TUYÊN BỐ ĐỒNG TÂM 10.1.2020

Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức danh/nghề nghiệp (nếu có), tỉnh/thành (và quốc gia nếu ở nước ngoài) đang cư trú. Gửi về địa chỉ email: tuyenbodongtam2020@gmail.com

Tình hình

Tin trên các báo (lấy lại từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an) cho biết có một đơn vị quân đội đến “xây tường rào” từ 31/12/2019; sáng 9/1/2020 gặp phải “một số đối tượng có hành vi chống đối”, và hậu quả, “có 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối tử vong, 1 đối tượng bị thương”.

Nhưng đến nay, công luận đã thấy rất rõ qua các bằng chứng lan truyền: Vào khoảng 4h sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 nhân dân Đồng Tâm bị các lực lượng lên đến hàng ngàn người bao vây, xông vào làng, tấn công bằng lựu đạn cao su, hơi cay, dùi cui… Đặc biệt họ cô lập, ném lựu đạn cao su, xả hơi cay vào khu nhà cụ Lê Đình Kình, ông Lê Đình Công. Vài chục người, trong đó có toàn bộ gia đình cụ Kình đã bị bắt đưa đi đâu không rõ. Đến cuối ngày 10 tháng 1, đã có thông báo chính thức là Cụ Lê Đình Kình (84 tuổi, cựu Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tâm, người lãnh đạo Tổ Đồng Thuận thay mặt bà con khiếu nại về quyền sử dụng khu đất Đồng Sênh) đã tử vong. Số thương vong của cả hai phía dân và lực lượng vũ trang được cho là có thể còn nhiều hơn nữa.

Được biết, trước đó, từ 25/12/2019 lực lượng chức năng đã cho chuẩn bị quân cán, diễn tập, uy hiếp nhân dân Đồng Tâm. Đến tối ngày 6/1/2020 nhà cầm quyền đã cắt Wifi ở Đồng Tâm và canh giữ, cản trở những người hoạt động dân sự độc lập từ Hà Nội muốn tiếp cận với Đồng Tâm để minh bạch thông tin từ Đồng Tâm. Và cho đến cuối ngày 10/1/2020, toàn bộ đường vào Đồng Tâm vẫn bị phong toả, Đồng Tâm thực sự bị đặt trong tình trạng giới nghiêm.

Công luận có quyền đặt ra những câu hỏi:

Nhà cầm quyền đã dùng một lực lượng vũ trang đông đảo hàng nghìn người trang bị tận răng tiến vào Xã Đồng Tâm trong đêm tối nổ súng, bắt người, gây thương vong. Hành động ấy có minh bạch không? Có hợp pháp không? Tường rào sân bay Miếu Môn nằm xa khu dân cư, sự phá rối không thể xảy ra trong khu dân cư, như vậy qui tội cho một số phần tử gây rối có phải là vô căn cứ, là lý do bịa đặt để che đậy hành vi bất minh? Việc tranh chấp đất Đồng Sênh đã kéo dài nhiều năm, nhưng chưa được giải quyết rốt ráo cả về mặt hành chính lẫn tư pháp. Nôn nóng sử dụng vũ lực để trấn áp phản ứng của người dân có phải là biện pháp chính đáng của “Chính quyền Nhân dân”?

Hậu quả của vụ Đồng Tâm đã vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đau đớn thay! Máu đã đổ, máu của chiến sĩ, máu của dân, đều là máu của người Việt Nam. Điều cực nguy hiểm là người dân đã bị đẩy thành thù địch, đối đầu với chính quyền, lòng tin của người dân với chính quyền không còn một chút nào! Vụ Đồng Tâm sẽ đi vào lịch sử như một vết nhơ không bao giờ rửa sạch. Lần đầu tiên, dưới chế độ luôn tự xưng là “của dân”, người nông dân công khai trương ra và thực hiện khẩu hiệu: “Quyết đổ máu để giữ đất!”

