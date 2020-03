Chuyện du thuyền Diamond Princess và COVID-19

Cuong C. Nguyen, M.D., AGAF, FACG, FASGE

Tuan Nguyen, D.V.M, D.T.M.

Ngày 20 tháng 1 năm 2020, chiếc tàu du lịch Diamond Princess tách bến Yokohama Nhật Bản, với hơn ba ngàn du khách.

Ngày 25 tháng 1, một hành khách có triệu chứng bệnh COVID-19 xuống bến ở Hồng Kông. Người hành khách này được xác nhận đã bị nhiễm COVID-19.

Ngày 3 tháng 2, con tàu trở về Nhật Bản, sau khi dừng bến ở ba quốc gia khác.

Chính quyền Nhật Bản được thông báo về ngưòi hành khách đã bị nhiễm COVID-19 và ngày 5 tháng 2, hành khách đó đã được cách ly trong cabin . Trong khi đó, vì nhiệm vụ, thủy thủ đoàn tiếp tục làm việc và không thể cách ly.

Trong tổng số số 3.711 hành khách và thủy thủ đoàn của Diamond Princess, 712 (19,2%) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, có tới 331 (46,5%) không có triệu chứng tại thời điểm làm thử nghiệm. Trong số 381 bệnh nhân có triệu chứng, 37 (9,7%) vào ICU và chín (1,3%) đã chết .

Có lẽ vì gần một nửa số hành khách đã nhiễm bệnh mà không có triệu chứng nên bệnh COVID-19 lan tràn đến nhiều người trên chiếc tầu này.

Đáng sợ hơn nữa là hôm nay 23 tháng 3, CDC tuyên bố là sau 17 ngày, phân tử cơ bản RNA của con vi khuẩn gây ra bệnh COVID-19 vẫn được tìm thấy trong phòng của các hành khách đã bị nhiễm cho dù họ không có có triệu chứng -- Moriarty LF, Plucinski MM, Marston BJ, et al. Public Health Responses to COVID-19 Outbreaks on Cruise Ships — Worldwide, February–March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 23 March 2020.

Hai điều đáng lưu tâm là:



1- Ngưòi bệnh có thể không có triệu chứng và do đó không tự cách ly khiến những người chung quanh sẽ không biết để tránh xa.

Đây là lý do mà các chính quyền địa phương ở Mỹ cũng như Âu Châu khuyên dân chúng không tụ họp ở chỗ công cộng.



2- Nếu không được khử trùng, trên các đồ vật đã bị ô nhiễm bởi con cực vi trùng gây ra bệnh COVID-19 sẽ vẫn còn vết tích RNA của con cực vi trùng đó sau cả 2-3 tuần lễ.