nó sẽ làm rụng tóc, da trở màu vàng cam, giảm cân, mệt mỏi, nhức đầu, v.v...

(Tui thắc mắt nghĩ tới chuyện Văn Vĩ (mù) tự nhiên sáng mắt ra… mà có cần ăn carotte đâu?)

(Ăn quá nhiều carrot coi chừng bị vàng da đó!)





Đường có làm cho trẻ em bị kích động (hyperactive) không?

Cha mẹ thường quy lỗi cho đường là nguyên nhân của tình trạng kích động lăng xăng ở trẻ em. Cty Coca cola không muốn bị trách nhiệm về vụ nầy nên họ cho biết là chưa có bằng chứng khoa học rõ rệt nào nói lên mối liên hệ giữa tiêu thụ đường và tình trạng kích động. Các em bị kích động có thể vì không khí của party vui quá, vì có nhiều bạn bè và cũng là dịp các em được ăn uống bánh kẹo tự do thỏa thích.





(Cho vài roi vô đít theo kiểu dạy của cha mẹ Vn ngày xưa là êm liền!)





Sữa ấm giúp chúng ta dễ dỗ giấc ngủ?

Sữa có chứa Tryptophan và Melatonin là những chất giúp chúng ta dễ dỗ giấc ngủ. Cty Night Time Milk bên Anh quốc đã tung ra thị trường loại sữa bò được vắt về đêm lúc mà cơ thể bò sản xuất ra nhiều Melatonin nhất.





(Ngủ không được thì ra mở TV hay Internet mà coi!)





Làm sao cho hết bị nấc cụt (hiccups)?





Nấc cụt xảy ra khi hoành cách mô bị kích thích và đẩy hơi lên trên một cách bất thường tạo nên một âm thanh khá đặc biệt. Trường hợp này có thể xảy ra khi bao tử chứa quá nhiều thức ăn, không khí, hoặc quá nhiều rượu và hút nhiều thuốc lá. Một số bệnh lý cũng có thể làm nấc cụt.





Cancer cũng có thể kích thích các dây thần kinh vùng ngực gây nấc cụt. Nấc cụt có thể trong 4-5 phút, có khi cả ngày hoặc cả tuần lễ.





Trường hợp nặng bác sĩ sẽ kê toa thuốc an thần Thorazine, còn nhẹ thì thử áp dụng các cách mẹo sau đây:

- Thở trong một bao giấy

- Uống nước bằng những ngụm nhỏ

- Giữ hơi thở lại

- Ăn một muỗng café đường

- Nút một miếng chanh

- Uống nước bằng ống hút trong khi lấy 2 ngón tay bịt 2 lỗ tai lại

- Kéo tóc giựt lên trong vài phút

- Dùng que bông gòn quét nhẹ lên nóc vọng





(Theo lối chữa mẹo trong dân gian Việt Nam thì con trai uống 7 hớp nước, còn con gái thì uống 9 hớp.

Hết hay không sau đó là biết liền!)

Phải cần 7 năm để tiêu hóa kẹo cao su?

Đây là ca lỡ nuốt kẹo chewing gum vào bụng. Chewing gum không thể tiêu hoá được nhưng nó cũng không có ở lì trong đó đâu. Chewing gum có thể giúp những thức ăn khác di chuyển nhanh hơn. Đường sorbitol trong thỏi chewing gum có tính nhuận trường





(Thây kệ mồ nó, hơi đâu mà lo chuyện tào lao nầy!)





Có nên trét bơ lên vết phỏng không?





Không nên. Bơ sẽ giữ nhiệt và làm đau thêm. Tốt hơn hết là nên xối nước lạnh lên vết phỏng. Cũng có thể bôi mật ong lên vì nó có tính diệt khuẩn. Vỏ khoai tây đã luộc chín có thể dùng đắp lên trên vết phỏng để giữ độ ướt khỏi bị khô đi.





(Đáng đời, hổng cẩn thận thì ráng mà chịu đau!)

Đổ yogurt vào âm hộ để trị bịnh nhiễm nấm





Yogurt chỉ có thể giúp ích cho sức khỏe nếu nó được ăn vào bằng ngõ miệng mà thôi. Sử dụng thuốc kháng sinh trong một thời gian lâu dài có thể tạo điều kiện cho bệnh nấm dễ phát triển. Nên ăn thêm yogurt trong thời gian sử dụng thuốc kháng sinh.

