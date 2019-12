Iran Đã Giết Ít Nhất Hơn 1,000 Người Biểu Tình tại 189 Thành Phố Gần Đây

Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm, một ngày sau khi chính quyền ở Cộng hòa Hồi Giáo thừa nhận rằng những người biểu tình đã bị bắn và giết trong tình trạng bất ổn.

Brian Hook, đặc phái viên của Hoa Kỳ tại Iran, nói với các phóng viên của Bộ Ngoại Giao rằng các quan chức Mỹ đã xem một đoạn video về một sự kiện trong đó Quân Đoàn Vệ Binh Cách Mạng Iran đã bắn chết ít nhất 100 người bằng súng máy. Ông nói rằng Hoa Kỳ đã nhận và xem lại video về vụ việc đó ở thành phố Noshahr.

“Chỉ trong sự kiện này thôi, chế độ đã giết tới 100 người Iran và có thể còn nhiều hơn nữa,” theo Hook nói với các phóng viên.

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế tin rằng có ít nhất 208 người đã bị giết trong các cuộc biểu tình và lực lượng an ninh đã đàn áp sau đó. Những nhóm khác, như National Council of Resistance of Iran, cho rằng 1,029 người đã bị giết trong các cuộc biểu tình tại 189 thành phố.

Iran tranh chấp các số liệu của Tổ Chức Ân Xá, nhưng cho đến nay đã từ chối công bố bất kỳ số liệu thương vong hoặc bắt giữ trên toàn quốc. Hook, người đã trích dẫn các báo cáo không xác định vào Thứ Năm và không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về số người chết, cho biết lực lượng Iran có thể đã giết chết hơn 1,000 người để đáp trả các cuộc biểu tình.