2 Tàu Chiến Mỹ Vào Trường Sa, Hoàng Sa

WASHINGTON, Nov 21 (Reuters) - Các tàu chiến của Hải Quân Hoa Kỳ, trong 2 vụ xảy ra vài ngày qua, đã đi qua gần các đảo mà TQ tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, theo quân đội Hoa Kỳ nói với hãng thông tấn Reuters cho biết hôm Thứ Năm 21/11, vào lúc căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Con đường hàng hải bận rộn này là một trong những điểm nóng trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, bao gồm cuộc chiến thương mại, các trừng phạt của Mỹ, tình hình sôi động tại Hồng Kông và vấn đề độc lập Đài Loan.

Vào đầu tuần này trong cuộc đối thoại cấp cao, TQ kêu gọi quân đội Mỹ ngưng uốn cơ bắp tại Biển Đông và tạo thêm “nhiều bất ổn mới” trên vấn đề Đài Loan dân chủ, mà TQ xem như là một tỉnh.

Hải Quân Hoa Kỳ thường xuyên làm phiền Trung Quốc bằng cách thực hiện những gì họ gọi là hoạt động "tự do hàng hải" bằng các tàu gần một số đảo mà Trung Quốc chiếm đóng, khẳng định quyền tự do tiếp cận các tuyến đường thủy quốc tế.

Hôm Thứ Tư, tàu chiến ven bờ Gabrielle Giffords đã đi vào bên trong 12 hải lý của Đá Vành Khăn, theo Chỉ Huy Trưởng Reann Mommsen, nữ phát ngôn nhân cho Hạm Đội Bảy của Hải Quân Hoa Kỳ, nói với Reuters.

Hôm Thứ Năm, khu trục hạm Wayne E. Meyer đã thách thức các hạn chế trên lối đi vô hại tại quần đảo Hoàng Sa, theo Mommsen cho biết.

“Những sứ mệnh này dựa vào luật lệ và bày tỏ sự cam kết của chúng tôi để bảo vệ quyền, tự do, và hành xử đúng luật biển và không gian được bảo đảm cho tất các quốc gia,” theo bà cho biết tiếp.