Kho Báu Chôn 10 Năm Trong Rặng Rocky

Ông Fenn Forrest bên tấm bản đồ kho tàng

Cuốn sách "The Thrill of the Chase: A Memoir "

Trang thơ có chìa khoá kho tàng

Một người cố gắng giải 9 manh mối của chìa khoá kho tàng

Hình minh hoạ rương vàng và đồng tiền vàng

Vào đầu tháng 6, 2020, các đài truyền thông đều đăng tin kho báu của Forrest Fenn đã được tìm thấy ở rặng núi Rocky Mountains. ông Fenn, là một nhà sưu tập đồ cổ và nghệ thuật, 87 tuổi, nổi tiếng, mới đây tuyên bố cái kho báu mà ông cố tình chôn nó cách đây 10 năm, đã có người tìm ra. Người thợ săn bảo vật ấy đã dấu tên và gởi cho ông Fenn một tấm ảnh trong lá thư từ miền Đông Hoa Kỳ, chứng minh ông ta đã tìm được chiếc rương ấy. Điều ông loan báo cùng giới truyền thông không có một bằng cớ nào trưng ra, không biết có minh chứng được sự thật không, nhưng nó thật sự đã chấm dứt một cuộc săn lùng bảo vật kéo dài trong nhiều năm.





Câu chuyện về một chiếc rương chứa đựng tài sản trên triệu đô la được chôn dấu trong rừng núi đã là một đề tài quyến rũ tạo nên nhiều cuộc tranh luận, nhiều lời chỉ trích cho rằng đó là trò lừa bịp hay chỉ là 1 câu chuyện huyền thoại. Tuy nhiên nó đã tạo cảm hứng cho các cuốn tiểu thuyết và phim ảnh tài liệu ra đời. Không những thế, những bàn bạc, các câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm giải mã bài thơ hay đi tìm kho tàng trên mạng hay youtube đã thu hút hàng trăm ngàn người xem. Đã thế, còn có những thông tin và hình giả cho rằng kho tàng đã được tìm thấy cách đây vài năm.





Điều quan trọng nhất là cuộc săn đuổi kho báu đã kéo dài 10 năm với hàng ngàn người(có thể là 10 ngàn người) săn kho báu bỏ mọi việc làm để vất vả đi tìm trong các vùng đồi núi hoang dã, đến nỗi có 5 người đã thiệt mạng.





Ông Fenn là một cựu phi công đã từng chiến đấu trong chiến trường Việt Nam. Sau khi giải ngũ ông cùng vợ mở một cửa tiệm mua bán các sưu tập nổi tiếng ở Santa Fee, New Mexico, Hoa Kỳ. Lợi tức thu vào khoảng 6 triệu đô mỗi năm. Năm 1988, bất ngờ khám phá ra mình bị ung thư với dự đoán vào thời kỳ cuối. Nghĩ mình khó qua nổi, ông bỗng nảy ra ý nghĩ gom các vật quý ông sưu tập được như vàng, kim cương, tiền vàng, bạc, nữ trang, đá quý và nhiều cổ vật hiếm quý có giá trị bỏ vào một chiếc rương đồng cổ thế kỷ thứ 12 nặng 10 ký. Rồi đem chôn nó trong rừng núi với mục đích khuấy động một cuộc săn tìm. Ông dự định nơi chôn của này cũng là chốn ông sẽ nằm xuống nghỉ ngơi ngàn đời hệt như các bậc vua chúa chôn của quý trong lăng mộ của họ vậy. Tuy nhiên 12 năm sau, 2010, ông khỏi bệnh và một cuốn sách do ông tự viết và in ấn ra đời. Nội dung của cuốn sách là hàng loạt những câu chuyện kể về cuộc đời ông với tựa đề "The Thrill of the Chase: A Memoir". Điều đặc biệt của cuốn sách là trong đó ông mô tả cái rương đồng và các của quý hiếm trong ấy như đá quý, tiền vàng cổ cũng như vàng ròng trị giá trên triệu đô. Chìa khoá tìm kiếm kho tàng ông gói trong một bài thơ có 9 đầu mối dẫn tới nơi chôn dấu. Bản đồ địa điểm bảo tàng rất rộng lớn bao gồm các vùng rừng núi của rặng Rocky Mountains chạy dài trong các tiểu bang New Mexico, Colorado, Wyoming và Montana. Hệt như chuyện mò kim đáy biển, thế mà vẫn kích thích được sự tò mò và lòng tham của hàng ngàn người dấn thân vào rừng xanh núi thẳm cho một cuộc săn tìm. Ông Fenn nói ông muốn khuyến khích tính mạo hiểm và yêu thiên nhiên khiến con người sẵn sàng lên đường lao vào một cuộc tìm kiếm trong môi trường thiên nhiên đầy sương gió.





