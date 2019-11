Tỉ Phú Bloomberg Tranh Cử: Đánh Bại Trump Để Tái Thiết Nước Mỹ

(Xem: 558)

Hội Đồng Dân Chủ Gốc Do Thái Hoa Kỳ vừa mới phát hình một quảng cáo ở Florida, tuyên bố rằng tổng thống Donald Trump là mối đe dọa an ninh của người Mỹ gốc Do Thái- theo tin từ South Florida Sun-Sentinel.