(Lạnh lắm, yogurt phải ăn bằng miệng trên! )





Cam Thảo (licorice) có làm tăng áp huyết không?

Cam thảo có chứa glycyrrhigic acid. Rất nhiều sách y học đã nói lên mối tương quan giữa cam thảo và việc tăng huyết áp.





(Ăn thử vài tháng là biết liền! )





Thức ăn nhiều gia vị làm chảy nước mũi

Đúng, thường là do chất capsaicin (có trong ớt) kích thích các dây thần kinh thuộc hệ thần kinh trung ương để điều khiển số lượng và độ nhờn của các dịch nhầy chảy ra từ lỗ mũi và từ đường tiêu hóa.





(Đúng vậy, vừa ăn vừa hít mũi!)





Uống nước tiểu của mình có sao không?

Uống ít thì không sao. Nước tiểu có chứa 95% nước và 2.5% muối, chất khoáng, hormones và enzymes. Uống nước tiểu của người khác thì nguy hiểm vì lẽ không biết họ có bệnh gì không. Có nhiều lối chữa trị ngoại khoa đã đề xướng phương pháp uống nước tiểu để chữa bệnh.

(Bộ hết nước uống rồi sao? Ghê thấy bà!)





Uống cà phê hoặc đi tắm có thật sự làm dã rượu không?

Cà phê, đi tắm, tập thể dục cho ra mồ hôi, hít thở không khí tươi mát…đều không làm làm dã rượu mau hơn đâu. Phải cần yếu tố thời gian để chờ cho gan có thể loại bỏ (metabolize) hết các chất rượu trong người.

(Nhưng đi tắm cũng đỡ lắm chớ!)





Tại sao lúc xỉn mình lại thấy nàng đẹp hơn nhiều?

Đúng vậy! Department of Psychology của Đại học Glasgow có nghiên cứu đề tài “Alcohol Consumption increases Attractiveness Rating of Opposite Sex Faces A Possible Third Route to Risky Sex”.





(Làm vài ba lon Heineken thì thấy bà nào cũng trở thành người mẫu hết).





Nếu bị lạc trên hoang đảo thì mình nên uống nước biển hay nước tiểu của mình?

Nước biển có độ đậm đặc ba lần nhiều hơn máu, bởi vậy không nên uống nước biển, rất nguy hiểm.

Thận cố loại bỏ bớt muối từ nước biển uống vào, nhưng nó chỉ có thể sản xuất ra nước tiểu ít muối hơn nước biển mà thôi. Thận bắt buộc phải rút thêm nước trong cơ thể để làm loãng nước tiểu vì vậy cơ thể sẽ bị rơi vào tình trạng mất nước (deshydrated) nếu uống nước tiểu.





(Có nước đâu mà uống để…mà có thể tè ra được!)





Cà phê và thuốc lá làm mắc ị?

Buổi sáng làm một ly cà phê là thường hay mắc ị sau đó vì chất caffeine có tính nhuận trường (laxative) và kích thích các hoạt động của cơ thể trong đó có nhu động của ruột.

Uống cà phê không caffeine (decaffeinated) cũng thế, vì loại cà phê nầy cũng là chất làm xót ruột. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều cà phê thì sẽ bị táo bón.

Chất nicotine của thuốc lá cũng có cùng một tác dụng như chất cà phê uống lúc tảng sáng.





(Chạy mau lên!)





Ăn nhiều gia vị sẽ bị loét bao tử?

Không đúng! Gia vị không làm loét bao tử, nhưng ulcer có thể bị đồ gia vị làm trầm trọng hơn. Ngoài rượu ra, thuốc lá và tinh thần căng thẳng stress đều làm cho tình trạng loét trở nên trầm trọng hơn.

Vi khuẩn Helicobacter pylori và các loại thuốc như Aspirin và Ibuprofene đều là tác nhân gây loét bao tử.

(Hai nhà Khoa học Úc, Barry J Marshall & J. Robin Warren mấy năm trước đây được trao tặng giải Nobel về Y khoa, tháng 10/2005, nhờ họ đã xác định được vi khuẩn Helicobacter pylori là tác nhân chính gây ra chứng viêm và loét bao tử).