Tuyên bố

Trước tình hình trên, các Tổ chức Xã hội Dân sự và các cá nhân ký tên dưới đây Yêu cầu Nhà Cầm quyền Việt Nam

Chấm dứt ngay việc dùng lực lượng vũ trang (quân đội, công an, các lực lượng khác) dùng bạo lực dưới mọi hình thức trong việc giải quyết vấn đề đất đai với nhân dân Đồng Tâm cũng như với nhân dân tất cả các địa phương ở Việt Nam. Chữa trị chu đáo cho những người bị thương ở Đồng Tâm, bồi thường mọi tổn thất về vật chất và tinh thần của người dân Đồng Tâm do hậu quả của các hành động bạo lực của cảnh sát, đồng thời không được ngăn cản người dân và các Tổ chức Xã hội Dân sự đến cứu hộ, giúp đỡ người dân Đồng Tâm. Lập tức điều tra một cách khách quan trung thực về sự thật xung quanh vụ đổ máu ngày 9/1 ở Đồng Tâm, có sự tham dự của báo chí, giới luật gia, các nhân sĩ và tổ chức dân sự độc lập. Khởi tố vụ án không chỉ đối với những người dân bị coi là chống đối, mà cả với những người ra mệnh lệnh, chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang xông vào khu dân cư trong đêm tối một cách bất minh vì đó là nguyên nhân buộc người dân chống đối. Giải quyết công khai minh bạch toàn bộ vụ việc đất đai Đồng Tâm, thông qua trình tự pháp luật dân sự, và phải có các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập, người dân và báo chí trong nước, quốc tế tự do tìm hiểu, chứng kiến mọi ngóc ngách của vấn đề và quá trình giải quyết. Không hình sự hóa trong việc giải quyết dân sự về đất đai. Khởi tố ngay những kẻ chủ mưu, kẻ thừa hành trong việc biến đất của người dân Đồng Tâm thành đất của một nhóm lợi ích giả danh nhà nước, che đậy bằng ngôn từ lừa dân “đất quốc phòng”. Vấn đề đất đai gây bao đau thương oan khuất từ 1954 đến nay trên khắp nước Việt Nam phải được thay đổi từ gốc rễ, ở Hiến pháp và Luật Đất đai, phải trả lại quyền Tư hữu đất đai cho mọi người dân Việt Nam.

Tuyên bố làm ngày 10 tháng 1 năm 2020

TỔ CHỨC

1. Nhóm Lập Quyền Dân. Đại diện: Nguyễn Khắc Mai

2. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A

3. CLB Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Lê Thân

4. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN. Đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc

5. Nhóm Vì Môi Trường. Đại diện: Nguyễn Thị Bích Ngà, Nhà báo, Sài Gòn

6. Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện: Vũ Mạnh Hùng, Nhà giáo về hưu, Hà Nội

7. Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm, Pháp

8. Câu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác Paris/Pháp; Collectif Transparance (Paris, Pháp)

9. Văn Phòng Liên Lạc các Hội đoàn tại Pháp (Paris, Pháp)

10. Phong trào Thăng Tiến VN. Đại diện: Tường An, Nhà báo tự do (Paris, Pháp)

11. Tập thể Giáo xứ Mỹ Khánh, Giáo phận Vinh: Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam

12. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Đại diện Nguyễn Tường Thụy

13. Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện Nguyễn Lê Hùng

14. Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam. Đại diện: Tôn Phi, Tổng thư ký, Sài Gòn.

