Nhật Ký Tuần Lễ "Cấm Túc" Thứ Tư

Thứ hai 6 tháng 4





South Carolina tiểu bang cuối cùng của các tiểu bang nằm dọc theo phía Đông của sông Mississippi (giòng sông dài thứ nhì của Bắc Mỹ) ban hành lệnh "Shelter in place".

Cùng lúc, Indiana kéo dài "lệnh cấm túc" thêm 14 ngày nữa trên toàn tiểu bang.





Hôm nay, rất buồn con số người thiệt mạng ở Mỹ đã vượt qua con số 10 ngàn, thiệt hại nhân mạng nhiều nhất vẫn là New York (nơi đã gánh chịu hậu quả nặng nề của không tặc ngày 11 tháng 9 năm 2001).





COVID-19 đang hoành hành ngang dọc bên Châu Âu. Những hàng quan tài đặt trong thánh đường vắng lặng ở Ý, chỉ có mỗi một vị linh mục đang cử hành thánh lễ an táng cho thấy sự tàn khốc của đại dịch.





Người Ý đã cảm ơn những người đứng ở tuyến đầu chống Coronavirus bằng những tràng pháo tay kéo dài khoảng 3 phút từ một dãy phố ở miền Bắc nước Ý vào 8 giờ tối mỗi đêm. Truyền thống biết ơn này lan khắp nước Ý, rồi trở nên phổ biến ở một số nước Châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp...





Những khích lệ tưởng chừng rất nhỏ nhưng khi được biểu lộ bởi rất nhiều người cùng một lúc thì những "thiên thần áo trắng", những người mặc đồng phục vẫn làm việc khi thành phố đang bị cấm túc.... sẽ lên tinh thần, vơi bớt nhọc nhằn, và sẽ có được nụ cười hiếm hoi trong mùa.... mắc dịch.





***





Thứ ba 7 tháng 4





Virus Vũ Hán đã bắt đầu xâm lấn Phi Châu. Hôm nay, Ethiopia đã phải công bố tình trạng khẩn cấp trước sức tấn công của đại dịch. Người dân Ethiopia vốn đã thiếu ăn hàng ngày, trong tình trạng đại dịch, hẳn là khốn khó đến độ nào. Chúng tôi tin tổ chức từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation sẽ không bỏ rơi họ.





Ở đất nước Do Thái, lễ Phục sinh rất quan trọng, để ngăn chận thảm họa lây lan của cúm Vũ Hàn, Chính phủ không còn cách nào khác ngoài việc lockdown hoàn toàn cả quốc gia một tuần, bao gồm Chủ nhật Easter.





Bên trời Á, Thủ tướng Shinzo Abe cũng loan báo nước Nhật sẽ ở trong tình trạng một tháng khẩn cấp khi mỗi một ngày con số bệnh nhân COVID-19 lẫn con số tử vong lặng lẽ leo thang, không có chỉ dấu hạ giảm.





Để đối phó kịp thời và hữu hiệu hơn với đại dịch COVID-19, Thống Đốc Gavin Newsom cho thành lập khẩn cấp "California Health Corps" thu dụng tất cả nhân viên y tế đã về hưu hay sinh viên Y khoa năm cuối vào làm việc trong các "bệnh viện dã chiến" mới thành lập ở các Convention Centers, hay các Fairgrounds ở rải rác khắp tiểu bang. Chỉ trong ngày đầu tiên có đến 25 ngàn người ghi danh, dù mức lương họ được nhận ít hơn so khả năng và trình độ chuyên môn. Tiểu bang vàng luôn có những tấm lòng vàng.







***





Thứ tư 8 tháng 4





Nhật ký hôm nay dành cho tấm lòng từ ái của một ân nhân ẩn danh ở Earlham, thành phố cách Des Moines (tiểu bang Iowa) 30 miles về phía Tây.





Thành phố nhỏ, chắc là "lái xe vài phút đã về chốn cũ", dân số chưa đến một ngàn năm trăm người này, người ta biết nhau khá rõ.





Chỉ một tuần sau khi lệnh shutdown Iowa được Thống Đốc Kim Reynolds ban hành vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, thị trấn Earlham vốn đã tĩnh lặng, lại càng hoang vắng hơn. Đằng sau những cánh cửa đóng kín có một nỗi niềm chung về tình hình kinh tế: làm sao để sống còn khi không thể đi làm để kiếm sống?!





Một buổi sáng cuối tháng 3, Thị trưởng Jeff Lillie của Earlham nhận được một cú điện thoại từ một mạnh thường quân ẩn danh muốn mua 100 gift cards từ 3 cửa hàng ở thị trấn: nhà hàng West Side Bar and Grille, chợ Hometown Market, và tiệm bán fast food và cà phê Trostel's Broken Branch. Những gift cards này vừa giúp 3 cơ sở thương mại có thể sống còn trong cơn khủng hoảng kinh tế vì đại dịch, vừa giúp dân cư của thị trấn có thêm thức ăn trong tình trạng "cấm túc tại gia".