(Chừng nào bị ói ra máu thì biết liền!)









Gia vị (photo internet)





Ăn nhiều sò có bổ cho sex không?





Về hình dáng, sò gợi lại hình ảnh của “cái đồ” (nói theo tiếng Bắc). Có rất nhiều truyền thuyết nói sò có tính trợ dương (aphrodisiac). Về mặt dinh dưỡng, sò có chứa nhiều chất bổ như vitamins, nhiều chất khoáng, đặc biệt là chất kẽm zinc có ảnh hưởng tốt trên hoạt động sinh dục.





Có giốngcái đó không? (photo internet)





(Mại vô các bạn nình ông còn ngại chi mà không đớp sò!)





Ăn nhiều rau ngò giúp cho hơi thở được thơm tho hơn?









Từ ngàn xưa, rau ngò được xem như một loại dược liệu để ngừa sạn bọng đái, sạn thận và bồi dưỡng sức khỏe. Trong thực tế, người ta thấy rau ngò còn giúp cho hơi thở được thơm tho hơn, tuy nhiên cũng chưa thấy một khảo cứu nào nói lên việc sử dụng rau ngò để ngừa chứng hôi miệng (halitosis).

(Mua thêm thuốc xúc miệng Listerine hay Scope cho chắc ăn!)





Tại sao mắt có quầng xậm màu?

Vùng da quanh mắt rất mỏng cho nên khi máu tĩnh mạch, thường là xậm màu, chảy qua đó thì tạo ra quầng thâm rất dễ nhận biết. Hiện tượng nầy rất thường xảy ra khi ta quá mệt mỏi hoặc bị thiếu ngủ. Có khuynh hướng gia tăng theo tuổi tác.





(Mua kính râm mà đeo cho nó ghồ!)

Nhôm (aluminium) có thể gây bệnh lú lẫn Alzheimer không?

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta không thể nào tránh khỏi chất aluminium được hết. Aluminium có trong thực phẩm, trong nước uống, trong dược phẩm (như các loại thuốc antacids để trị ợ chua).

Nó hiện diện khắp nơi quanh ta một cách tự nhiên hoặc như một chất phụ gia (food additive) thêm vào trong thức ăn. Nó cũng có thể nhiễm vào chúng ta từ việc sử dụng các nồi nhôm để nấu ăn.

Từ những năm 60, người ta đã nghi ngờ là chất nhôm có thể liên hệ ít nhiều đến bệnh lú lẫn Alzheimer, nhưng ở một công trình khảo cứu thuận thì cũng có một công trình khảo cứu khác nói ngược lại.

Thật ra còn rất nhiểu ẩn số chưa có giải đáp, nhưng đối với đại đa số nhà khoa học thì nếu thật sự chất aluminium có ảnh hưởng đến bệnh Alzheimer thì ảnh hưởng nầy cũng không đáng kể.

(Hơi đâu mà quá lo!)





Các người thuận tay trái đều thông minh hơn các người sử dụng tay mặt?





Các nhà thần kinh tâm lý học đã nghiên cứu rất nhiều về tính thông minh ở hai nhóm người trên, nhưng họ không thể đưa ra một kết luận nào được hết.

(Hơi đâu mà để ý cho mất công!)





Kềm chế sự ách xì rất nguy hiểm?

Theo sự tin tưởng trong dân gian phương Tây thì sự kềm chế ách xì (sneeze) có thể làm nổ tung cái đầu.

- Sai. Đầu không bể nhưng khi ách xì quá mạnh, bạn có thể bắn sương mù chứa vô số vi khuẩn vào không khí. Các sự nguy hiểm khác có thể xảy ra là gãy sụn mũi, chảy máu cam, bể màng nhỉ lỗ tai, bị điếc, chóng mặt, võng mạc mắt bị rời ra và mặt bị phù hơi một cách tạm thời (temporary facial emphysema).

Làm ơn làm phước che mũi miệng lại lúc ách xì! Mùa covid 19 cần phải che bằng cánh tay mổi khi ho hay ách xì !





Lưỡi của mình có thể bị nuốt tuốt vào trong không?