CÁ NHÂN

1. Nguyễn Khắc Mai, Trung tâm Minh Triết, Hà Nội

2. Nguyễn Quang A, TS Tin học, Hà Nội

3. Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội, TP HCM

4. Trần Bang, Kỹ sư, Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM

5. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, TV CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM

6. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Hà Nội

7. Mạc Văn Trang, Tiến sĩ Tâm lý học, Hà Nội

8. Phùng Ân Hưng, Thạc sĩ vật lý, giáo viên, TPHCM

9. Nguyễn Thị Giáng Vân, Nhà thơ, Hà Nội

10. Hoàng Hưng, Nhà thơ, Dịch giả, TP Hồ Chí Minh

11. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nghiên cứu viên, hưu trí TP HCM

12. Vũ Ngọc Tiến, Nhà văn ở HN

13. Đặng Bích Phượng, Cán bộ hưu trí, Hà Nội

14. Tịnh Huệ, TP HCM

15. Nguyễn Lệ Uyên, Nhà văn

16. Phạm Nguyên Trường, Dịch giả, Vũng Tàu

17. Chu Anh Tuấn, Vũng Tàu

18. Lê Thăng Long, Doanh nhân, Sài Gòn

19. Nguyễn Hồng Liêu, Hưu trí, TPHCM

20. Dương Sanh, Cựu giáo chức, Khánh Hoà

21. Huỳnh Thị Út, Giáo viên, Sài Gòn

22. Mai Thanh Sơn, PhD

23. Phùng Hoài Ngọc, Nhà nghiên cứu, cựu giảng viên Đại học, An Giang

24. Đỗ Trọng Khởi, Nhà thơ, Thái Bình.

25. Nguyễn Xuân Nghĩa, Nhà văn, Hải Phòng

26. Võ Xuân Tòng, Nhà văn, Hội viên HNV Hà Nội

27. Trần Thanh Tuấn, Giảng viên, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

28. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, Sài Gòn

29. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, Sài Gòn

30. Lê Phước Sinh, Dạy học, Sài Gón

31. Vũ Trọng Khải, PGS, TS, Chuyên gia độc lập về chính sách phát triển nông nghiệp

32. Uông Đình Đức, Kỹ sư cơ khí, Nguyễn Cư Trinh Q.1, TP.HCM

33. Đỗ Trung Quân, Nhà thơ, SG

34. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang

35. Trần Lương, Nghệ sĩ thị giác/curator, Hà Nội

36. Nguyễn Khắc Bình, Kỹ sư, TP HCM

37. Phùng Thế Anh, Kỹ sư, đã nghỉ hưu, sống tại Sài Gòn.

38. Trần Thị Thảo, Giáo viên nghỉ hưu tại Hà Nội

39. Hoàng Dũng, PGS TS, TPHCM

40. Lê Đình Thắng, cựu Thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, hiện sinh sống rại Sài Gòn

41. Bùi Nghệ, Kỹ sư XD, Sài Gòn

42. Võ Hồng Ly, Nhân viên VP, Q2, Sài Gòn

43. Nguyễn Mạnh Sơn, cựu TNLT, Hải Phòng

44. Lê Trần Cảnh, Giảng viên, TP Bà Rịa

45. Mã Lam, Nhà thơ, Sài Gòn

46. Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ và văn học, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

47. Lê Minh Hiền, Người thích làm thơ, Stanton, California, USA

48. Nguyễn Tuệ Hải, Hưu trí, Canberra, Australia

49. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

50. Văn Hiền, Lập trình viên, Bình Thuận

51. Phạm Viêm Phương, Người hưu trí, Sài Gòn

52. Phạm Kỳ Đăng, Làm thơ, viết báo, dịch thuật, CHLB Đức

53. Phan Quốc Tuyên, Kỹ sư tin học, Thụy Sĩ

54. Đào Văn Bính, Hưu trí ở Hà Nội

55. Lê Quốc Thăng, Linh mục Tổng giáo phận Sài Gòn

56. Nguyễn Thị Hồng Loan, Q. Gò Vấp Sài Gòn

57. Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư, Sài Gòn

58. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt

59. Bùi Hiền, Hưu trí, Canada

60. Nguyễn Phú Yên, Hưu trí, Sài Gòn

61. Trương Mình Hưởng, Dân oan, Hà Nam

62. Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, nhà báo, Đà Lạt

63. Ngô Thị Kim Cúc, Nhà văn- Nhà báo, Sài Gòn

64. Nguyễn Viện, Nhà văn, Sài Gòn

65. Phan Bá Phi, Chuyên viên cấp cao Tin học, Hưu trí, Seattle USA

66. Trần Minh Khôi, Kỹ sư điện toán, Berlin, CHLB Đức

67. Tống Mạnh Hà, Giám đốc cty TNHH thương mại và dịch vu đa ngành Thanh Hà

68. Đinh Đức Long, Tiến sĩ, Bác sĩ, Sài Gòn.