Chỉ sau vài phút, điện thoại của Thị trưởng Lillie lại reo lên. Lần này rõ ràng là có "tin vui giữa giờ.... gần như tuyệt vọng", con số $50.00 gift cards tặng cho dân chúng của Earlham tăng lên 500.





Ông Thị trưởng run giọng trả lời:

-500 gift cards? Thị trấn chỉ có 549 gia đình.





Đầu dây bên kia trả lời:

- Done, tôi sẽ mua 549 gift cards, mỗi gift card trị giá $50.0.

Xin ông giúp tôi đặt mua 549 gift cards từ mỗi cửa hàng sau : West Side Bar and Grille, Hometown Market, và Trostel's Broken Branch. Và xin giúp tôi gởi đến cho tất cả 549 gia đình trong thị trấn, mỗi gia đình 3 gift cards. Cảm ơn ông.





Ông Jeff Lillie buông điện thoại, ứa nước mắt vì cảm động, vì mừng cho dân chúng của thị trấn. Vị ân nhân ẩn danh đã hiến tặng $82,350.00 cho Earlham.





Mỗi một người dân sẽ có thêm 3 gift cards để có thể mua thức ăn lên tới $50.00 từ 1 trong 3 cửa hàng địa phương.

Nhà hàng West Side Bar and Grille, chợ Hometown Market, và tiệm bán fast food và cà phê Trostel's Broken Branch, mỗi nơi vừa bán được $27,450.00





Tấm lòng vàng của vị ân nhân ẩn danh đã thổi thêm sức sống, niềm tin, và hy vọng vào cái thị trấn nhỏ bé, đầy tình người này.





Đúng một tuần sau, ngày 2 tháng 4, tất cả mọi gia đình trong thị trấn nhận được một cái phong bì lớn được gởi từ văn phòng Thị trưởng với một 3 gift cards, mỗi cái trị giá $50.00 để mua hàng từ các chợ, nhà hàng ở Earlham, kèm theo lá thư có chữ ký của ông Lillie cho họ biết đây là món quà từ một ân nhân ẩn danh.





Như ông Thị trưởng, nhiều người trong số họ đã ứa nước mắt vì lòng tử tế đúng nơi, đúng lúc của vị ân nhân ẩn danh, đúng như câu "một miếng khi đói bằng một gói khi no".





Nếu ông Jeff Lillie gởi lời cảm ơn 549 lần (cho mỗi gia đình ở Earlham) đến vị mạnh thường quân không muốn lộ danh tánh, xin cho chúng tôi gởi thêm một lời cảm ơn chân thành từ Santa Clara để làm tròn con số.

"A sincere thank you from the bottom of my heart to the Earlham Donor"











***





Thứ năm 9 tháng 4





CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kéo dài vô hạn định lệnh cấm các du thuyền (cruise ship) hoạt động. Lệnh này sẽ kéo dài, rất dài, và chỉ được rút lại khi tình hình dịch bệnh nằm đã trong tầm kiểm soát.





Giai đoạn 2 của vaccine phòng ngừa Coronavirus được thử nghiệm bằng cách chích vào phần trên của cánh tay được thực hiện ở một bệnh viện thuộc Kansas City, tiểu bang Missouri. Các nhà khoa học đang thay phiên làm việc ngày đêm 24/7 ở khắp địa cầu để tìm ra vaccine chận đứng đại dịch COVID-19.

Đường đi còn dài, nhưng với quyết tâm, rồi sẽ có ngày đến đích.





Hôm nay, lần đầu tiên California có số bệnh nhân cúm Vũ Hán phải vào ICU(Intensive Care Unit)giảm đi. Một chút xíu màu hồng cũng làm cho cuộc đời bớt màu xám ảm đạm của thời COVID.... mắc dịch.





Là quốc gia thứ hai bị Corona virus tấn công nặng nề ở Châu Âu, chính quyền kéo dài "lệnh cấm túc" đến ngày 26 tháng 4. Như vậy là những tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần các nhân viên đang ở tuyến đầu chống đại dịch vẫn sẽ tiếp tục vang lên từ các balcony vào lúc 8 giờ tối mỗi đêm.





***





Thứ sáu 10 tháng 4





Số người thiệt mạng vì cúm Vũ Hán trên toàn đã vượt qua con số 100 ngàn tính đến hôm nay.





Tuần sau, các phi gia: Chris Cassidy, Jessica Meir, và Andrew Morgan sẽ trở về trái đất sau hơn nửa năm làm việc trong tình trạng lơ lửng không trọng lượng ở International Space Station. Trạm Không gian Quốc tế này được xây dựng hơn 18 tháng qua, chuyên công việc nghiên cứu. Các phi hành gia thay phiên nhau, mỗi lần 3 người làm việc ở đó khoảng 6 tháng.