Không thể nuốt được nhưng lưỡi có thể nằm chắn khiến không khí không vào phổi được . Đối với những trường hợp nguy cấp về hô hấp thì phải lập tức nâng đầu và đỡ càm của bệnh nhân lên. Không nên lấy cái muỗng bẩn mà thọt vô họng vô cổ của nạn nhân.





(Mỹ Canada Phone 911 mau lên!)





Bẻ ngón tay nghe rốp rốp có gì hại không?

Bẻ các khớp ngón tay (knuckles) kêu rốp rốp không thể nào gây ra viêm khớp (arthritis) như thiên hạ thường hay tưởng. Cái hại có thể xảy ra nếu có tật hay làm cái món này quá thường xuyên là các dây chằng (ligament) quanh khớp bị giãn, vì vậy các ngón tay trở nên yếu đi lúc cần nắm đồ vật. Tiếng kêu rốp rốp là do các bọt nước trong khớp bị vỡ ra khi chúng ta bẻ ngón tay.





(Đã lắm, bẻ riết cũng thành...ghiền!)

Bẻ ngón tay cho đã mỏi (photo internet)

Nín tè có làm bể bọng đái không?

- Không. Vì cơ thể có phản xạ ngăn chặn kềm bọng đái không cho nó quá căng ra và kích thích phản xạ đái (micturation reflex).





(Sau khi xả ra được là ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Đã làm sao!)





Ngồi quá lâu trên bàn cầu coi chừng bị lòi trĩ đó!

Ở vị thế nầy hậu môn hoàn toàn giãn nở giúp máu dồn hết xuống các tĩnh mạch vùng đó, vì vậy lâu ngày có thể bị phình to ra như trái nho, rất đau và khó chịu mà người ta gọi là bệnh trĩ.





(Làm lẹ lên đi để khỏi bị...lòi con trê!)





Thức ăn thì thơm tho nhưng sao caca thúi quá vậy?

Nguyên nhân chính là do các loại gas và hợp chất sulfur được tạo ra trong ruột. Một số vi khuẩn trong kít tác dụng để cho ra gas và mùi thúi. Kít có máu hoặc có nhiều dầu mỡ thường thúi lắm. Đôi khi vì có chứa nhiều gas và không khí làm cho nó nhẹ lên nên nó nổi lềnh bềnh trong nước. Đôi khi nó cũng có thể cuộn tròn như hình dạng con rắn.





(Quá nhiều tưởng tượng!)

Phân muôn hồng ngàn tía

Caca có đủ màu (Photo internet)





Ai cũng biết là bình thường nó có màu vàng hơi nâu nâu vì chất bilurubin tự nó có màu vàng cam rồi. Bilirubin tác động với chất sắt trong ruột để cho ra màu mà chúng ta thường thấy mỗi ngày. Kít cũng có thể có những màu:

- Đen: Kít đen (melena) có nghĩa do máu xuất phát từ vùng thực quản, bao tử hoặc từ đoạn đầu của ruột non. Cũng có thể do cam thảo đen (black licorice), cá viên supplément có chứa chất sắt hoặc chất chì (lead), thuốc Pepto Bismol và trái bluberries.





- Xanh lá cây: vì ăn rau cải có nhiều chlorophyll có màu xanh. Màu nầy có thể thấy nếu mật chảy thẳng vô ruột không biến đổi lúc bị tiêu chảy.





- Đỏ: có nghĩa là máu xuất phát từ các đoạn cuối của ruột… Bịnh trĩ (hemorrhoid) và bệnh diverticulitis (thành ruột phình thành túi nhỏ) là 2 trường hợp thường làm cho kít có màu đỏ. Ăn củ cải đỏ red beet và cà tomate chín cũng cho kít có màu đỏ.





- Xám: thấy trong các bệnh về gan, tuỵ tạng và túi mật (gallbladder).





- Vàng: nhiễm ký sinh trùng giardia làm tiêu chảy. Kít vàng cũng được thấy trong hội chứng Gilbert’s. Đây là một xáo trộn về di truyền làm tăng nồng độ bilirubin, bệnh không nguy hiểm.





(Màu có thể là do ăn loại rau quả nào đó. Ăn thử một củ cải đỏ hay red beet, betterave rouge thì biết liền. Màu lạ cũng có thể là báo hiệu một bệnh gì đó. Nên có thói quen quan sát tác phẩm của mình sau khi trút bầu tâm sự nhé!)