Bài thơ khó hiểu trong cuốn sách ở đoạn thứ hai đã tiết lộ một điểm khởi đầu và các hướng dẫn kế tiếp sẽ chỉ đường cho bất cứ ai có khả năng tìm đến cái rương chứa đầy vàng ngọc: "Bắt đầu ở nơi nước ấm dừng lại / Và đưa nó xuống hẻm núi, / Không xa, nhưng quá xa để đi bộ/ Đặt nó bên dưới nhà của Brown…." Dĩ nhiên cuốn sách bán chạy như tôm tươi và đã khiến bao nhiêu người đã cố nặn óc ra giải các thai đố trong con chữ. Không biết Fenn kiếm có khá không mà ông tuyên bố không kiếm được nhiều tiền từ việc bán sách vì lo ngại bị các nhà phê bình gán cho ông gian lận.





Trước khi đưa ra những tiết lộ về kho báu được chôn dấu, Fenn đã bị rắc rối với chính quyền Liên Bang về quyền sở hữu các cổ vật. Các đặc vụ FBI đã đột kích vào nhà của ông vào năm 2009 để điều tra việc cướp bóc cổ vật trong khu vực Four Corners. Các vật phẩm thuộc sở hữu của ông được báo cáo bao gồm chuỗi thư của Công viên Lịch sử Quốc gia Pecos, tóc người, một lá bùa lông vũ và 1 cái sọ trâu. Một số trong đó đã bị chính quyền liên bang tịch thu. Tuy nhiên ông không bị nộp phạt.





Cuộc chạy đua tìm kho báu đường dài không may đã tạo nên những cuộc tranh luận. Tệ hơn là các phiền phức xảy ra như có người bị phạt hay bị bắt vì vi phạm pháp luật trong cuộc săn đuổi.





Trong vòng 10 năm, có 1 người bị bắt và bị buộc tội làm hư hại một cổ vật văn hóa khi đào bới bên dưới cây thánh giá bằng sắt của một khu vườn gần sông Pecos. Các kiểm lâm viên của công viên quốc gia đã bắt giữ 4 người vì dùng máy dò kim loại đào, cắm trại không giấy phép, trong Công viên Quốc gia Yellowstone và nhóm lửa trại gây nên một đám cháy. Một người khác bị bắt khi đào một cái hố lớn trên vùng đất gần Hồ Heron. Một người đàn ông bị bắt quả tang vì tội trộm cắp, đột nhập nhà ông Fenn và lấy đi một chiếc rương kiểu Tây Ban Nha mà anh ta nghĩ là kho báu.



Một người đã đệ đơn kiện Forrest Fenn lên Tòa án Quận Hoa Kỳ. Ông ta cáo buộc Fenn đã đưa ra một số tuyên bố lừa dối và gian xảo khiến hàng ngàn người đổ đi tìm kiếm một kho tàng không thật. Một người bị phạt ở tù 1 tuần và phải trả chi phí cứu hộ 4000 đô vì bị nguy hiểm khi buộc dây vào lan can của Grand Canyon of Yellowstone lao xuống vực để tìm kho tàng. Anh ta còn bị cấm không cho vào công viên trong 5 năm.





Sự tổn thất của 5 nhân mạng trong khi truy tìm kho tàng mới là những đám mây đen phủ mờ giấc mơ của những kẻ săn vàng. Vào năm 2017, cảnh sát trưởng bang New Mexico, Pete Kassetas, đã công khai cầu khẩn Fenn hãy chấm dứt cuộc săn lùng kho báu, ông phát biểu "Ông Fenn đã đặt mạng sống của con người vào một nguy cơ" . Năm 2016, một người đã chết trong khi đi tìm và vợ ông ta cáo buộc kho tàng của Fenn là một vụ lừa đảo. Trong năm 2017, có 3 cái chết trong vòng hai tháng, một người rơi xuống vực cao 500 feet tại công viên Quốc Gia Yellowstone. Hai người khác chết đuối trên dòng sông tiểu bang Colorado, xác được tìm thấy. Người cuối cùng gần đây nhất 21 tháng 3 năm 2020, đã chết trong cuộc săn đuổi gần biên giới Utah và Colorado.