69. Nguyễn Đình Thục, Linh mục giáo phận Vinh, Nghệ An

70. Phạm Thành, Nhà báo, Nhà văn ở Hà Nội

71. Bùi Đình Sệnh, Công dân Hà Nội

72. Kha Lương Ngãi, nguyên phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng, TV CLB LHĐ.

73. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ, Hà Nội

74. Tô Lê Sơn, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

75. Hà Thúc Huy, TS Hóa học, Sài Gòn

76. Trần Huy Quang, Nhà văn, Hà Nội

77. Nguyễn Thế Hùng, GS.TS, Giảng viên Đại học Đà Nẵng, Phó chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam

78. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

79. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia

80. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

81. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hóa học, Sài Gòn

82. Nguyễn Mai Oanh, ThS Kinh tế phát triển, Sài Gòn

83. Trần Đức Quế, Chuyên viên hưu trí, Hà Nội

84. Bùi Thị Diệu Huyền, Hưu trí, Sài Gòn

85. Lã Minh Luận, Nhà giáo, Hà Nội

86. Bùi Văn Thuận, Lao động Tự do, Yên Thuỷ, Hoà Bình

87. Hồ thị Ngọc Yến, Hưu trí, Tp HCM

88. Đàm Ngọc Tuyên, Nhà báo tự do, Quảng Ngãi

89. Vũ Thị Hằng, Sài Gòn

90. Đào Công Tiến, Đại học Kinh tế, Sài Gòn

91. Hồ Ngọc Nhuận, Nhà báo.

92. Nguyễn Ngọc Thiện, Học sinh, Bình Dương

93. Nghiêm Xuân Thịnh, Kinh doanh tự do, Phương liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

94. Bùi Phi Hùng (FB Bùi Phi Hùng) cựu Cán bộ Nhà nước, Hà Nội

95. Nguyễn Cường, Tư vấn Bất động sản, Praha, CH Séc

96. Phạm văn Thạo, Mục sư Tin Lành, Hà Nội

97. Hà Dương Tường, Giáo viên về hưu, Pháp

98. Lê Doãn Cường, Kỹ sư (Software Engineer), Gothenburg, Thụy Điển

99. Hà Dương Tuấn, nguyên Chuyên gia CNTT, Pháp

100. Harry Ngo, Kinh doanh, Georgia - Hoa Kỳ

101. Đỗ Quang Nghĩa, Kỹ sư, Berlin, CHLB Đức

102. Larry Dang, Vancouver, Canada

103. Nguyễn Thị Thanh Bình, Nhà văn , Hoa Kỳ

104. Nguyễn Xuân Hoài, Hưu trí, cựu quân nhân, Tân Phú, SG

105. Lê Văn Tâm, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Chiba/Nhật

106. Quảng Tánh Trần Cầm, Nhà thơ, Hoa Kỳ

