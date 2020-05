Tư Bản Úc Bán “Xiềng” Cho Trung Cộng “Xích” Nước Úc

“Tư bản sẽ bán cho chúng ta sợi dây thòng lọng để treo cổ chúng”, Chủ bút Peter Hartcher của tờ The Sydney Morning Herald hôm 1/5/2020 trích câu nói của Lenin mở đầu bài bình luận “Tiền hay chủ quyền của chúng ta: Trung cộng không cho chúng ta sự chọn lựa.”

Ông Hartcher áp dụng lời nói của Lenin vào trường hợp của nhà tư bản hầm mỏ Úc Andrew Forrest, đang nối giáo cho Trung cộng bán đứng chủ quyền nước Úc: “Tư bản bán cho chúng ta quặng sắt để chúng ta rèn xiềng xích chúng lại”.

Điều tra nguồn gốc virus corona

Virus corona giết chết hằng trăm người Úc và hơn 250 ngàn người trên thế giới, vì thế Chính phủ Úc mới kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập để hiểu rõ nguồn gốc của virus corona và nguyên nhân căn bệnh này bùng phát trên toàn thế giới.

Cuộc điều tra sẽ giúp nhân loại rút ra bài học, giúp tránh được những thảm họa có thể xảy ra trong tương lai, nhưng lại bị Trung cộng phản đối, và hăm dọa trừng phạt kinh tế Úc.

Đại sứ Trung cộng tại Úc ông Cheng Jingye đe dọa nếu Úc tiếp tục muốn điều tra, thì “nhân dân” Trung cộng sẽ không xem Úc là bạn hàng tốt, sẽ không uống rượu vang Úc, sẽ không ăn thịt bò Úc, sẽ không du lịch nước Úc và sẽ không cho con cái đến Úc du học.

Nói trắng ra, nếu Úc tiếp tục muốn điều tra thì nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh sẽ cấm dân uống rượu vang Úc, cấm dân ăn thịt bò Úc, cấm dân đi du lịch Úc và cấm dân cho con cái sang Úc du học.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Marise Payne tuyên bố việc Trung cộng đe dọa kinh tế sẽ không ngăn cản được cộng đồng quốc tế điều tra về nguồn gốc và sự lan tỏa của virus corona:

“…đây là nguy cơ toàn cầu mà trước đây chưa từng có, nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, kinh tế, và xã hội”.

Vì tiền bán chủ quyền đất nước…

Ngày 29/4/2020, Tổng trưởng Y tế Greg Hunt và tỉ phú hầm mỏ Andrew Forrest cùng tổ chức một cuộc họp báo công bố việc ông Forrest làm trung gian mua giúp Chính phủ Úc 10 triệu bộ xét nghiệm Virus Corona do Trung cộng sản xuất với giá 320 triệu Úc kim.

Ông Andrew Forrest lợi dụng cơ hội, đưa Tổng lãnh sự Trung cộng tại Melbourne ông Long Zhou lên diễn đàn ca ngợi Trung cộng đã thành công trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch, kể công bán 10 triệu bộ xét nghiệm cho Úc, và công kích nỗ lực vận động điều tra dịch bệnh của Chính phủ Úc.

Chủ bút Peter Hartcher nhận xét việc ông Forrest “phục kích” Bộ trưởng Y tế Greg Hunt, để Tổng lãnh sự Trung cộng lên diễn đàn đối chọi với ông Hunt và với chính sách của Chính phủ Úc, ông Forrest đặt lợi ích cá nhân bên trên quyền lợi nước Úc.

Ông Forrest cũng đã làm thế tại Tây Úc, ngày 31/3/2020, ông cho tổ chức họp báo để công bố việc mua giúp cho tiểu bang Tây Úc thiết bị y tế, rồi âm thầm mời Tổng Lãnh sự Trung cộng tại Perth, bà Dong Zhihua đến họp báo với Bộ trưởng y tế Tây Úc ông Roger Cook, mà không hề thông báo cho chính quyền Tây Úc.

Corona xuất xứ từ Úc…

Tỉ phú Andrew Forrest luôn theo quan điểm của Trung cộng, ông chống lại lời kêu gọi của Chính phủ Úc điều tra về nguồn gốc của virus corona, thậm chí ông còn cho rằng siêu vi khuẩn này có thể xuất phát từ Úc: “Cho đến giờ này không ai biết được siêu vi khuẩn này xuất phát từ đâu, bởi vì nó có thể từ Úc, hoặc Anh Quốc, hoặc Trung cộng.”

Thủ tướng Úc Scott Morrison phải lên tiếng phản đối ông Forrest ăn nói bậy bạ vì: “ai cũng biết nguồn gốc vi khuẩn corona xuất phát từ Trung cộng”.

Ông Morrison kêu gọi tỉ phú Andrew Forrest ngưng xen vào việc đối ngoại của Chính phủ Úc và ngưng đưa những tin giả, nhằm tuyên truyền cho Trung cộng.

Nước Úc trên hết…

Bị chính giới và dư luận công kích, trên Đài truyền hình số 9 tỉ phú Andrew Forrest chụp mũ cho những người không đồng ý với ông là theo Mỹ, ông nói: “Bất cứ ai muốn đặt nước Mỹ lên trên, thì họ đang đặt nước Úc vào hàng số hai, còn tôi thì đặt nước Úc lên trên hết.”

