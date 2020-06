Thủ Tướng Anh Boris Johnson Hứa Cho 3 Triệu Dân Hong Kong Tị Nạn

Thủ Tướng Anh Quốc đã hứa nhận vào gần 3 triệu cư dân Hồng Kông nhằm đối phó với các nỗ lực của TQ nhằm đưa ra luật an ninh quốc gia mới trên lãnh thổ này.

Lời hứa được phổ biến trên báo The Times hôm Thứ Năm, 4 tháng 6, Boris Johnson nói khoảng 350,000 cư dân Hong Kong là những người giữ giấy thông hành hải ngoại có quốc tịch Anh Quốc, cũng như khoảng 2.5 triệu người đáp ứng các yêu cầu để nạp đơn cho họ, sẽ được cung cấp visa có thể tái gia hạn 12 tháng sống tại Anh Quốc.

Visa đó có thể dọn đường để trở thành công dân Anh, nhưng Johnson đã không cho biết gì thêm.

“Nhiều người tại Hong Kong sợ rằng cuộc sống của họ -- mà TQ cam kết sẽ giữ -- nằm dưới sự đe dọa,” theo Johnson cho biết. “Nếu TQ tiến hành để chứng thực nỗi sợ hãi của họ, thì Anh Quốc có lương tâm không thể nhún vai và bỏ đi; thay vào đó, chúng tôi sẽ tôn trọng các nghĩa vụ của mình và cung cấp một giải pháp thay thế.”

“Có một điều tuyệt vời về sự kiện là một hòn đảo nhỏ tại lưu vực Sông Châu Giang nổi lên trở thành thành phố thương mại rất lớn và trung tâm mậu dịch Đông Á. Tuyệt vời, nhưng không phải tình cờ hay ngẫu nhiên,” thủ tướng đã viết thế.

“Hong Kong thành công bởi vì người dân ở đó được tự do,” Johnson viết tiếp. “Họ có thể theo đuổi ước mơ và quy mô càng nhiều độ cao mà tài năng của họ cho phép. Họ có thể tranh luận và chia sẻ những ý tưởng mới, thể hiện bản thân theo ý muốn. Và họ sống dưới sự cai trị của pháp luật, được quản trị bởi các tòa án độc lập.”

Johnson khẳng định rằng quyết định của Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông, thay vì cho phép Hồng Kông cai trị thông qua các tổ chức riêng của mình, nằm trong cuộc xung đột trực tiếp với Tuyên Bố Chung Trung-Anh do Liên Hợp Quốc bảo chứng. Thỏa thuận năm 1997 đã trao lại Hồng Kông, trước đây là thuộc địa của Anh, cho Bắc Kinh miễn là người dân Hồng Kông được phép giữ lại một số quyền tự do không dành cho công dân Trung Quốc.