107. Nguyễn Trọng Hoàng, Bác sĩ, Paris – Pháp

108. Nguyễn Đào Trường, Hưu trí Hải Dương.

109. Nguyễn Văn Chương, Công nhân ở Đồng Nai

110. Thuỳ Linh, Nhà văn, Hà Nội.

111. Vũ Linh Huy, Bác sĩ y khoa, Sarasota, Florida, Hoa Kỳ

112. Lê Công Định, Sài Gòn

113. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, Đà Lạt

114. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An

115. Chu Hảo, TS, Hà Nội

116. Nguyễn Ngọc Lanh, nguyên GS ở Hà Nội

117. Mai Thái Lĩnh, Nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt.

118. Phan Tấn Hải, Nhà văn, USA

119. Phạm Tiền Phong, Cán bộ hưu trí thành phố HCM

120. Huỳnh Ngọc Chênh, Hội viên Hội Nhà Báo Độc Lập

121. Nguyễn Thuý Hạnh, Công dân Hà Nội

122. Trương Dũng, Thành viên NoU Hà Nội

123. Cấn Thị Thêu, Nông dân Dương Nội

124. Trịnh Bá Phương, Nông dân Dương Nội

125. Trịnh Bá Tư, Nông dân Dương Nội

126. Huỳnh Sơn Phước, Nguyên Phó TBT báo Tuổi Trẻ

127. Đoàn Công Nghị, Nha Trang

128. An Nam, Berlin BRD

129. Trần Văn Lưu, Công chức hồi hưu, San Diego, California, Hoa Kỳ.

130. Nguyễn Bá Dũng, Hưu trí, Hà Nội

131. Trần Công Tâm, Hưu trí, Sài Gòn

132. Nguyễn Xuân Lâm, Kents, Uk.

133. Nguyễn Quang Nhàn, Cán bộ hưu trí, Đà Lạt.

134. Phạm Hoàng Phiệt, Giáo sư Y học, Tp HCM

135. Tống Hồng Phương, Công dân Thái Bình.

136. Nguyễn Văn Tiến, Hưu trí, TP HCM

137. Hofa Vũ, Giáo sư đại học, Pháp

138. Bộ Nguyễn, Kỹ sư đường bộ, Canada.

139. Tôn Quang Trí, Cán bộ hưu trí TP Hồ Chí Minh

140. Lê Thị Chiêm, Nhân viên văn phòng, Cổ Nhuế - Hà Nội

141. Antôn Đặng Hữu Nam, Linh mục Giáo Phận Vinh, Nghệ An

142. Nguyễn Quang Vinh, Sĩ quan QĐ nghỉ hưu, Đội Cấn, Hà Nội.

143. Trần Tiến Đức, Nhà báo độc lập, Đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội

144. Nghiêm Việt Anh, Hưu trí, Đống Đa, Hà Nội

145. Trần Vũ Việt Trung, Kỹ sư cơ khí, TP HCM

146. Nguyễn Công Thanh, phường 13, quận 10, TP HCM

147. Phạm Đình Trọng, Nhà văn. Sài Gòn

148. Nguyễn Đức Quỳ, cựu Giáo chức, Hà Nội.

149. Vũ Duy Thắng, Nông dân, Vĩnh Lộc - Thành Hoá

150. Diệp Chí Huy, Công dân Việt Nam, Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

