Google Thương Lượng Để Mua Phần Smartphone Của HTC

Khoảng đầu tháng 09/2017, một số nguồn cho biết, Google có thể sẽ mua lại toàn bộ mảng smartphone của HTC.Trong quá khứ, HTC từng có một thời hoàng kim. Nhưng cũng tương tự như Nokia, công ty hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt sau thất bại của HTC 10 và mới nhất là HTC U11. Giới chuyên môn đã rất kỳ vọng vào HTC U11, nhưng thực tế không được như mong đợi.Báo cáo tài chính cho thấy tháng 08/2017 là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong vòng 13 năm qua của HTC. Doanh thu sụt giảm tới 51.5% so với tháng 07/2017, và 54.3% so với cùng kỳ năm 2016. Một số nhà phân tích nhận định rằng đây là thời điểm thích hợp để HTC bán đi mảng smartphone, và Google có thể là một trong những khách hàng tiềm năng.Google được cho là đang thực hiện cuộc đàm phán cuối cùng với đại diện của HTC để đi đến một trong hai quyết định. Hoặc Google và HTC sẽ trở thành đối tác chiến lược, hoặc có thể Google sẽ mua lại toàn bộ mảng smartphone của HTC. Một số sản phẩm khác như kính thực tế ảo HTC Vive không nằm trong mục tiêu đàm phán của Google.Cuộc đàm phán không thực sự gây ngạc nhiên. Thậm chí, giới phân tích còn cho rằng đây là điều hiển nhiên. Vì bộ đôi smartphone Pixel và Pixel XL, cùng với Pixel 2 sắp ra mắt của Google đều do HTC sản xuất phần cứng. Tuy nhiên, có vẻ như chính Google cũng không thực sự hài lòng với chất lượng sản xuất phần cứng của HTC, nên hãng đã quyết định chọn LG là nhà sản xuất phần cứng cho phiên bản Pixel 2 XL.Đại diện của HTC cũng thừa nhận đang có một cuộc đàm phán quan trọng với Google, nhưng từ chối tiết lộ nội dung cụ thể. Kết quả đàm phán sẽ sớm được công bố chính thức. Lần gần nhất Google mua lại một hãng smartphone là thương vụ mua lại Motorola với giá 12.5 tỷ USD hồi năm 2011, sau đó hãng đã bán lại cho Lenovo với giá 2.9 tỷ USD.Nguoivietphone.com.