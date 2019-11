Bóng Đá, Lập Hội, Thuyền Viên, Du Lịch

Vậy là huề… Trận bóng đá mọi người hồi hộp chờ, vậy là huề.

Bản in TTXVN kể: Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan đã cầm hòa nhau 0 - 0 ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11. Với 11 điểm có được, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng, trong khi Thái Lan đã tụt xuống thứ 3 khi bị Malaysia vượt qua.

Báo Tuổi Trẻ ghi lời ông Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung: “Hầu hết các bộ, ngay bộ tôi, có đến 90% thứ trưởng trước khi về hưu đều đề nghị cho thành lập hội và đều xung phong nhận nhiệm vụ chủ tịch một hội.”

Ông Dung nêu thực trạng: "Khi xin họ đều nói tự nguyện, tự quản, tự cung tự cấp. Nhưng thưa thật với các anh chị, không có hội nào tự quản, tự chủ hết. Hội nào cũng bám vào trụ sở, có hội trụ sở chính, có hội trụ sở phụ. Có hội khi chúng tôi đề nghị trả lại trụ sở thì tìm mọi cách để tác động lấy diện tích còn rộng hơn. Rồi xe pháo, phương tiện đủ các loại".

Báo SGGP kể rằng theo tin TTXVN, 6 thuyền viên Việt Nam đã mất tích trong vụ cháy tàu ở vùng biển ngoài khơi của Hàn Quốc. Theo cảnh sát biển Hàn Quốc, chiếc tàu cá tải trọng 25 tấn đã bị cháy vào lúc 7 giờ 9 phút sáng 19-11 (theo giờ địa phương), cách đảo Jeju khoảng 76km về phía Tây. Theo thông tin từ cảnh sát Hàn Quốc trên các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một thuyền viên tại một địa điểm cách nơi xảy ra cháy khoảng 7,4km về phía Nam. Người được tìm thấy không mặc áo phao đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài 6 thuyền viên Việt Nam, 5 thuyền viên khác người Hàn Quốc trên tàu cũng bị mất tích.

Bản tin Việt Nam Mới kể: Tính chung 10 tháng năm 2019, doanh thu du lịch Khánh Hòa đạt 22.990,6 tỉ đồng tăng 24,8% so với cùng kì năm trước. Theo UBND Khánh Hòa, trong 10 tháng năm 2019, địa phương này đã đón hơn 6,1 triệu lượt khách với 18,3 triệu ngày khách lưu trú, tăng lần lượt 13,3% và 24% so với cùng kì năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 3 triệu lượt với gần 12 triệu ngày lưu trú, tăng lần lượt 30,1% và 41% so với cùng kì năm trước.

VietnamNet kể chuyện: Nhập cảng thịt lợn cân đối cung cầu… Tổng cục Thống kê dự kiến quý IV/2019, tổng nhu cầu thịt lợn cả nước vào khoảng 600.000 tấn, với mức cung căn cứ trên tổng đàn tháng 10 và mức nhập cảng như hiện nay, tổng cung sẽ là hơn 400.000 tấn, thiếu hụt hơn 200.000 tấn.

Dự báo nếu giá thịt lợn tăng khoảng 10-15% nữa, đạt đến 80.000 đồng/kg sẽ làm CPI chung tăng khoảng 0,5-0,7%, đưa mức CPI bình quân năm 2019 dự báo tăng dưới 3% so với năm 2018, vẫn trong vùng kiểm soát. Tuy nhiên, phải có hướng để kiểm soát xu thế giá tăng cao, hạn chế lạm phát kỳ vọng, tạo dư địa cho điều hành giá năm 2020.

Báo Tiền Phong nêu câu hỏi: Doanh nghiệp xây đền miếu trong khu công nghiệp đang 'bức tử' môi trường?

Không chỉ ngang nhiên xây dựng công trình tâm linh trong đất khu công nghiệp, Nhà máy men Frit Phú Sơn (huyện Phú Vang, TT-Huế) còn xả khói thải dày đặc, mù mịt ra môi trường, không thực hiện hoàn trả mặt bằng dù đã đưa công trình vào vận hành, phớt lờ biện pháp bảo vệ môi trường bằng xây xanh xung quanh nhà máy...

Từ thông tin của cán bộ, giáo viên tại thị trấn Phú Đa, PV đã ghi được hình ảnh Nhà máy men Frit Phú Sơn thải khói dày đặc ra môi trường không khí, bất kể ngày cũng như đêm. Lượng khói thải đậm đặc đến mức che lấp cả khu nhà giàn nằm cạnh hệ thống thải khí của nhà máy. Nhìn từ xa, lượng khói thải của nhà máy mù đặc như bốc ra từ những lò nung vôi hàu truyền thống có công nghệ lạc hậu.

Báo Người Lao Động kể: Ngày 19-11, ông Phùng Đình Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi, cho biết đại diện Cục Đăng kiểm Solomon vừa đến tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra tàu cá trước khi cho phép nhập vào nước này để khai thác thủy sản.

Theo ông Toàn, cùng đợt kiểm tra của đại diện Cục Đăng kiểm Solomon, Việt Nam có 9 tàu cá được kiểm tra, trong đó tỉnh Quảng Ngãi có 6 tàu, tỉnh Bạc Liêu 2 tàu và TP.SG 1 tàu. "Sở dĩ chọn 6 tàu ở tỉnh Quảng Ngãi để xuất cảng qua nước ngoài là do địa phương có đội tàu lớn, ngư dân có kinh nghiệm nghề biển từ nhiều đời và là địa phương đánh bắt hiệu quả bậc nhất cả nước" - ông Toàn nhận định.