Theo tỉ phú Andrew Forrest nên hoãn cuộc điều tra cho đến sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vào tháng 11 năm nay, còn quan điểm của Chủ bút Peter Hartcher là Bắc Kinh đã không đồng ý với cuộc điều tra độc lập thì việc trì hoãn nghĩa là cuộc điều tra sẽ không bao giờ xảy ra.

Ở Úc ông Andrew Forrest có quyền tự do phát biểu, chuyện không hề có tại Trung cộng, nhưng điều cần nói là ông Forrest đã sử dụng quyền tự do ngôn luận tạo ra một chiến dịch giúp cho Trung cộng buộc nước Úc phải đầu hàng.

Ông Forrest ngụ ý nói điều tra là làm theo lệnh của Tòa Bạch Ốc, như thế là ông đã tiếp tay với Trung cộng hạ thấp uy tín Chính phủ Morrison, xem Chính phủ Úc làm bù nhìn cho Mỹ, và toàn bộ ý tưởng điều tra là làm theo lệnh của Mỹ.

Trong thực tế, đề xuất điều tra virus corona đến từ Canberra, từ chính Thủ tướng Morrison cùng với Ủy ban An ninh Quốc gia.

Ông Forrest cho rằng cuộc điều tra do Úc khởi xướng có động cơ chính trị, trong khi Trung cộng thì không, điều đó hết sức vô lý, vì mục đích cuối cùng của Trung cộng là củng cố quyền lực chính trị của đảng Cộng sản Trung Hoa.

Không chỉ riêng Andrew Forrest, tuần rồi tỉ phú Kerry Stokes chủ nhân công ty truyền thông Seven West Media, chủ đài truyền hình số 7 và tờ The West Australian phát hành tại Tây Úc, và Luật sư David Olsson, chủ tịch quốc gia của Hội đồng Doanh nghiệp Úc-Trung cộng cũng lên tiếng phản đối cuộc điều tra do Chính phủ Úc đề nghị.

Cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết nếu có cuộc tranh luận giữa Úc và Trung cộng, thì đừng bao giờ trông mong vào sự hỗ trợ của những nhà tư bản Úc, vì quyền lợi kinh tế họ sẽ luôn đứng về phía Trung cộng.

Chính sách lưỡng đảng

Lãnh tụ đối lập Anthony Albanese đã đứng về phía Chính phủ ủng hộ cuộc điều tra, nên cuộc điều tra không chỉ đơn thuần là của chính phủ, nó đã trở thành chính sách quốc gia, đồng thuận lưỡng đảng là sức mạnh quốc gia.

Chủ bút Peter Hartcher cho rằng nước Úc thật may mắn có được những người lãnh đạo sáng suốt như Thủ tướng Scott Morrison, cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull hay Lãnh tụ đối lập Anthony Albanese, những người sẵn sàng đặt chủ quyền quốc gia bên trên đồng tiền và không để những tư bản Úc nối giáo cho Trung cộng xâm phạm quyền lợi quốc gia.

Nước Úc cần được bảo vệ…

Chủ bút Peter Hartcher tin rằng nước Úc phải bảo vệ quyền lợi của mình trong việc giao dịch với Trung cộng, điều tiên quyết là phải bảo vệ chủ quyền của mình.

Thứ nhất, nếu Úc lùi bước, Bắc kinh sẽ tiếp tục sử dụng kinh tế làm áp lực, cứ thế họ tiếp tục lấn tới cho đến khi nước Úc trở thành một chư hầu cho Trung cộng.

Thứ hai, sự hài hòa xã hội, Úc có cộng đồng gốc Hoa lên đến 1.2 triệu người, đây là một vốn quý của quốc gia chứ không phải gánh nợ, cộng đồng này phải được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của đảng Cộng sản Trung Hoa bằng chính những giá trị dân chủ cuả Úc.

Thứ ba là nền kinh tế Úc chỉ được bảo vệ tốt nhất khi chủ quyền quốc gia còn được bảo tòan, mất chủ quyền quốc gia thì quyền điều khiển kinh tế, quyền đưa ra các quyết định thương mại sớm muộn gì cũng mất theo.

Chủ quyền, hòa hợp xã hội và kinh tế là ba lợi ích cốt lõi, là các lợi ích gắn bó với nhau, chủ quyền quốc gia là trên hết, là chìa khóa để giữ cả ba, cùng vì lợi ích của Úc.

Chừng nào điều này còn tồn tại, các nhà tư bản Úc sẽ không được phép bán lợi ích quốc gia để theo đuổi lợi ích tư nhân.

Kinh tế và chính trị…

Từ giữa thập niên 1980, giới khoa bảng, giới báo chí, giới chính trị, giới doanh nhân có chung một ảo tưởng là thay đổi kinh tế các quốc gia cộng sản sẽ dẫn đến thay đổi chính trị.

Giờ đây khi kinh tế mạnh lên, chính trị Trung cộng đã không thay đổi, nhưng quân sự đã thực sự mạnh hơn đe dọa an ninh trong vùng, về ngoại giao Trung cộng xem Úc như một quốc gia lệ thuộc vào kinh tế Trung cộng, nên họ mới dám đe dọa tẩy chay thương mãi với Úc.

Đại dịch 2020 trong cái rủi biết đâu có điều may, thế giới đã nhận ra điều cần thiết là phải biến đổi thể chế cộng sản thành thể thể chế tự do dân chủ, mới trách được những đại họa cho nhân loại và cuộc sống nhân loại mới được bình yên.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

6/5/2020