Ngày 2 tháng 6 năm 2020 Liên Lạc:

Trung Tâm Liên Hợp Thông Tin về Hoạt Động Khẩn Cấp của Quận LA

pio@ceooem.lacounty.gov ĐỂ MỞ LẠI NGAY LẬP TỨC TIỆM LÀM TÓC, TIỆM HỚT TÓC VÀ ĂN UỐNG TRỰC TIẾP VỚI CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN TẠI CHỖ Lộ Trình Phục Hồi Hướng Về Phía Trước của Quận L.A. Với Sự Chấp Thuận của Tiểu Bang Các tiệm làm tóc và tiệm hớt tóc có thể mở cửa lại và ăn uống trực tiếp tại các nhà hàng có thể được tiếp tục ngay lập tức với các biện pháp bảo vệ khi Quận Los Angeles tiến lên Lộ Trình Phục Hồi. Tiểu bang California hôm nay đã phê chuẩn yêu cầu của Quận cho một thay đổi khác biệt đến các hướng dẫn của tiểu bang vì Quận đã đáp ứng được các ngưỡng sức khỏe công cộng cần thiết để an toàn cho phép các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và cộng đồng được bắt đầu phục vụ cư dân. Quận đã chứng minh rằng họ đã kiểm soát được sự lây lan của vi-rút và đang bảo vệ cư dân và những công nhân viên thiết yếu. Khả năng xét nghiệm bệnh viện và truy tìm mối tiếp xúc là thích đáng để đối phó với bùng phát dịch bệnh. Quận Los Angeles hiện đang trong giai đoạn nâng cao của Giai Đoạn 2 của Lộ Trình Khả Năng Phục Hồi của Tiểu Bang. Giai đoạn mới của việc mở lại này của Quận Los Angeles được cân đối tốt hơn giữa Quận với các quận lân cận, chuyển Nam California theo hướng khu vực phục hồi và hỗ trợ các doanh nghiệp về dịch vụ theo định hướng của chúng ta, nhiều trong số đó thuộc sở hữu nhỏ và địa phương. Đó là một minh chứng cho các nỗ lực của những cư dân đã tuân thủ lệnh An Toàn Hơn Tại Nhà, thực hành giữ khoảng cách an toàn và đeo đồ che mặt bằng vải. “Đây là một cột mốc quan trọng đối với Quận Los Angeles khi chúng ta chuyển sang hình thức An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc và An Toàn Hơn trong Cộng Đồng của Chúng Ta và tiến về phía trước trên lộ trình mở cửa lại và phục hồi của chúng ta,” Giám Sát Viên Kathryn Barger, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Los Angeles phát biểu. “Tôi biết ơn các nhà lãnh đạo tiểu bang và địa phương của chúng ta cho quan hệ đối tác và sự hợp tác của họ trong việc hỗ trợ cư dân và doanh nghiệp của Quận Los Angeles.” Tuy nhiên, bước tiến này không có nghĩa là mối đe dọa của COVID-19 không còn nữa. Người dân vẫn phải tiếp tục tập giữ khoảng cách an toàn, đeo đồ che mặt bằng vải và làm theo các hướng dẫn y tế công cộng tại chỗ. Nếu bất cứ lúc nào, tỷ lệ lây nhiễm của Quận và các số liệu quan trọng khác trở về các con số không còn an toàn, thì Sở Y Tế Công Cộng có thể hạn chế hoặc đóng cửa các lĩnh vực đã mở lại. “Chúng ta chỉ có thể thực hiện bước quan trọng này vì mọi người đã làm phần vụ của họ. Khi chúng ta tiến cùng quy trình để mở cửa trở lại, hãy tiếp tục giữ sự cảnh giác của chúng ta. Siêu vi trùng rất dễ lây này chưa hẳn đã biến mất; nó vẫn ở ngoài