VnExpress kể chuyện dệt may: Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp dệt may niêm yết trên sàn chứng khoán giảm 13,8% trong 9 tháng đầu năm.

Theo thống kê của Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect, hơn một nửa doanh nghiệp dệt may niêm yết có mức tăng trưởng âm do số lượng, quy mô đơn hàng giảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa lắng dịu. Tâm lý lo ngại bất ổn khiến hầu hết thị trường xuất cảng chủ lực của dệt may Việt Nam tăng trưởng chậm lại.

Zing kể: Một nhóm thuyền viên ở Kiên Giang bị ngạt khí khi xuống hầm ướp cá để lấy nước đá. Trong đó, 4 người tử vong, 1 nạn nhân đang nguy kịch.

Chiều 19/11, lãnh đạo Đồn biên phòng Tây Yên đóng tại huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết có 4 người tử vong trong vụ ngạt khí dưới hầm ủ cá trên tàu đánh bắt hải sản cách mũi Rãnh khoảng 2 hải lý. Nạn nhân còn lại là Võ Toàn Em (19 tuổi, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên) đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Báo Pháp Luật VN kể: Sau khi bị chuốc rượu say và không còn khả năng chống cự, nữ sinh P. lần lượt bị nhóm bạn học thay nhau hiếp dâm Vụ án để lại những hậu quả đau lòng khi 10 nam sinh dính vòng lao lý, còn em P. phải bỏ học, rời khỏi địa phương.

TAND huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) hôm 19/11, mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhóm bị cáo, gồm: Nguyễn Thanh Q. (SN 2002) 8 năm tù; Lê Hữu Minh Q. (SN 2002), Nguyễn Hữu P. (SN 2001) và Nguyễn Tuấn V. (SN 2001) đều với mức án 7 năm tù; Lê Văn Minh D. (SN 2001) 6 năm tù; Nguyễn Quang A. (SN 2001) 3 năm 6 tháng tù; Lê Văn Minh H. (SN 2001) 36 tháng tù treo; Nguyễn Ngọc V. (SN 2002), Lê Văn Anh D. (SN 2003) và Nguyễn Văn A. (SN 2002) đều với mức án 30 tháng tù treo cùng về tội “Hiếp dâm”. Đáng nói, tất cả 10 bị cáo này đều đang là học sinh các trường THPT trên địa bàn và cùng trú tại xã Triệu Trạch (Triệu Phong). Vụ án được xét xử kín và diễn ra trong một ngày. Bị hại trong vụ án là em N.T.B.P (SN 2003; trú tại xã Triệu Hoà, Triệu Phong; tại thời điểm xảy ra sự việc là học sinh lớp 10) vắng mặt tại phiên toà.

Lao Động Trẻ kể: Giá các loại hoa tươi dịp 20.11 cao hơn so với thường ngày nhưng nhìn chung thị trường hoa tươi ế ẩm, lượng tiêu thụ ít. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cửa hàng hoa tại các tuyến phố thuộc địa bàn TP.SG đã chuẩn bị lượng hoa dồi dào để phục vụ khách hàng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh cho biết, so với mọi năm, sức mua năm nay giảm mạnh. Khảo sát thị trường hoa cho thấy, hầu hết giá của các loại hoa tăng nhưng không nhiều so với ngày thường, chỉ tăng từ 10% đến 20%.

Infonet kể: Dự kiến 2 tháng cuối năm TP.SG vẫn còn thiếu khoảng 60.000 túi máu bổ sung vào Ngân hàng máu của Thành phố để phục vụ cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh của các bệnh viện trên địa bàn.

Ngoài Ngân hàng máu, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.SG – đơn vị cung cấp máu cho công tác cấp cứu, chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy và các tỉnh miền Đông Nam Bộ cũng đang thiếu máu dự trữ cho những tháng cuối năm 2019 và thời gian đầu năm 2020. Năm 2019, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy dự kiến tiếp nhận 132.000 túi máu, nhưng đến ngày 15/11, đơn vị này mới chỉ tiếp nhận được 112.000 đơn vị máu, vẫn còn thiếu khoảng 20.000 đơn vị máu.

Báo Thanh Niên kể: Ngày 19.11, Công an H.Hóc Môn (TP.SG) đã bàn giao hồ sơ vụ việc hỗn chiến tại quán karaoke làm 1 người Việt kiều Mỹ tử vong, cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.SG tiếp tục điều tra xử lý. Nạn nhân được xác định là ông N.M.Q. (57 tuổi, quốc tịch Mỹ).

VOV kể: Theo phản ánh của người dân sinh sống ở khu vực đường Liên khu 4 – 5 thuộc địa phận giáp ranh giữa phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.SG thì cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng bởi khí thải của hơn 10 xưởng tái chế nhựa.

Chị Nguyễn Thị Dung, cư ngụ tại khu vực này cho biết, 7 năm nay, gia đình chị phải sống chung với các hoạt động xả thải của các nhà máy tái chế nhựa. Ngày cũng như đêm, các xưởng sản xuất hoạt động tạo ra khói đen và mùi nhựa cháy nồng nặc. Trong thời gian gần đây thì tình trạng này càng nặng nề hơn.

Báo Cung Cầu kể: Hiện nay, Malaysia là thị trường nhập cảng lớn thứ 2 của các doanh nghiệp xuất cảng cá tra Việt Nam tại khu vực ASEAN.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất cảng thủy sản Việt Nam, tính đến nửa đầu tháng 10/2019, tổng giá trị xuất cảng cá tra sang thị trường Malaysia đạt 34,18 triệu USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.