Tưởng Niêm 45 Năm Quốc Hận 30 Tháng 4 Tại Nam California

Westminster (Thanh Huy)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, miền Nam California vào lúc 9 giờ sáng Thư Năm ngày 30 tháng Tư năm 2020 lễ đặt vòng hoa và thắp nhang tưởng niệm 45 năm quốc hận 30 tháng Tư đã được long trọng tổ chức, vì tình hình bệnh dịch Covid-19 nên năm nay không được tổ chức đông đúc như những năm trước đây, mặc dù vậy một số các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể cũng đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt vòng hoa, thắp nhang tưởng niệm 250,000 Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, 58,000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Miền Nam Việt Nam, cùng hàng triệu đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do, hàng ngàn quân dân các chính VNCH đã bỏ mình trong các trại lao tù cộng sản.



Lễ đặt vòng hoa có sự tham dự của một số các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ tại địa phương.



Trước khi lễ đặt vòng hoa diễn ra, một phái đoàn Thủy Quân Lục Chiến trong đó có Niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu đã đến thắp nhang tưởng niệm trước tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, tượng đài các vị Tướng Lãnh tuẫn tiết, tượng đài các chiến sĩ Hoàng Sa.



Trong số những vòng hoa đặt tại tượng đài có vòng hoa của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Bà Phạm Minh Huệ, ông Vũ Long Sơn Hải cùng các thành viên trong ủy ban thực hiện nghi lễ đặt vòng hoa vào lúc 9 giờ sáng. Vòng hoa của Hội Đồng Thành Phố Westminster do ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí và phu nhân, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí đại diện Hội Đồng Thành Phố đặt vòng hoa vào lúc 10 giờ sáng, sau đó là vòng hoa của Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali. Ngoài ra từng nhóm nhỏ trong công đồng cũng lần lược đến thắp nhang theo đúng khoảng cách đã quy định. Buổi lễ diễn ra trong im lặng đầy xúc động để hồi tưởng về một biến cố tang thương sau 45 năm, tưởng chừng như mới đó ngày nào. Đặc biêt trong lễ đặt vòng hoa có Thầy Hộ Pháp đến từ Thích Ca Thiền Viện, Thầy đã đứng im lặng thật lâu cầu nguyện trước tượng đài chiến sĩ, khi đến thắp nhang trước tượng đài các vị tướng lãnh tuẫn tiết thầy đã bậc khóc làm cho mọi người chung quanh không dấu được niềm xúc động.



Cùng ngày, đúng 12 giờ trưa tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, một buổi lễ chào cờ tưởng niệm do Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần phối hợp cùng Đài phát thanh LittleSaigon Radio trực tiếp truyền thanh như thông lệ hằng năm.



Trước đó thì Hội Đồng Thành Phố Westminster cũng đã khuyến khích cư dân tưởng niệm ngày này bằng một phút mặc niệm để vinh danh những người đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ quê hương.



Ngoài chương trình kể trên, một chương trình tưởng niệm online đặc biệt qua hệ thống zoom lần đầu tiên được Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ đứng ra tổ chức với sự phối hợp của các cộng đồng người Việt Quốc Gia khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, cùng các hội đoàn đoàn thể đấu tranh tại các quốc gia.



Đặc biệt tại Littlle Saigon, thủ đô của Người Việt tị nạn cộng sản có Luật Sư Nguyễn Quốc Lân thành viên ban tổ chức đại diện cho biết: "Vì tình hình bệnh dịch nên năm nay các cộng đồng, hội đoàn không tập trung làm lễ tại Đài Tưởng Niệm được nên mới có kế hoạch làm lễ tưởng niệm online qua Zoom, qua 'livestream' của các đài tivi, qua chương trình của các đài phát thanh để tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều có thể tham dự, theo dõi."



Thời gian tổ chức bắt đầu vàò lúc 4 giờ chiều Thứ Năm ngày 30 Tháng Tư tại California, tức là 6 giờ chiều ở Texas, 7 giờ tối ở New York, 9 giờ sáng ngày 1 Tháng Năm ở Melbourne, Úc, 1 giờ sáng ở Châu A u, và 6 giờ sáng ở Việt Nam và Châu Á," Chương trình Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư lần thứ 45 qua hình thức online sẽ kéo dài trong vòng 1 giờ và được "livestream" và trực tiếp truyền hình trên các phương tiện truyền thông trực tuyến như YouTube, Facebook và các đài truyền hình địa phương.



"Qua chương trình livestream của các đài phát thanh, tivi share cùng nội dung chương trình thì người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới có thể hướng về cùng một chỗ, cùng một mục đích tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư."



Ngoài những chương trình tưởng niệm kể trên còn có chương trình tưởng niệm của các cựu trưởng niên Hướng Đạo Việt Nam Gia Đình Bách Hợp Nam Cali cũng được long trọng tổ chức trên hệ thống online.