Bụng đầy hơi mà không xả ra được?





Hơi xả ra không được qua lỗ hỏa tiễn thì tự nó cũng tìm đường mà tan biến trong ruột.





(Đừng có lo, bụng không thể nổ bất tử đâu!)





Bom thúi?

Gồm có 59% nitrogen, 21% hydrogen, 9 % carbon dioxide, 7% methane và 4% O2. Chỉ cần ít hơn 1% của hỗn hợp trên cũng đủ làm cho bom có mùi rồi. Trung bình mỗi người tạo ra lối ½ lít hơi bom trong một ngày. Mùi thúi do hydrogen sulfide tạo ra. Thức ăn càng giàu sulfur bom càng thúi. Các loại thức ăn như: đậu, bắp cải, fromage và trứng đều cho ra mùi thúi.

Đàn Ông hay đàn bà, giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, vua chúa, tổng thống hay dân thường như người gõ cũng vậy, đều phải đánh bom hết, trung bình 14 lần / ngày. (theo sách nói)





(Đúng là tầm xàm bá láp gì đâu không hà!)





Tại sao bụng lại kêu rột rột?

Tên khoa học gọi là borborygmi và đây là hiện tượng bình thường của sự tiêu hóa mà thôi. Nguyên nhân là do hoạt động của các lớp cơ vùng bao tử và vùng ruột tạo ra nhu động lúc thức ăn, nước và gas bị nhồi ép để được tống ra khỏi ruột.

Có người cho rằng hiện tuợng trên là dấu hiệu của sự đói bụng, vì bụng trống nên tiếng kêu ồn ột dội ra rất lớn.





(Quê quá !)

Tại sao ăn nhiều đậu hay bị “mít đặc”?

Đậu chứa quá nhiều đường (oligosaccharides) làm cơ thể không tiêu hóa hết được. Khi vào bao tử, vi khuẩn sẽ tác động lên các đường còn dư thừa để tạo ra gas. Gas cũng còn có thể tạo ra lúc ăn chúng ta nuốt hơi vào bụng, gas cũng có thể thoát từ máu để thấm vô ruột và gas cũng thấy có được qua tác dụng của khí carbonic CO2 trong nước miếng với acid của dịch vị bao tử. Một số thực phẩm khác cũng có khuynh hướng tạo gas, chẳng hạn như: cải broccoli, brussel sprouts, cải cabbage nấu chín, bom sống (raw apple), radishes, củ hành, dưa leo, melons, cà phê, đậu phọng, cam, dâu Tây strawberries, nho và sữa.





(Ăn chay cần phải để ý cái vụ nầy nhé!)

Súng của mấy ông có thể bị gãy không?

Tuy súng không có xương nhưng vẫn có thể bị gãy như thường nếu sử dụng không khéo và không đúng cách chỉ dẫn. Làm ăn giục chạc, động tác lệch lạc kéo cong cây súng quá độ có thể làm gãy các lớp mô thớ dày đặc bao phủ quanh thể hang (corpora cavernosa tissue). Các mô nầy có công dụng giúp súng được cứng và bắn được. Chắc chắn là khỏi cần bó bột rồi, nhưng phải cần bàn tay khéo léo của bác sĩ giải phẫu để sửa các mô lại nếu không người chiến sĩ sẽ bị rơi vào tình trạng giã từ vũ khí vĩnh viễn.





(Úi cha.. đau qua…á!)





Penile fracture is rupture of one or both of the tunica albuginea, the fibrous coverings that envelop the penis's corpora cavernosa. It is caused by rapid blunt force to an erect penis, usually during vaginal intercourse or aggressive masturbation.[1] It sometimes also involves partial or complete rupture of the urethra or injury to the dorsal nerves, veinsand arteries.(Wikipedia)

Cross-section of the human penis

Tiết diện súng cắt ngang (Wikipedia)





“Gãy dương vật là một chấn thương nghe có vẻ lạ lẫm vì làm mường tượng tới 1 cái gì đó cứng bị gãy như gãy xương chẳng hạn. Thật vậy, dương vật chỉ bị gãy khi nó cương cứng, không thể bị "gãy" nếu nó đang trong trạng thái mềm - xìu, như một số bệnh nhân thường không khai thật do mắc cỡ.