151. Huỳnh Nhật Hải, Hưu trí, Đà Lạt.

152. Huỳnh Nhật Tấn, Hưu trí, Đà Lạt

153. Phạm Minh Hoàng, Hưu trí, Paris (Pháp)

154. Bến Văn Nguyễn, Nhà văn (bút danh khác: Nguyễn Đức Huệ, Nguyễn Thẩm Văn) làng Khương, Thanh Xuân - Hà Nội.

155. Phan Đắc Lữ, Nhà thơ, Thành viên CLB LHD

156. Huỳnh Văn Thắng, TP.HCM

157. Nguyễn Kim Khánh, Giáo viên, Sài Gòn.

158. Nguyễn Hồng Hiệp, Công dân, Sài Gòn

159. Huỳnh Hải Bỉnh, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội

160. Lý Việt Hùng, Đội Cấn Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

161. Hồ Vân Hằng, Hưu trí, Sài Gòn

162. Nguyễn Mê Linh, TS, TP HCM.

163. Tô Oanh, Giáo viên đã nghỉ hưu, TP Bắc Giang

164. Tô Linh Giang, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

165. Đỗ Trọng Khơi, Nhà thơ, Thái Bình

166. Võ Văn Dũng, Luật sư

167. Nguyễn Tiến Dân, Nhà giáo, Hà nội

168. Phan Trọng Khang, Thương binh 2/4, Hà Nội

169. Vũ Anh Tuấn, Luật gia

170. Nguyễn Thanh Trúc, Nội trợ, Sài Gòn

171. Lưu Thị Xuân Lan, Vợ liệt sĩ, Bác sỹ, hưu trí ở Thành phố Phan Thiết Bình Thuận

172. Nguyễn Đức, Nhà báo độc lập ở Sài Gòn

173. Nguyễn Hữu Thao, Bulgaria

174. Nguyễn Nam, Cựu binh chống giặc Trung Quốc

175. Minh Nguyễn

176. Vũ Thị Nho, TS Tâm lý học, Hà Nội

177. Nguyễn Long, Lao động tự do, TâyHồ HN

178. Nguyễn Thanh Hà, Thanh Trì - Hà Nội

179. Bắc Phong, Hưu trí, Canada

180. Trần Nguyên Phong, Cựu chiến binh

181. Phạm Quang Hoa, Bác sĩ Đà Lạt Lâm Đồng

182. Võ Quang Luân, cựu Giáo chức, Hà Nội

183. Vũ Thu Hương, Hưu trí, Hà Nội

184. Nguyễn Phú Bình, Bắc Ninh

185. Lê Hồng Hạnh, Hưu trí tại HN

186. Nguyễn Ngọc Như, TP Hồ Chí Minh

187. Nguyễn Tiến Trung, Kỹ sư máy tính, làm tự do ở Sài Gòn

188. Trần Văn Phúc, Kỹ sư xây dựng, Đà Nẵng

189. Dương Thị Tân, Sài Gòn, quận 3

190. Phạm Hồng Hà, Kỹ sư hưu trí tại Nghệ An

191. Huong Dinh, Bác sĩ y khoa, Hoa Kỳ

192. Lê Văn Hoa

193. Hà Quang Vinh, Hưu trí ở Sài Gòn

194. Đình Hanh Nguyễn

195. Trần Quốc Việt, Sinh viên, Hà Nội

196. Đặng Trần Liên, Hà Nội

197. Đỗ Văn Huy, Nghề nghiệp làm tự do. Dương Kinh, TP Hải Phòng.

