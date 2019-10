Người Bí Mật đã Viết Bài Chống Trump Sắp Ra Sách ‘A Warning’

NEW YORK - Người nặc danh viết bài đăng báo New York Times từ Tháng 9-2018 mà TT Trump tố cáo “phản bội” sắp công bố cuốn “A Warning” gồm bí mật động trời của ông Trump.

Nhà xuất bản và đại diện của tác giả đã kiểm chứng, biết cùng là người đã viết bài “I am Part of the the Resistance Inside the Trump Admin-istration”.

Chủ nhân Sean Desmond của nhà xuất bản Twelve nói với CNN “Là vinh dự được giao in nội dung nghiêm chỉnh cũng có ý nghĩa cảnh cáo Trump”.

Thông báo của Twelve mô tả “A Warning” là tài liệu có ý nghĩa như bom nổ về bí mật gây sửng sốt.

Ông Matt Latimer, giám đốc sáng lập của Javelin, cho hay “tác giả còn tạm giấu tên (vì nhu cầu dự phòng không viết vì tiền”.

Nguồn thông thạo khẳng định “quan điểm ghi nhận trong tập sách này gồm vô số viên chức và cựu viên chức Bạch Ốc không mạnh dạn phát biểu công khai.