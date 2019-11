Ô Nhiễm, Chết Trong Đồn Công An, Chết Vì Thẩm Mỹ…

Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….

Báo Tiền Phong kể: Hà Nội lại chìm trong ô nhiễm, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường… Đầu tuần mới, tình trang ô nhiễm không khí tại miền Bắc, đặc biệt tại khu vực Hà Nội vẫn vô cùng nghiêm trọng. Chất lượng không khí ở một số khu vực giảm tới mức có nguy hại đến sức khỏe. Tổng cục Môi trường vẫn khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết.

Lại chết trong đồn công an… Bản tin VietnamNet kể chuyện Miền Tây: Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng chiều nay xác nhận có vụ một nghi phạm treo cổ chết trong trại tạm giam công an tỉnh. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Minh Tuấn (tự "Tuấn não", SN 1985, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ vào ngày 1/11, về hành vi “Giết người”.

Đến ngày 3/11, nghi phạm Tuấn được đưa về trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng. Khoảng 13h50 ngày 4/11, cán bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh Sóc Trăng đi kiểm tra giám sát các phòng trong khu vực giam giữ. Khi đi đến dãy B4, buồng giam số 3 thì phát hiện Tuấn trong tư thế treo cổ bằng khăn tắm.

Bản tin VOV kể chuyện làm đẹp để rồi chết… Thêm một ca tử vong sau khi làm đẹp tại TPSG. Nữ bệnh nhân 65 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Theo người nhà, trước đó bệnh nhân có đi xăm chân mày.

Sau gần 3 ngày nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TPSG, người phụ nữ 65 tuổi bị hôn mê sau xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn thành phố đã tử vong. Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh nhân đã tử vong vào lúc 9h15' ngày 29/10, sau gần ba ngày được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc của bệnh viện. Theo đánh giá của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây là trường hợp đột quỵ não do xuất huyết dưới nhện.

Báo Pháp Luật kể chuyện hại điện: EVN đang khẩn trương kiểm tra khôi phục lưới điện, tiếp tục cấp điện cho gần 86.000 khách hàng còn lại vẫn chưa có điện. Chiều 11-11, Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, bão số 6 đổ bộ vào đất liền khuya ngày 10-11 đã gây mưa lớn và mất điện tại một số khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa...

Theo thống kê, đến 13 giờ 30 ngày 11-11, EVNCPC đã cấp điện trở lại cho 216.552/hơn 302.556 khách hàng (2.293TBA) bị ảnh hưởng mất điện sau bão số 6.

Bản tin TTXVN kể chuyện nâng mũi: Nhiều người bị hoại tử da, giảm thị lực vì tiêm filler nâng mũi tại spa… Khoa Tạo hình – Thẩm mỹ Bệnh viện ĐH Y Dược TP.SGliên tục tiếp nhận nhiều trường hợp đến điều trị biến chứng do tiêm filler tại các cơ sở thẩm mỹ không phép.

Các bác sĩ cho biết, tại Việt Nam, số ca biến chứng liên quan đến filler hiện có xu hướng tăng nhanh. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do người dân nghe theo lời quảng cáo của các cơ sở thẩm mỹ không phép hoặc từ những người không có chuyên môn thực hiện tiêm filler tại các cơ sở này.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Tạo hình - Thẩm mỹ Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, trung bình mỗi tháng, khoa tiếp nhận 1 – 2 trường hợp bao gồm cả nam và nữ bị biến chứng nặng do tiêm filler, trong đó không ít trường hợp đã để lại biến chứng nghiêm trọng và không thể phục hồi.

Bản tin VTC kể: Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, ông N.A.U. (50 tuổi, người xã Liên Trung, huyện Đan Phượng) đi bộ trên đường đê đang thi công thì bị xe lu cán qua người, thiệt mạng tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, người lái xe lu nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Một lãnh đạo Đội CSGT số 9 (Công an TP Hà Nội) xác nhận vụ tai nạn nói trên trên và cho biết, Công an huyện Đan Phượng đang thụ lý điều tra vụ việc.

Bản tin VnExpress kể chuyện giá đất Sài Gòn: Giá đất TPSG tăng gấp ba sau mỗi thập niên… Bình quân sau mỗi chu kỳ 10 năm, giá đất tăng ít nhất 3 lần, biến động giá ở vùng ven nhiều hơn trung tâm.