Dương vật được cấu tạo chủ yếu bởi 2 cái ống (gọi là thể hang). Một ống là 1 bao xơ bên trong rôỵng chứa máu. Khi máu được bơm tới căng đầy ống làm ống căng cứng và do đó dương vật cương cứng. Khi máu chảy đi khỏi ống thì ống xẹp xuống, nên dương vật hết cương, xìu.

Khi dương vật đang cương thẳng mà nó đột ngột bị bẻ gập thì bao xơ của ống có thể bị rách. Điều này gây đau, và do máu thoát qua chỗ rách của bao, nên dương vật trở nên mềm đi, sưng to và tím. Đó là chứng gãy dương vật.” (Ngưng trích Gãy dương vật, Bs Nguyễn Thành Như và Bs Nguyễn Văn Hiệp-Ykhoanet)

Súng teo đâu mất rồi?

Nhiệt độ lạnh, sự tức giận, sự sợ hãi, sự lo lắng đều làm cho súng thung và bao đạn teo lại. Súng và hai viên đạn bị kéo trì lên trên một tí. Giới đàn ông thường gọi là “tai déo” hay “tu keo”. Lúc nóng nực thì có hiện tượng ngược lại.





(Sợ hãi cực độ cũng làm nó teo!)





Bàn tay bự thì súng phải to (big hands big...)





- Sai. Không có liên hệ gì hết.

(Súng có bắn được hay không mới là điều quan trọng!)





Giếng của Ông có thể cạn không?

Câu trả lời là không. Nhưng các nhà chuyên môn cho biết là sau 35 tuổi các ông có thể có problem về tinh trùng. Càng về già thì số lượng nó càng giảm đi.





(Đó chỉ là lẽ thường của tạo hóa mà thôi!)





Xài băng vệ sinh tampon lần đầu tiên có bị làm mất trinh không?

Có rất nhiều quan niệm về chữ trinh (virginity), nhưng theo phần đông các nhà chuyên môn y khoa thì mất trinh xảy ra khi cô nường bing bang lần đầu tiên trong đời. Tuy nhiên một số trường hợp khác cũng có thể làm nường mất trinh, chẳng hạn chơi thể thao mạnh bạo, hoặc “may tay” có thể làm “nó” giãn ra và rách đi… Nhét điếu tampon vào đó rất khó làm cho nó rách được, dù rằng “nó” có hơi giãn ra một tí xíu. Đừng có đổ thừa ẩu.

(Ở thế kỷ thứ 21 nầy, hình như ý niệm trinh tiết cũng đã thay đổi đi rất nhiều rồi!)

Tác xạ lúc đèn đỏ cũng có thể ôm ballon đó!

Không phải hễ thấy đèn đỏ là an toàn đâu. Đôi khi ở một số ít nường lúc trứng rụng cũng có chảy một tí xíu máu (theo Bs Goldberg). Nếu chu kỳ ngắn, 21 ngày, rụng trứng có thể xảy ra ở ngày thứ 7, tức là ngày cuối cùng của kinh kỳ (menstruation).





(Nhào vô đại ngay lúc đó là giã biệt kinh kỳ luôn, không những chỉ ôm đầu máu mà thôi mà cũng còn có thể…bị lên chức papa ngoài ý muốn!)











“Nhờ chị năm may tay” làm cà lăm (Stuttering), đui mù và có lông ở bàn tay?

Sai hết! Đây là truyền thuyết ở các xứ Âu Mỹ để hù các cậu trẻ có thói quen thường hay làm cái món nầy. Theo một khảo cứu khoa học, thì nhờ chị năm may tay (tự sướng) đôi khi còn có ích lợi cho sức khỏe nữa là đàng khác.

Nguy cơ xuất hiện cancer tiền liệt tuyến (prostate) có thể giảm đi nếu chịu khó bắn 21 lần trong 1 tháng (The Journal of American Association, Apr 7, 2004: Ejaculaton Freqency and Prostate Cancer)

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=198487

.

(Thật là phí của Trời!)





Đàn ông bận quần lót quá chật có hại không?