198. Hồ Thị Cầm Trang, Công dân Sài Gòn

199. Hoàng Tùng Thiện, Học viện Tài chính, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội

200. Lê Hồ Sinh Nguyên, Kỹ sư cơ khí, Đồng Nai

201. Lê Thị Cẩm, Giáo viên hưu trí, Saigon

202. Cao Kỳ Xương, Giáo viên hưu trí, Saigon

203. Trần Công Thắng, Bác sĩ, Na Uy

204. Thái Văn Đường, Hà Nội

205. Dương Trọng Chiến, Kinh doanh, Hà Nội

206. Nguyễn Tuấn Anh, Cựu sỹ quan chống Trung Quốc, Việt Trì -Tỉnh Phú Thọ

207. Nguyễn Tiến Dũng, Họa sỹ ở Hà Nội

208. Nguyễn Thế Kiệt, Hoa kỳ

209. Nguyễn Hữu Hùng, Thị trấn Hoàn Lão- Bố Trạch- Quảng bình

210. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhà văn, Virginia USA

211. Nguyễn Lương Thịnh, Hưu trí, P Hiệp Bình chánh, Thủ Đức

212. Helen Nguyen, Công dân Việt Nam, cư trú New zealand

213. Đào Lê Tiến Sỹ, Hà Nội

214. Nguyễn Thanh Trúc, Tân Phú-Đồng Nai

215. Nguyễn Ngọc Xuân, Nông dân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

216. Trần Ngọc Bình, Hưu trí, Sài Gòn

217. Lê Xuân Ban, Lao động tự do, Việt Nam

218. Lâm Thị Ái (vợ Nhạc sĩ Tô Hải), Nội trợ, Sài Gòn

219. Trịnh Thị Uyên, Nội trợ, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12

220. Trần Kim Thập, Giáo chức, Perth, Australia

221. Trịnh Kim Thuấn, Nông dân, ấp An Thịnh, Hội An, Chợ Mới, An Giang

222. Phạm Ngọc Trường, Tours – France

223. Đinh Huyền Hương, Giáo viên, hưu trí

224. Đặng Doan, Kinh doanh ở TP Gia Nghĩa, Đak Nông

225. Trần Nguyệt Minh, Giáo Viên tại Tây Ninh

226. Nguyễn Quý Thắng, Bác sĩ, P. Thống Nhất, TP Nam Định, Nam Định

227. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội

228. Nguyễn Hương Giang, Nội trợ, Phú Xuyên, Hà Nội

229. Nguyễn Văn Lịch, Cựu binh, hưu trí, Đống Đa, Hà nội.

230. Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng

231. Tương Lai, GS, nguyên Viện trưởng Viện XHHVN, Sài Gòn

232. Lê Xuân Thành, Kỹ sư, Nha Trang Khánh Hòa

233. Ngô Đức Tráng, Hà Nội

234. Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội

235. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên Cán bộ Bộ Công an, Hà Nội

236. Nguyễn Quốc Thịnh, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

237. Phạm Thị Ngân Hà, Kế toán, TP. Đà Nẵng

238. Phan Đức Quỳnh, TP Matsudo tỉnh Chiba, Nhật Bản.

239. Đào Đình Nguyên, Kỹ sư Cơ khí, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.

240. Vinh Anh, CCB, Trung Liệt, Hà Nội

241. Hoàng Châu, Cử nhân kinh tế, Tây Hồ Hà Nội.

242. Thích Ngộ Chánh, Tu sĩ, thế danh Nguyễn Đức Lão, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

243. Yenbinh Tran, Công nhân viên, Sydney - Australia

244. Trần Văn Toàn, Nghề nghiệp tự do, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

245. Chu Sơn, Làm thơ tự do, Thủ Đức - Sài Gòn.

246. Nguyễn Thị Kim Thoa, Bác sĩ, Thủ Đức - Sài Gòn.

247. Võ Thị Mình Thư, TP Qui Nhơn, Bình Định

248. Hoàng Thị Như Hoa, Bộ đội xuất ngũ, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

249. Trần Quốc Thắng, Sydney Úc

250. Lý Thành Đạt, Hưu trí, TP HCM

251. Nguyễn Lê Thu Mỹ, Hưu trí, TP HCM

252. Võ Văn Thôn, nguyên GĐ sở Tư pháp TP HCM, TV CLB LHĐ.

253. Nguyễn Thu Hằng, Bác sĩ tại Pháp

254. Nguyễn Văn Linh, Phát triển cộng đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

255. Mạc Hiền, Làm tự do, Tân Hiệp, Đồng Nai

256. Nguyễn Hồng Chuyên, Kỹ Sư, TP Biên Hoà, Đồng Nai

257. Vũ Ngọc Yên, Nhà báo, Stuttgart, CHLB Đức

258. Trương Anh Nhân, cựu Công an, Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai

259. Doãn Mạnh Dũng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P 8, Q.3, Tp HCM

260. Phạm Quốc Trung, Giảng viên, Sài Gòn

261. Đặng Đăng Phước, Giáo viên, Đăk Lăk

262. Nguyễn Ngọc Sơn, kỹ sư, Alabama, Hoa Kỳ

263. Phạm Mai Hiền, Hà Nội

264. Nguyễn Hồng Kiên, Nghiên cứu viên, Hà Nội

265. Trần Thái Hùng, Hà Nội

266. Nguyễn Trọng Cương, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

267. Nghiêm Sỹ Cường, Cử nhân kinh tế, Hà Nội

268. Hồ Vĩnh Trực, KTV vi tính, Sàigòn

269. Ý Nhi, Nhà thơ, Sài Gòn