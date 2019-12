Phỏng Vấn Kim Vu về Sách Phật Học:

"Buddhist Teachings in a Nutshell"



WESTMINSTER (VB) – Một thời ông viết truyện, một thời ông làm thơ, một thời ông dịch các nhà thơ kinh điển Việt Nam sang tiếng Anh, và một thời ông nghiên cứu về Triết học Tây Phương và Đông Phương.

Từ trái: tác giả Kim Vu và nhà báo Phan Tấn Hải trong cuộc phỏng vấn hôm 17/12/2019 tại Westminster.



Và trong những năm ở tuổi cao niên, ông viết một tác phẩm về Phật học bằng tiếng Anh, vì ông nói rằng sau khi ông nghiên cứu khắp tất cả Triết học Tây Phương, tột cùng cao nhất theo ông là Phật học, nơi đó tất cả những nan đề của khoa học và Triết học đều được trả lời thỏa đáng. Đó là lời của nhà văn Kim Vu nói với phóng viên Phan Tấn Hải trong buổi nói chuyện riêng hôm Thứ Hai 17/12/2019 tại Little Saigon, Quận Cam.



Trước đó, nhà văn và là nhà nghiên cứu tư tưởng Kim Vu đã thực hiện buổi ra mắt sách tại San Jose, Bắc California, hôm 8 tháng 12/2019 – Lúc đó, trong nhóm 5 tác phẩm ra mắt có 2 tác phẩm viết bằng Anh ngữ được chú ý nhất là: “Buddhist Teachings in a Nutshell” (có thể dịch là: Khái Lược Về Phật Pháp), và “Western Thought in a Nutshell” (có thể dịch: Khái Lược Về Tư Tưởng Tây Phương). Cả hai tác phẩm tiếng Anh này đều đang phát hành trên mạng Amazon toàn cầu.



Tác giả Kim Vu còn được các bạn đồng môn Chu Văn An thời cuối thập niên 1950s biết với tên khai sanh là Vũ Mạnh Phát, sanh quán ở Hà Nội, di cư vào Sài Gòn năm 1954. Như thế, sau các năm học trung học Chu Văn An (Sài Gòn), cậu học sinh Vũ Mạnh Phát được học bổng USAID sang Hoa Kỳ học ngành kiến trúc từ các năm 1959-1964. Sau khi tốt nghiệp kiến trúc tại đại học Catholic University of America (tại thủ đô Washington, DC) năm 1964, Vũ Mạnh Phát về nước làm việc trong ngành Kiến trúc và thiết kế Đô Thị. Năm 1973, ông được một học bổng nghiên cứu chuyên ngành phát triển đô thị tại viện nghiên cứu Institute of Social Studies in The Hague (Hòa Lan). Năm 1974, về nước. Trong khi làm việc chuyên ngành kiến trúc và thiết kế đô thị, thời gian trước 1975, ông đã tham dự các Hội nghị quốc tế tại Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản v.v...



Sau khi định cư tại Hoa Kỳ năm 1991 theo diện thân nhân bảo lãnh, ông làm việc trong cương vị thông ngôn về y khoa tại bệnh viện Stanford Hospital and Clinics, cho tới năm 2016. Sau khi về hưu, ông dọn từ Bắc California về Quận Cam, Nam California – thời gian toàn thời để đọc, viết, làm thơ, dịch, nghiên cứu…



Kim Vu đã chứng tỏ được tài năng trên nhiều lĩnh vực sáng tác. Năm 2004, nhà phê bình văn học Diệu Tần Nguyễn Tinh Vệ khi nhận xét về Kim Vũ qua tập truyện ngắn Hạnh Ngộ Mong Manh như sau: "Qua tập truyện này, tôi hiểu là ông một người biết thẩm âm lời ca điệu nhạc rất sành sõi. Độc giả cũng còn có thể gán cho ông có tài hội họa và điêu khắc nữa. Ngoài ra ông có nhiều dịp xuất ngoại học hỏi, tu nghiệp quan sát ở vài nước Âu Châu và nhiều nước Á Châu, nên ông có một vốn liếng, kinh nghiệm, lịch lãm để sáng tác và biên khảo, dịch thuật vững vàng."



Trả lời phỏng vấn của Việt Báo hôm 17/12/2019 tại một quán cà phê trên phố Bolsa, nhà nghiên cứu Kim Vu nói rằng đã xuất bản 8 tác phẩm Việt và Anh, ấn hành thơ song ngữ, đã thực hiện 2 tập thơ dịch từ các nhà thơ nổi tiếng sang tiếng Anh, trong đó ông đã dịch thơ Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Phạm Thiên Thư…

Một số đầu sách của tác giả Kim Vu bán trên Amazon.



Kim Vu nói ông hạnh phúc nhất là khi đối chiếu triết học Tây Phương với giáo pháp của Đức Phật, và khám phá ra rằng tất cả các nan đề bế tắt của các triết gia Tây Phương đều đã được trả lời gọn gàng trong Kinh Phật. Đó là một động cơ thôi thúc ông viết tác phẩm Anh văn “Buddhist Teachings in a Nutshell” – trong sách có 64 chương, khởi đầu từ sự kiện Đức Phật Thích Ca đản sanh trong thế giới này sau vô lượng kiếp thực hiện hạnh Bồ Tát, và rồi thuyết pháp trong 45 năm sau khi thành đạo nơi cội cây Bồ Đề.



Trong Foreword (Lời Nói Đầu) của tác phẩm Phật học này, tác giả Kim Vu viết rằng chính lời Đức Phật dạy đã “giúp chúng ta sống được một cuộc đời bình an, xa lìa tất cả những xung đột và đau khổ.”



Sách của ông có thể tìm mua trên Amazon, tìm qua từ khóa “Kim Vu” hoặc qua nhan đề sách.

Cũng có thể gửi email tới tác giả: vumanhphat@gmail.com.