đó, gây ra mối đe dọa thực sự cho cộng đồng của chúng ta. Chúng ta không thể quay lại kinh doanh như bình thường,” Giám Sát Viên Hilda L. Solis nói. “Tôi kêu gọi mọi người tiếp tục thực hiện phần vụ của mình bằng cách tuân hành các yêu cầu giữ khoảng cách an toàn và đeo đồ che mặt và tuân thủ các chỉ thị y tế công cộng mới của chúng ta cho các doanh nghiệp được mở cửa trở lại. Mặc dù biện pháp của chúng ta để mở cửa lại sẽ cung cấp sự cứu trợ nền kinh tế cho công nhân và doanh nghiệp nhỏ của chúng ta, thế nhưng phải hết sức thận trọng để ngăn chặn sự tăng đột biến khác trong các trường hợp được xác nhận và tử vong. Chúng ta phải nhớ rằng các cộng đồng da màu của chúng ta đã chịu tác động bất tương xứng bởi COVID-19, và họ có khả năng sẽ tiếp tục phải chịu đựng gánh nặng nếu coronavirus quay trở lại với sự báo thù.” “Đây là một ranh giới mong manh mà chúng ta đang tiến bước trong Quận Los Angeles”, Giám Sát Viên Janice Hahn cho biết. “Chúng tôi chật vật điều hướng giữa việc giữ an toàn cho công chúng và cho phép nền kinh tế của chúng ta mở cửa trở lại.” “Các doanh nghiệp nhỏ là huyết mạch của nền kinh tế của chúng ta và tất cả chúng ta nên làm phần việc của mình để giúp họ mở cửa an toàn”, Giám Sát Viên Mark Ridley-Thomas nói. “Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn chưa ra khỏi tình thế khó khăn, vì vậy chúng ta phải tiếp tục bảo vệ sức khỏe của chúng ta và những người chung quanh chúng ta. Thực hiện theo các hướng dẫn về sức khỏe công cộng là rất quan trọng khi chúng ta quay trở lại làm việc, dùng bữa tại các nhà hàng yêu thích của chúng ta và thực hiện chuyến đi được chờ đợi đã lâu để được đến tiệm cắt tóc hoặc tiệm làm tóc.” “Giống như các đồng nghiệp của tôi, tôi rất vui khi có rất nhiều người sẽ trở lại làm việc và các hoạt động quen thuộc. Tuy vậy, tôi không thể nhấn mạnh quá mức tầm quan trọng của vai trò của công chúng trong việc biến những bước tiếp theo thành công,” Giám Sát Viên Sheila Kuehl phát biểu. “Mọi người phải tiếp tục giữ khoảng cách an toàn, đeo đồ che mặt và rửa tay thường xuyên. Nếu không, các ca nhiễm và sự nhập viện của chúng ta có khả năng tăng đáng kể, buộc chúng tôi phải xem xét việc giảm bớt sự tiếp cận để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.” Ăn uống trong nhà hàng và cắt tóc sẽ là một trải nghiệm khác biệt hơn với những gì chúng ta đã quen thuộc. Cũng giống như được yêu cầu cho tất cả các hoạt động khi ra khỏi nhà, khách hàng và nhân viên sẽ phải thực tập giữ khoảng cách an toàn và đeo đồ che mặt bằng vải. Sẽ có sức chứa hạn chế và thêm vào các quy trình làm sạch và khử trùng. Các hướng dẫn chính, cụ thể cho khách hàng tại các tiệm làm tóc, tiệm hớt tóc và trực tiếp ăn uống tại các nhà hàng ở phần dưới đây: Các tiệm cắt tóc và tiệm làm tóc Các biện pháp giữ khoảng cách an toàn sẽ được áp dụng.