Người chết trong nỗi đam mê của giấc mơ chiến thắng có lẽ ít khổ hơn người thân còn sống. Nỗi nhớ thương và đau xót của vợ con và người thân mới là dấu ấn đậm sâu tồn tại trong lòng họ.





Ngày 6 tháng 6 năm 2020, Fenn tuyên bố cuộc săn đuổi đã tận vì có người đã tìm ra nhưng ông không nêu danh tính hay bằng chứng nào tỏ rõ ai hay người ấy tìm ra bằng cách nào, chỉ với một thông điệp "Nó nằm dưới mái hiên đầy sao trong thảm cây xanh thẳm của rừng núi dãy Rocky và đã ở yên đấy, nơi tôi đã giấu nó hơn 10 năm trước cho đến khi bị khám phá. Tôi không biết danh tính người tìm ra nó, nhưng bài thơ trong cuốn sách của tôi đã đưa anh ta đến vị trí chính xác. Tôi chúc mừng hàng ngàn người đã tham gia tìm kiếm và hy vọng họ sẽ tiếp tục bị thu hút bởi những cuộc khám phá mới khác. Cuộc tìm kiếm đã kết thúc. Hãy đợi thêm thông tin và hình ảnh trong những ngày tới-Fenn Forrest.





Khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông về cảm nghĩ gì khi cuộc săn đuổi kết thúc. Ông bảo "Tôi không biết nữa, nửa vui, nửa buồn vì nó đã kết thúc".





Tuy nhiên những cảm xúc vui buồn của ông không lớn bằng bao nhiêu cảm xúc chấn động gom lại của hàng ngàn người đã theo dõi và đi tìm kho tàng này. Trên face book và các mạng xã hội, người ta xôn xao, chia sẻ, buồn vui, hụt hẫng, phẫn uất, thất vọng, và có người tự tử nữa ... đủ mọi tâm trạng được phơi bày. Nó khiến tôi liên tưởng tới một bức tranh collage cắt dán hàng ngàn khuôn mặt với biểu hiện khác nhau bên một rương kho báu đang bay lên cao và dần biến mất.





Trên trang mạng Reddit có người nghĩ ông Fenn tạo ra vụ này như một động lực chỉ để khuyến khích con người đi tìm một cái gì đó nơi hoang dã, để lăn vào cuộc sống với thiên nhiên và theo đuổi một giấc mơ. Hình như ai cũng nhớ đến câu chuyện mẹ đọc cho nghe trước khi đi ngủ ngày còn bé thơ. Câu chuyện những tên hải tặc chôn những kho báu cướp được trên các hoang đảo. Có người thất vọng vì mới tham gia cuộc tìm kiếm và còn đang loay hoay với những đám chữ ẩn dụ thai đố trong bài thơ. Người thì ôn lại quá khứ bao nhiêu năm lăn lộn trong rừng núi với những lúc khí hậu khắc nghiệt thay đổi bất thường, nóng, lạnh, mưa bão, tuyết giá, lũ lụt.. để đi tìm.





Một ý nghĩ tích cực hơn được chia sẻ ví cuộc săn đuổi này giống như chúng ta đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Việc cố gắng suy nghĩ và giải các thai đố của bài thơ để tìm chìa khoá đi vào khu rừng hoang dã giống hệt như chúng ta không hiểu rõ bản chất thực sự của chúng ta cũng như các cuộc tranh đấu về tinh thần và sự mù mờ đối với thế giới quanh ta. Quan trọng hơn cả là hành động tử tế, đồng cảm và niềm tin. Với niềm tin, hy vọng sẽ tới và luôn có một lối thoát.





Trịnh Thanh Thủy

Tài liệu tham khảo

- Fenn treasure

https://en.wikipedia.org/wiki/Fenn_treasure





- Multimillionaire Forrest Fenn's treasure hidden, worth $1M, found in Rocky Mountains

https://abc7.com/society/multimillionaires-$1m-treasure-hidden-in-rocky-mountains-found/6236333/