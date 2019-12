Oakland: Xóa Sổ Vô Gia Cư, Du Thuyền Làm Nhà cho 1,000 Người

Một tàu du lịch biển (Photo: Wikipedia)

OAKLAND, California (VB) -- Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.

Rebecca Kaplan, Chủ tịch Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố Oakland, nói trong buôi họp nghị viên đêm Thứ Ba rằng tàu du thuyền khổng lồ như thế có thể đưa vào hải cảng Port of Oakland cho mục tiêu giải quyết nạn vô gia cư đang tràn ngập đường phố.

Tuy nhiên, các viên chức hải cảng không hài lòng. Mike Zampa, phát ngôn nhân hải cảng Oakland, nói là khó khả thi: "Chúng tôi tôn trọng sáng kiến của Chủ tịch Hội Đồng Nghị Viên Kaplan muốn giải quyết nạn vô gia cư, nhưng các bến tàu ở hải cảng Oakland được xây để đón các tàu chở hàng, không thích nghi là bến đỗ cho tàu du lịch biển."

Hải cảng này là một trong 10 hải cảng bận rộn nhất Hoa Kỳ, và các vấn đề về an toàn và an ninh quốc phòng trong các nơi do liên bang quản trị "sẽ không sử dụng thích nghi cho người cần nơi cư trú," theo lời Zamba.

Nạn vô gia cư tăng vọt ở Oakland trong 2 năm qua, với số người không nơi cư trú qua đêm tăng từ 1,900 người tới hơn 3,000 người.

Kaplan nói rằng bà đã liên lạc với một số công ty tàu du thuyền về chuyện cung cấp một tàu để sẽ dùng làm nơi cư ngụ khẩn cấp, và các công ty đó đã liên lạc với các quan chức hải cảng Oakland xem có thể đậu một tàu du thuyền ở cảng này hay không, theo bản tin của nhật báo San Francisco Chronicle. Bà không tiết lộ tên các công ty tàu du thuyền đó.

Kaplan nói bà dự định đưa ra một dự thảo kế hoạch trình Hội đồng nghị viên vào tháng 1/2020 rằng kế hoạch sẽ chi phí rất thấp hoặc gần như không tốn kém gì cho thành phố, vì những người lên ở trong các tàu du thuyền này sẽ phải trả tiền thuê phòng tùy theo mức lương (nhiều người vô gia cư thực ra có việc làm, nhưng không đủ tiền thuê chung cư, nhà ở).

Bà nói, thành phố sẽ không mua các tàu du thuyền này. Bà nói trước giờ, tàu du thuyền vẫn dùng làm nơi ở khẩn cấp trong thiên tai, và từng dùng làm nơi ở cho các sự kiện lớn như Thế Vận Olympics. Kaplan nói rằng bà hình dung chuyện ở Oakland như tàu du thuyền Queen Mary tại thành phố Long Beach ở Nam California. Tàu du lịch biển Queen Mary đóng từ năm 1936 bây giờ được dùng làm khách sạn nổi với 347 phòng.