Ngày xưa, người ta đều tưởng nếu đàn ông bận quần lót quá sát và chật sẽ bị vô sinh nghĩa là không có con được (infertility). Tạp chí The Journal of Urology, năm 1998 có đăng bài nghiên cứu về vấn đề nầy do Bs R. Munkelwitz thực hiện. Kết quả cho thấy bận đồ chật không ảnh hưởng mấy đến số lượng, nồng độ cũng như sự hoạt động của tinh trùng. Túi đạn (scrotum) có nhiệm vụ xung yếu là lúc nào cũng giữ nhiệt độ trong túi 5 độ F thấp hơn nhiệt độ ở các vùng khác của cơ thể.





(Đừng có lo mà tổn thọ, chỉ sợ quá hầm tội nghiệp nó mà thôi!)





Điểm thiên thai có hay không?





Các cậu hãy nhìn cho kỹ vị trí Điểm G (photo internet)





Điểm thiên thai ở các nường, khoa học đặt cho cái tên rất bí hiểm là G-spot để nhớ công ơn Bs người Đức có tên là Ernst Grafenberg vì Ông ta đã đề cập đến vụ nầy lần đầu tiên vào năm 1950. Có người thì nói đây là chuyện hoang đường như chuyện dĩa bay UFO. Các Bs Ai Cập tại Đại học Cairo thì lại nghĩ khác. Họ công nhận là G-spot có thật qua công trình khảo cứu “The Electrovaginogram Study of the Vaginal Electric Activity and Its Role in the Sexual Act and Disorders”.





Đàn ông ngồi xe lăn còn “làm ăn” gì được không?

Ngồi xe lăn là do bị chấn thương cột sống làm bại xụi. Theo lẽ thường tình thì kể như rủ cờ rồi, nhưng theo các nhà chuyên môn thì vấn đề nầy cũng còn tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của chấn thương xảy ra ở phần nào của cột sống, phía trên cao hay phía thấp ở lưng quần.

Ở các ông (chưa đến đỗi quá già cúp bình thiết!) thì thường có 2 nguyên nhân làm chào cờ:

- hoặc do tâm lý (psychogenic erection) lúc nghĩ tưởng đến cảnh đó.

- hoặc là do kích thích trực tiếp như sờ mó vuốt ve (contact erection).

Loại thứ nhất do các dây thần kinh tủy xuất phát từ các đốt sống T10-L2 điều khiển. Thông thường có thể dựng cờ tâm lý nếu chấn thương không trọn vẹn (incomplete injury) ở vùng thấp của cột sống hơn là nếu bị chấn thương không trọn vẹn ở vùng cao của cột sống. Lệnh dựng cờ loại tiếp xúc trực tiếp xuất phát từ tủy sống vùng xương khu (sacral area of spinal cord). Nhiều ông trong trường hợp nầy vẫn còn khả năng dựng cờ nếu các đường thần kinh dẫn truyền không bị hư hại.





(Tội nghiệp còn trẻ mà sao lại xui như vậy! Không áp dụng cho mấy cụ già)

“Cái vụ” đó, ông hay bà ai cần nhiều hơn ai?

Các bà thường hay nói các ông lúc nào cũng chỉ có vụ đó trong đầu. Mà thật đúng vậy. Tạp chí Nature NeuroScience có đăng bài khảo cứu trong đó tất cả 28 người vừa đàn ông và vừa đàn bà đồng tham dự cùng một lúc. Tất cả nhóm người này đều được cho xem 2 loại hình:

- loại hình đàn ông và đàn bà mát mẻ cực kỳ hấp dẫn ở vị thế hot hết cỡ thợ mộc.

- loại hình những người đàn ông và đàn bà ăn mặc bình thường.

Tất cả nhóm người trên đều bị chụp hình qua phương pháp MRI (magnetic resonance imaging).

Kết quả từ các hình scan cho thấy phần lớn vùng amygdala và vùng hypothalamus trong não của các ông có dấu hiệu bị kích thích rõ rệt hơn vùng đó ở phía các bà lúc họ cùng xem hình HAY PHIM SEX khiêu dâm.





(Đúng quá hết đường chối cãi rồi nghe không các Ông! Dấu hiệu tốt đáng mừng!)







Montreal, June 2O20





FIN