Có 22 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - bất động sản, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa cho biết quan sát thị trường TPSG hơn 2 thập niên qua, đồ thị giá đất hoạt động theo hình sin. Cả chu kỳ có xu hướng tăng giảm đan xen, nhưng xu thế giá đất leo thang mạnh hơn và quy luật này sẽ còn tiếp diễn trong những thập niên tới. Ông Quang phân tích, trung bình bất động sản tăng giá trên 10% mỗi năm.

Báo Ngày Nay kể: Mưa lũ khiến hàng trăm nhà dân ngập nặng, học sinh nhiều nơi nghỉ học… Mưa lớn 2 ngày liên tục do ảnh hưởng của cơn bão số 6 đã khiến nhiều khu vực nước dâng cao gây chia cắt, hàng trăm nhà dân bị ngập lụt phải sơ tán. Học sinh ở một số địa phương buộc phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo tin sáng 11/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, từ ngày 10/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Tại huyện Lắk (Đắk Lắk) xảy ra ngập lụt ở 6 thôn, buôn xã Đắk Liêng và 1 tổ dân phố ở thị trấn Liên Sơn; có tổng số khoảng 300 hộ có nhà bị ngập nước. Hiện tại các hộ bị ngập đã được di dời, sơ tán an toàn. Nhiều trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học do nước ngập không thể di chuyển.

Báo Dân Trí kể: TPSG "đau đầu" vì việc vận chuyển 9.000 tấn rác mỗi ngày… Mỗi ngày TPSG thải ra hơn 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt từ hơn 1,9 triệu hộ gia đình. Trong đó, đường dây thu gom rác dân lập phụ trách thu ở những tuyến đường nhỏ, hẻm với phương tiện thô sơ, tự chế... không đảm bảo an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPSG, cho biết tại các điểm hẹn, đường dây rác dân lập tới sớm hơn giờ quy định, xe không che chắn, nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường.

"Trong khi đó, trạm trung chuyển hở, quá tải, lượng rác không kịp chở đi gây ô nhiễm, người dân thành phố cũng phản ứng", ông Sơn nói.

Infonet kể chuyện Hà Tĩnh: Tài xế say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy, xưng là Thiếu tá quân đội… Sáng ngày 11/11, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy mà tài xế có dấu hiệu đã sử dụng lượng cồn quá mức quy định an toàn.

Theo đó, vào chiều 10/11, chiếc ô tô nhãn hiệu LACETTI màu đen BKS 38A-057.48 lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến ngã ba đường tránh xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) thì va quệt với chiếc xe máy do bà Dương Thị Huệ (SN 1969, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển chạy cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển ô tô bỏ chạy.

Báo Pháp Luật VN kể: Bảo vệ Bệnh viện Tim mạch An Giang bất ngờ bị đâm vào ngực trái… Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Tim mạch An Giang. Trước thời điểm bảo vệ bị đâm, tại bệnh viện này có một ca cấp cứu, người nhà bệnh nhân gây ồn ào với các y bác sỹ.

Vào chiều 10-11, trong lúc anh Lưu Thanh Tuấn (SN 1990, quê tỉnh Hậu Giang) đang ngồi theo dõi các camera an ninh trong phòng trực bảo vệ của bệnh viện thì bất ngờ bị hành hung.

Người tấn công anh Tuấn là hai thanh niên lạ mặt, đi xe mát, đội mũ bảo hiểm. Anh Tuấn bị một đối tượng cầm dao đâm vào ngực trái.

Báo Tin Tức kể chuyện Sài Gòn: Hàng ngàn người tham gia giao thông phải nhích từng chút một dưới cơn mưa lạnh buốt trong sáng đầu tuần tại TP SG. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, từ đêm đến sáng ngày 11/11, TP SG có mưa trên diện rộng. Do ảnh hưởng mưa và ngày đầu tuần, nhiều tuyến đường tại TP SG đã xảy ra tình trạng kẹt xe, trong đó đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), đường D2 – Ung Văn Khiêm và đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh)… xảy ra ùn tắc nghiêm trọng nhất.