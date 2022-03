Hoa Kỳ: Các Khoa Học Gia Lo Ngại Biến Thể Mới Có Thể Làm Gia Tăng Số Ca Nhiễm COVID-19

Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở các khu vực châu Âu và châu Á, các khoa học gia lo ngại rằng phiên bản siêu lây nhiễm của biến thể Omicron có thể sẽ sớm ‘quậy’ một trận mới ở Hoa Kỳ. (Nguồn: Unsplash.com)

HOA KỲ – Số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở các khu vực châu Âu và châu Á, các khoa học gia lo ngại rằng phiên bản siêu lây nhiễm của biến thể Omicron có thể sẽ sớm hoành hành ở Hoa Kỳ, theo APnews đưa tin ngày Thứ Ba, 22 tháng 3 năm 2022.





Các chuyên gia cũng đang để mắt đến một biến thể khác: phiên bản lai delta-omicron được cho là không gây ra nhiều mối đe dọa, nhưng cho thấy con vi rút COVID-19 có thể gian trá tới mức nào.





Theo Bác sĩ Eric Topol, người đứng đầu Viện Scripps Research Translational Institute, Hoa Kỳ có thể sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng số ca nhiễm bởi ‘hậu duệ’ BA.2 của Omicron trong vài tuần tới. Ông nói: “Rồi chúng ta sẽ thấy một làn sóng BA.2 ở đây.”





Vì sao? Sau khoảng 2 tháng kể từ khi số ca nhiễm COVID-19 giảm, các hạn chế và quy định bắt buộc đã được gỡ bỏ trên khắp Hoa Kỳ. Nhiều người đang cởi bỏ khẩu trang và quay trở lại những nơi có không gian kín như nhà hàng và rạp hát.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) cho thấy tỷ lệ số ca nhiễm do BA.2 gây ra đã tăng lên đáng kể, chiếm khoảng 35% các ca nhiễm mới vào tuần trước. Ở phía Đông Bắc, nó đã được chiếm khoảng 50%.





Theo các khoa học gia, một lý do khiến biến thể mới tăng trưởng nhanh là nó dễ lây lan hơn khoảng 30% so với phiên bản Omicron ban đầu. Vắc xin có vẻ có hiệu quả đối với cả hai loại biến thể Omicron, nhưng cũng có thể xảy ra các trường hợp ngoại lệ. Và các chuyên gia cũng nêu ra tỷ lệ tiêm phòng ở Hoa Kỳ thấp hơn so với Anh. Có khoảng 74% người trên 12 tuổi được tiêm chủng đầy đủ ở Hoa Kỳ, so với 86% ở Anh.





Vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể mới của Omircon, được gọi là "deltacron". Không có bằng chứng cho thấy nó làm người bệnh bị nặng hơn và có vẻ như nó không lây nhiễm cho nhiều người.





Bác sĩ Stuart Campbell Ray, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Johns Hopkins, cho biết các con vi rút COVID-19 thường xáo trộn các gen. Khi có hai biến thể cùng tồn tại, sự nhiễm trùng có thể tăng gấp đôi và rồi sẽ xuất hiện những biến thể "con cháu” của chúng.