Cũng nhân ngày tưởng niệm quốc hận 30 tháng Tư, Giám Sát Viên Andrew Đỗ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cũng đã cho phổ biến Tâm Thư gởi đến đồng hương với nội dung có những đoạn như sau:



“… Cũng vào thời điểm này cách đây 45 năm, đất nước và dân chúng miền Nam VN đã đi vào một khúc quanh lịch sử bi thảm. Bạo quyền Cộng Sản Việt Nam dưới chiêu bài thống nhất lãnh thổ và với sự trợ lực của quan thầy Cộng Sản Liên Sô và Trung Cộng, đã cưỡng chiếm miền Nam bằng vũ lực bất chấp những giao ước quốc tế công pháp.



"Kết quả hàng triệu con dân miền Nam yêu chuộng tự do, tôn trọng nhân quyền đã phải bỏ quê hương đất tổ, lưu lạc khắp năm châu để bảo vệ những quyền căn bản của con người, mưu cầu hạnh phúc và tạo dựng cuộc sống có tự do, Hàng trăm ngàn người đã bỏ thây trong rừng sâu núi thẳm hay chôn vùi thân xác dưới lòng đại dương chỉ vì hai chữ tự do, nhất quyết không chấp nhận chủ nghĩa ngoại nô vong bản. Hàng trăm ngàn người khác bị đày đọa hay mất mạng trong lao tù CS. Hàng triệu gia đình dân chúng miền Nam đã bị bạo quyền CS cướp đoạt tài sản, tạo cảnh ly tan, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình phút chốc tan nát vì tội ác của bọn quỷ đỏ manh tâm làm tay sai cho một chủ nghĩa ngoại lai phi nhân.



"Sau cơn lốc bụi hồng CS, may mắn thay, hơn bốn triệu người Việt Quốc Gia lưu vong trên toàn cầu nay đã trở thành thế lực đối trọng với nhà cầm quyền CSVN. Ý thức hệ tự do, dân chủ, độc lập, tôn trọng nhân quyền, luôn luôn bảo vệ nền văn hóa truyền thống từ ngàn đời của người Việt quốc gia tại hải ngoại vẫn được duy trì, phát triển và trường tồn, ngày càng vững mạnh cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng qua thời gian.



"Đặc biệt lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, nền Vàng Ba Sọc Đỏ, nay là biểu tượng tinh thần của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vẫn ngạo nghễ tung bay trên nền trời thế giới, là niềm kiêu hãnh của người Việt quốc gia trong 45 năm qua mà lá cờ máu của CSVN không bao giờ thay thế được.



"Trong suốt 45 năm, con dân người Việt quốc gia tại hải ngoại, hàng năm cứ đến ngày 30 tháng Tư, đều cử hành lễ Truy Điệu Tháng Tư Đen, để không quên Quốc Hận, để tưởng nhớ công đức của Tiền Nhân cùng anh linh các chiến sĩ Quân Lực VNCH đã anh dũng hy sinh bảo vệ tự do và an bình cho người dân tại miền Nam kể từ khi đất nước thoát khỏi ách nô lệ Thực Dân, để thương tiếc đồng bào ruột thịt đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do.



"Đặc biệt tại Quận Cam, nơi quy tụ người Việt quốc gia nhiều nhất, đã định cư tại đây trong hơn 4 thập niên qua, đồng thời cũng là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại. Do đó Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 luôn luôn được tổ chức với tất cả sự trang nghiêm và long trọng…30 tháng tư còn là một ngày giỗ lớn, linh thiêng nhất, được khắc ghi trong tâm khảm của bất cứ người Việt Nam nào yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền. Người Việt Quốc Gia chân chính chúng ta hãnh diện trong việc tổ chức ngày Lễ Tưởng Niệm trọng đại này…”



Cũng trong ngày nầy một tâm thư gởi đến đồng hương của Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster BS. Kimbly Hồ với nội dung có những đoạn: “ … Trước tiên tôi xin kính cẩn nghiêng mình để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 cách đây 45 năm. Vì tình thế đặc biệt của Đại Dịch Coronavirus, năm nay chúng ta không thể tổ chức trong một khung cảnh long trọng và trang nghiêm như những năm trước đây…"



Bà cũng đã xác định là một hậu duệ của Quân Lực VNCH, "Thân phụ tôi người đã dạy cho tôi tinh thần ý chí với một quyết tâm chống lại chủ nghỉa vô thần Cộng Sản. Tôi cương quyết noi gương cha ông, để tiếp bước con đường đấu tranh…”



Trong Tâm Thư khá dài, bà cũng đã nhắc lại những thành quả mà trong thời gian qua bà đã thực hiện để phục vụ cư dân rong thành phố cũng như đồng hương tỵ nạn cộng sản…



Nhân dịp nầy Bà cũng không quên cảm ơn sự hổ trợ tích cực của đồng hương trong thời gian qua để bà có cơ hội tiếp tục phục vụ trong những ngày tháng tới.