Nhân viên và khách hàng sẽ được kiểm tra các triệu chứng, bao gồm ho và sốt. Khách hàng nào cảm thấy không khỏe nên sắp xếp lại cuộc hẹn của họ.

Mọi người, kể cả khách hàng, phải đeo khăn che mặt trong khi ở tiệm làm tóc hoặc tiệm cắt tóc và khách hàng được khuyến khích đeo đồ che mặt với dây tròng vào lỗ tai để đảm bảo đồ che mặt không ảnh hưởng đến dịch vụ làm tóc.

Tạp chí, cà phê và các tiện nghi khác sẽ không có sẵn.

Khách hàng được khuyến khích sử dụng thẻ tín dụng và hệ thống thanh toán không tiếp xúc. Nếu không thể thanh toán bằng dạng điện tử hoặc thẻ, khách hàng nên đến với khoản thanh toán chính xác bằng tiền mặt hoặc chi phiếu, nếu có sẵn.

Chuyên viên làm tóc chỉ có thể phục vụ một khách hàng tại một thời điểm. Để truy cập các chi tiết giao thức: http://publichealth.lacounty. gov/media/coronavirus/ . Dịch vụ chăm sóc cá nhân vẫn còn đóng cửa, hoặc bị cấm, tại thời điểm này: Các tiệm làm móng tay

Dịch Vụ Spa, bao gồm mát xa, chăm sóc da mặt và tẩy bỏ lông Ăn uống trực tiếp tại nhà hàng: Các biện pháp về khoảng cách an toàn sẽ được áp dụng.

Nhân viên và khách hàng sẽ được kiểm tra các triệu chứng, bao gồm ho và sốt. Khách hàng cảm thấy không khoẻ thì không nên ăn tại nhà hàng.

Ưu tiên cho việc ngồi ngoài trời và nhận đồ ăn ven lề.

Đặt chỗ trước được khuyến khích.

Khách hàng sẽ được yêu cầu ở trong xe hơi khi đợi bàn của họ hoặc bên ngoài nhà hàng để ngăn ngừa đám đông tụ tập.

Thực khách phải đeo khăn vải che mặt khi không ăn.

Khu vực quầy rượu sẽ bị đóng cửa.

Năng xuất bàn ghế sử dụng sẽ bị giới hạn ở mức 60% trong ba tuần tới. Để truy cập các chi tiết giao thức: http://publichealth.lacounty. gov/media/coronavirus/ . Quận Los Angeles dưới lệnh An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc và Trong Cộng Đồng và các cuộc tụ họp công cộng và riêng tư của những người bên ngoài một đơn vị hộ gia đình thì không được cho phép ngoại trừ các cuộc biểu tình công cộng và các dịch vụ dựa trên đức tin thì được phép hoạt động với giới hạn về số lượng của người tham gia. Mọi người phải tiếp tục tuân theo các giao thức kiểm soát lây nhiễm và khoảng cách an toàn và đeo đồ che mặt khi tiếp xúc với những người khác không ở trong gia đình của quý vị. Vẫn còn đóng cửa là: Phòng tập thể dục và trung tâm thể hình

Cầu tàu bến cảng

Các tụ điểm giải trí trong nhà bao gồm phòng chơi trò chơi điện tử, sân chơi bowling, rạp chiếu phim, nhà hát biểu diễn trực tiếp, phòng hòa nhạc, sân vận động, đấu trường, công viên giải trí, cơ sở chơi game và lễ hội

Bảo tàng trong nhà, phòng trưng bày mỹ thuật/hội họa và các sở thú

Bấm vào đây để xem danh sách chi tiết về những gì mà mở và đóng tại Quận L.A. Các nơi mở cửa mới là một phần của tiến trình theo giai đoạn hướng dẫn việc nối lại an toàn đời sống công cộng ở Quận Los Angeles, bao gồm việc nối lại và tái mở cửa bao gồm: các dịch vụ dựa trên đức tin cá nhân, đích thân mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ, lối dành cho xe đạp, xem phim ngoài trời và các hoạt động giải trí khác. Sở Y tế Công Cộng Quận Los Angeles sẽ tu chính Lệnh của Viên Chức Y tế cho phù hợp. Press Release: Hair Salons, Barbershops And In-Person Dining To Reopen Immediately With Safeguards In Place