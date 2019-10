Ung Thư, Thuyền Viên, Hối Lộ, Nước Bẩn

Nhìn đâu cũng thấy ung thư… đó là tình hình cả nước VN.

Bản tin Soha kể: Theo thống kê của tổ chức ung thư toàn cầu (GLOBOCAL), mỗi năm Việt Nam có 164.671 số ca mắc mới ung thư, hơn 300.000 người đang sống chung với căn bệnh này. GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết tại Việt Nam, bệnh nhân ung thư có tới trên 70% là phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Càng phát hiện muộn thì việc điều trị càng phức tạp, tốn kém và hiệu quả càng thấp.

Ví dụ ung thư phổi, ung thư gan có tới 80% đến 90% số bệnh nhân đến khám, điều trị ở giai đoạn muộn và số bệnh nhân tử vong vì các bệnh ung thư này cũng rất cao. Đặc biệt ung thư gan 90% bệnh nhân chỉ sống được 6 tháng tới 1 năm khi phát hiện bệnh.

Infonet kể chuyện thuyền viên VN: Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, 3 năm qua bình quân mỗi năm Việt Nam có 4.000 thuyền viên đi làm việc trên các tàu cá ở nước ngoài. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện nay có gần 12.000 lao động đi làm việc trên các tàu đánh cá nước ngoài. Các thị trường tiếp nhận lao động chủ yếu là Hàn Quốc (9.400 thuyền viên) và Đài Loan (2.300 thuyền viên).

Phần lớn người lao động làm công việc nuôi trồng hải sản và đánh bắt trên các tàu cá ven biển Hàn Quốc, Đài Loan (9.000 lao động, chiếm 75% tổng số), số còn lại làm việc trên các tàu cá xa bờ ở các vùng biển quốc tế.

Bản tin 24 H kể: Các cấp dưới tại Mobifone khai đã biếu cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 900.000 USD trong các dịp lễ, Tết vì đã tạo điều kiện công tác. Tuy nhiên, ông Son nói chỉ nhận 200 triệu đồng và 200.000 USD…

Mobifone đã mua 95% cổ phần của AVG với giá cao hơn nhiều lần thực tế, gây thiệt hại cho vốn Nhà nước hơn 6.590 tỷ đồng. Thương vụ thành công, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD và Cao Duy Hải 500.000 USD. Cơ quan truy tố khẳng định, hành vi này của 5 bị can đã phạm vào tội đưa hoặc nhận hối lộ.

Báo Giao Thông ghi lời Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, bán thuốc giả bị xử phạt tù thì việc cung cấp nước bẩn cũng có thể bị phạt tù. Ông Hà cho rằng, chuyện xảy ra đối với Nhà máy nước sạch sông Đà vừa qua hết sức hy hữu, khi các đối tượng đã mang chất thải, cụ thể là dầu thải đổ thẳng vào nguồn nước đầu vào của nhà máy này.

"Đây là vi phạm hết sức nghiêm trọng, đổ chất thải vào môi trường mà môi trường này lại là môi trường nước uống", Bộ trưởng Hà nói và cho rằng, qua vụ việc cho thấy một điển hình về "cảnh báo đỏ cho việc quản lý an ninh nguồn nước, đặc biệt là nước dùng cấp cho sinh hoạt".

VnEconomy kể về du lịch Phú Quốc: Trong 9 tháng đầu năm 2019, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón hơn 2,17 triệu khách, đạt 80,39% so kế hoạch, tăng 13,2% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 579.917 khách, đạt 71,59% so kế hoạch, tăng 22,76% so với cùng kỳ. Việc khai thác hiệu quả loại hình du lịch sinh thái biển, đảo, các khu, điểm du lịch, vui chơi giải trí trên đảo như Vinpearl Land, Khu vườn bách thú Safari, cáp treo Hòn Thơm, Casino Phú Quốc… đã góp phần thu hút đông đảo du khách đến Phú Quốc.

VTV kể: Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Quảng Bình… Các phương án hạn chế dịch sốt xuất huyết tại Quảng Bình chưa hiệu quả, khi số ca mắc mới bệnh này ngày càng nhiều. Diễn biến phức tạp ở sốt xuất huyết ở nhiều địa phương không chỉ là vấn đề số ca mắc mới liên tục tăng, mà số ca diễn biến nặng cũng tăng theo. Tại Quảng Bình, chưa có năm nào ghi nhận các ca nhiễm sốt xuất huyết nhiều như năm nay.

Báo Pháp Luật kể: Hiện cả nước có khoảng 358 doanh nghiệp (DN) sản xuất liên quan đến ô tô. Trong đó có 50 DN lắp ráp ô tô; 45 DN sản xuất khung, thân và thùng xe; 214 DN sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô. Số lượng này thấp hơn so với các nước trong khu vực như Malaysia và Thái Lan.

Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Viện Chiến lược và chính sách, Bộ Tài chính, cho biết hiện nay tỉ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô rất thấp (khoảng 20%), với các ngành sản xuất phụ tùng đơn giản, có hàm lượng công nghệ thấp như gương, kinh, ghế ngồi, bộ dây điện, săm, lốp… Trong khi đó, tỉ lệ nội địa hóa của các nước trong khu vực trung bình đạt 56-70%, đặc biệt Thái Lan đạt 80%.

Vietnamdaily kể: Doanh nhân cầm đầu đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng (431 triệu USD)… Hoàng Long thuê các tầng cao của toà nhà để đặt máy và thiết bị tổ chức đánh bạc. Tính tới thời điểm bị công an triệt phá, đường dây cờ bạc của doanh nhân này ăn thua lên tới 10.000 tỷ đồng.

