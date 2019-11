Iran: Biểu Tình Chống Chính Quyền, 143 Người Chết

TEHRAN - Amnesty International loan báo: ít nhất 143 người thiệt mạng (hầu hết bị lực lượng an ninh bắn) trong các cuộc biểu tình chống chính quyền do hàng ngũ giáo sĩ kiểm soát.

Con số tử vong ghi nhận tuần qua là trên 100. Biểu tình thân chính quyền tràn ra đường hôm Thứ Hai.

Cộng đồng thế giới được kêu gọi lên án chế độ Tehran.

Viên chức Amnesty báo động: hơn 140 ngừoi bị giết trong 5 ngày, không do hơi cay hay gậy gộc.

Phóng viên đưa tin: có hình ảnh bằng chứng là nhân viên an ninh bắn từ mái nhà và từ trực thăng.

Viên chức Tehran quy trách biểu tình phản đối chính sách tăng giá dầu đốt biến thành bạo động vì sự can thiệp của tay sai ngoại bang gồm Hoa Kỳ, Saudi và Israel.

Tướng Salami của vệ binh cách mạng lên tiếng với đoàn biểu tình thân chính quyền, tố cáo ngoại giao “thọc gậy bánh xe”. Tướng Salami hung hăng tuyên bố “Nếu cac người vượt qua đường ranh đỏ, chúng ta sẽ tiêu diệt ngay”.

Hôm chủ nhật, tư lệnh phó của vệ binh cách mạng loan báo “sẽ trừng phạt nghiêm khắc lính đánh thuê” – tin của truyền thông nhà nước loan báo trước đó “180 thủ lãnh chống chế độ đã bị bắt”.