Hôm nay trong một virtual teleconference, họ được NASA thông báo về đại dịch COVID-19 mà nhân loại, và nước Mỹ đang phải gánh chịu, để chuẩn bị tinh thần khi "Lưu Nguyễn trở lại chốn xưa".





Vào thứ sáu tới (ngày 17 tháng 4 năm 2020), khi về lại trái đất, họ sẽ trở thành Lưu Nguyễn của thế kỷ 21. Đôi khi còn khó khăn hơn vì Lưu Nguyễn trở về, xã hội vẫn như xưa, chỉ có người xưa đã khuất bóng. Các phi hành gia trở về chỉ sau hơn nửa năm , xã hội đã đổi thay đến mức độ không tưởng tượng được.





"Lưu Nguyễn thời nay" đã cho biết: "từ đây(không gian) nhìn xuống, quả đất vẫn bình thường, vẫn đẹp và đầy sức sống, không ngờ sinh hoạt ở đó đã hoàn toàn thay đổi"





Dù thông minh, họ cũng khó tưởng tượng được tình trạng đang xảy ra với nhân loại trên địa cầu. Các phi hành gia hình dung tuần sau trở về mặt đất, họ sẽ cảm thấy bị cô lập nhiều hơn khi còn ở trên không gian.





Cầu mong COVID-19 sẽ không xâm hại được những nhà khoa học trở về từ International Space Station.







***





Thứ bảy 11 tháng 4





Trước đại dịch đang tấn công toàn cầu, ở một góc của "thung lũng điện tử", miền Bắc California, hai đại công ty high tech. Google, và Apple cùng nhau nghiên cứu viết ra một application mới, dự định đưa ra sử dụng trong vài tuần tới, giúp người sử dụng Iphone biết được vùng nào virus Vũ Hán đang hoành hành để tránh xa. Khi nhân loại bị tấn công bằng một con virus nhỏ xíu không thấy được, tất cả mọi người đều muốn xoa dịu nỗi đau chung bằng khả năng riêng của mình.





Khi nào lệnh "shelter in place"(SIP) vẫn còn hiệu lực, nền kinh tế vẫn còn rơi tự do, đời sống người dân sẽ chịu nhiều hệ lục. Do vậy, nhiều nhà lãnh đạo nôn nóng muốn bỏ lệnh cấm túc, bình thường hóa mọi sinh hoạt. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh cáo : thần chết COVID-19 sẽ tung hoành nhiều hơn, dữ dội hơn nếu lệnh "shelter in place" được vô hiệu hóa trong lúc này (trung tuần tháng 4 năm 2020).







***





Chủ Nhật 12 tháng 4





Chưa bao giờ có một lễ Phục sinh mà Đức Giáo Hoàng làm lễ giữa thánh đường Saint Peter's Basilica (Rome) không có bóng giáo dân, chỉ có những hàng ghế nằm im lìm như cùng chịu đựng đại dịch COVID-19 với nhân loại. Quảng trường St. Peter’s Square bên ngoài càng hiu hắt hơn, không có lấy một bóng người, khác hẳn với thánh lễ Phục sinh hàng năm vẫn có hơn 70 ngàn giáo dân không những chỉ ở Ý, mà còn ở khắp nơi trên thế giới về La Mã vào dịp Easter. Thánh Lễ được truyền đi khắp thế giới qua youtube, qua Livestream nhưng đó chỉ là một thay thế tốt nhất, giáo dân không được từng người lên rước lễ.





Lễ Phục sinh cách ly ở Mỹ cũng buồn hiu hắt trong đại dịch. Những tín đồ Thiên chúa giáo thuần thành cầu nguyện lâu hơn cho sức chịu đựng của mình cao hơn, cho loài người sớm được trở lại đời sống bình thường.





Virus Wuhan cũng cướp đi niềm vui "Eggs Hunting", niềm vui trẻ thơ với những quả trứng nhựa đủ màu, trong đó có kẹo, có chocolate hình quả trứng, tượng trưng cho "phục sinh", xâm hại cả tự do tín ngưỡng của loài người.





Nhật ký tuần thứ tư xin khép lại với một câu chuyện thật rất cảm động ở Vương quốc Bỉ (Belgium):





Một cụ bà người Bỉ, Suzanne Hoylaerts, đã qua đời ở tuổi 90 vì COVID-19 sau khi từ chối dùng máy trợ thở (ventilator), bà đã nói với các bác sĩ của mình: “Hãy dành nó cho những người trẻ tuổi, những người đang cần nó nhất. Tôi đã 90 tuổi, đã có một cuộc đời rất đẹp, đã sẵn sàng để về bên kia thế giới"”





Bà đã để lại một lời trăn trối có lẽ sẽ theo nhiều người suốt cuộc đời.





Nguyễn Trần Diệu Hương

Trung tuần tháng 4/ 2020