Ngày 22/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay, đã khởi tố bắt tạm giam với Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, ngụ quận 7, là người cầm đầu đuờng dây đánh bạc này) cùng 12 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng bị triệt phá vào ngày 8/10.

Lao Động Thủ Đô kể: Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2020 sẽ diễn ra từ ngày 27/3 – 30/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ. Các hoạt động giao lưu văn hóa với Nhật Bản bao gồm: Trưng bày cây, hoa anh đào và một số loài hoa Việt Nam; tổ chức không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản và một số ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống, xã hội như bố trí gian hàng về trải nghiệm trà đạo, mặc thử Kimono, thư pháp, triển lãm ảnh lễ hội và phong cách Nhật Bản... trình diễn múa Yosakoi và biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản.

Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 22/10, phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đình chỉ hoạt động đối với cửa hàng hải sản trên nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Thanh Khê) để lập hồ sơ xử lý, đồng thời gửi các mẫu tôm mới nhập đi kiểm nghiệm tại trung tâm Chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản vùng 2. Nguyên nhân là trước đó, vào ngày 18/10, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tôm hùm tại cửa hàng này bị nhiễm tạp chất Agar, còn gọi là thạch rau câu. Đây là tạp chất được bơm vào để tăng trọng lượng, giữ tôm tươi được lâu hơn nhằm thu lợi nhuận bất chính.

Báo Xã Luận kể: Bãi biển thành phố Tuy Hòa ngập rác sau mưa… Từ ngày 19/10 đến nay, khu vực bãi biển trung tâm thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) xuất hiện nhiều loại rác thải, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Theo quan sát của phóng viên, từ khu vực kè biển Đà Diễn thuộc Phường 6, đến bãi biển trước Quảng trường 1/4, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, một lượng rác thải lớn bị sóng biển cuốn vào bờ, chủ yếu là các bao nilon, chai nhựa, cốc nhựa, vỏ bao bì… đã ùn ứ nhiều ngày, khiến bãi biển khu vực này bị ô nhiễm. Ngoài rác thải sinh hoạt thông thường, tại đây còn có xác động vật (lợn, gà chết) bị trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối, nhưng chưa thấy đơn vị tổ chức thu gom, xử lý.

VietnamNet ghi nhận: Kinh tế tư nhân - ‘đòn bẩy’ cho du lịch Đà Nẵng bứt phá… Sự đổi thay chỉ đến khi làn sóng đầu tư tư nhân đổ vào thành phố giai đoạn 2010 - 2012. Từ chỗ chỉ có 58 khách sạn (năm 1997) với chưa đến 2.000 phòng, Đà Nẵng hiện có gần 850 cơ sở lưu trú, hơn 38.000 phòng, tức tăng lần lượt 14 và 19 lần. Hầu hết các thương hiệu quản lý resort, khách sạn nổi tiếng thế giới đều đã góp mặt tại đây.

Bên cạnh lưu trú, hạ tầng du lịch địa phương còn được cải thiện rõ rệt bằng việc bổ sung các cơ sở vui chơi giải trí tầm cỡ khu vực và quốc tế. Những điểm tham quan, vui chơi được các doanh nghiệp đầu tư như Khu làng Pháp và Fantasy Park trên đỉnh Bà Nà Hills, Sun World Danang Wonders... với những hoạt động giải trí chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, giúp đa dạng hóa lựa chọn và kéo dài thời gian lưu trú cũng những trải nghiệm của du khách.

Khi ông chủ quỵt nợ, quyt lương… nhiều báo ghi nhận về thông tin từ clip của tập thể nhà cung cấp nguyên liệu cho Huy Việt Nam (công ty mẹ của chuỗi nhà hàng Món Huế, Phở Ông Hùng…). Theo phản ánh, Huy Việt Nam đã mua hàng của các nhà cung cấp và quá hạn hợp đồng thanh toán nhưng không trả. Tìm đến văn phòng thì toàn bộ nhân viên nghỉ hết, các chi nhánh Món Huế đóng cửa không hoạt động, nhân viên bị nợ lương 2 tháng và không nhận được đồng nào. Số liệu ước tính sơ bộ của các nhà cung cấp bị quỵt tiền hiện tại ở mức 14 tỷ đồng bao gồm nhà cung cấp phở, hến, lá chuối, rau củ quả, khăn lạnh…

Huy Việt Nam được thành lập năm 2006 do ông Huy Nhật làm Tổng giám đốc. Huy Việt Nam phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn và mở hơn 200 nhà hàng trên cả nước, quản lý các thương hiệu như Món Huế, Phở Ông Hùng, Great Bánh Mỳ & Café, Phở 99, Cơm Thố Cháy, Mỳ Quảng Bếp Tâm, Iki Sushi…

GenK kể: Cứ 3 bệnh nhân sống sót hoặc vượt qua ung thư thì có 1-2 người ít vận động. Thể dục là một liều thuốc trị ung thư, vì vậy, các bác sĩ nên kê đơn tập thể dục cho bệnh nhân của mình. Đó là một tiếng nói đồng thuận của 40 chuyên gia đầu ngành ung thư học, đến từ 17 tổ chức uy tín trong lĩnh vực, dẫn đầu bởi Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM).

Kê đơn tập thể dục nên trở thành một tiêu chuẩn chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân ung thư, các tác giả báo cáo, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Kathryn Schmitz thuộc Viện Ung thư Pennsylvania lập luận.