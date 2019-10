Mưa Lụt, Chống Ngập, Chất Cấm, Thủy Sản

Trời hành cơn lụt mỗi năm… bây giờ mưa lụt kéo tới hoài, mới lạ…

Báo Lao Động kể: Theo thống kê của Tổng cục Phòng, Chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phát đi ngày 21.10.2019, đợt mưa lớn trong tuần qua đã gây ngập lụt nhiều nơi tại các tỉnh miền Trung, khiến 5 người chết, 5 người bị thương; hàng nghìn ngôi nhà bị úng ngập, sập đổ.

Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể chuyện Sài Gòn: Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại TP.SG nguy cơ lại trễ hẹn… Dự án này được khởi công từ tháng 6/2016 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2019. Sau đó vướng GPMT và nhiều lý do khác nên kéo giãn tiến độ, đến nay vẫn chưa thể biết khi nào có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bản tin Infonet kể chuyện thuốc dỏm: Nguy kịch vì tự uống thuốc điều trị tiểu đường có chất cấm… Bệnh viện Thống Nhất TP.SG vừa tiếp nhận 2 trường hợp bị nhiễm toan lactic nặng do tự uống thuốc trị tiểu đường bán trôi nổi có chứa chất cấm.

Ngày 21/10, BS Hoàng Ngọc Ánh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất TP.SG cho biết, thời gian gần đây đơn vị này liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp người dân nhiễm toan lactic nặng do uống thuốc điều trị bệnh đái tháo đường có chứa chất cấm phenformin. Cá biệt, có trường hợp nhiễm độc quá nặng, gia đình phải xin về nhà để lo hậu sự.

VTV kể chuyện thủy sản: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, xuất cảng thủy sản của Việt Nam sang Mỹ đạt 1,08 tỷ USD. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2019 xuất cảng thủy sản đạt 731 triệu USD, giảm 10,1% so với tháng 8/2019 và giảm 5,3% so với tháng 9/2018. Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, xuất cảng thủy sản đạt 6,2 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất cảng thủy sản lớn nhất của Việt Nam, mặc dù trị giá xuất cảng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018.

Người Lao Động kể: Trong trường hợp cần thiết sẽ xem xét phương án tăng cường nhập cảng thịt heo để bảo đảm đủ thịt phục vụ nhu cầu tiêu thụ dịp Tết 2020. Thống kê mới nhất của Cục Hải quan TP.SG cho biết nhập cảng thịt heo qua các cửa khẩu hải quan tại TP.SG trong gần 10 tháng đầu năm (tính từ ngày 1-1 đến ngày 15-10) tăng 155% về lượng và 154% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Tiền Phong kể chuyện: Cán bộ công an tống tiền giám đốc ngân hàng bằng 'chiêu' nợ xấu… Khi hay tin ngân hàng có nợ xấu, cán bộ công an gọi điện, nhắn tin nhằm ‘đổi’ tài liệu với giá 3 tỷ đồng. Chiều ngày 21/10, TAND TP.SG xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Don (nguyên cán bộ Cục An ninh xã hội, Bộ Công an) 3 năm 6 tháng tù, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Báo Một Thế Giới kể: Trong 9 tháng của năm 2019, lực lượng chức năng đã kiểm tra 87.350 cơ sở, trường hợp thì phát hiện 11.056 cơ sở, trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 12,65%, trong đó có 2.697 cơ sở, trường hợp bị phạt tiền với tổng số tiền phạt hơn 39 tỉ đồng. Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP, sở dĩ tập trung kiểm tra các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể tại khu chế xuất - khu công nghiệp là vì giá suất ăn ở những nơi này thấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Bản tin TTXVN kể: Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa nhiều nhất trên thế giới, nhựa và túi nilon chiếm khoảng 8-12% chất thải rắn sinh hoạt trong các hộ gia đình. Ngày 20/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo quốc gia “Xây dựng kế hoạch hành động ngành Thủy sản giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”, do Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam (IUCN) phối hợp tổ chức.

Rác thải nhựa đang gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe các sinh vật biển; dự tính đến năm 2050, khoảng 99% loài chim biển có ăn nhựa, hơn 600 loài động vật biển sẽ bị nguy hại bởi rác thải nhựa.

Báo Thương Trường kể: Báo cáo tháng 9/2019, Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết số lô hàng tôm của Việt Nam bị từ chối nhập vào Mỹ hiện đã nhiều hơn năm 2018.

Cụ thể, theo báo cáo của FDA, có 8% (6/75 lô) tôm nhập cảng vào nước này bị từ chối vì có chứa kháng sinh cấm. Tính đến thời điểm này, FDA đã từ chối tổng cộng 58 lô tôm vì liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh, vượt qua tổng số lô trong năm 2018 là 53 lô.

Báo Đồng Nai kể chuyện Đồng Nai: Sẽ cho thuê đất rừng làm du lịch… Đồng Nai hiện có hơn 160 ngàn hécta đất lâm nghiệp, trong đó bao gồm các loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng trồng. Hiện tỉnh đang tính toán mức giá để cho thuê đất rừng. Một số doanh nghiệp cũng đang đợi tỉnh ban hành quy định cụ thể để thuê đất rừng phát triển du lịch.

Nhiều doanh nghiệp muốn thuê rừng: Đồng Nai là nơi còn giữ được nhiều diện tích rừng tự nhiên có sự đa dạng sinh học phong phú nên nhiều doanh nghiệp rất muốn thuê lại rừng để làm du lịch sinh thái. Tỉnh cũng đang mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch rừng. Do đó, tỉnh đã xây dựng bảng giá 3 loại rừng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng tự nhiên để thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê đất rừng làm du lịch và các dịch vụ khác.

Kênh Thời Tiết kể: Sáng ngày 21/10, mưa đã giảm dần trên hầu khắp các tỉnh khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều hồ chứa vẫn đang phải xả tràn chống lũ. Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành cho biết, dù mưa đã giảm, tuy nhiên, mực nước nhiều hồ chứa vẫn ở mức khá cao. Do đó, đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa tiếp tục theo dõi sát diễn biến các hồ chứa, để vận hành theo quy trình, bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Báo Giao Thông kể chuyện Quảng Ninh: Mở bình xịt hơi cay trong lớp, 19 học sinh nhập viện… Tò mò về chiếc bình xịt hơi cay, một học sinh đã mở bình và khiến 19 bạn cùng lớp phải đi cấp cứu. Vào khoảng 9h30’ ngày 21/10, tại lớp 6A, trường THCS Nguyễn Huệ, xã Nguyễn Huệ, TX Đông Triều (Quảng Ninh), học sinh Vũ Văn Điềm đã dùng bình hơi cay do Trung Quốc sản xuất xịt hơi cay ra phòng học, làm các học sinh cùng lớp bị cay mắt, chóng mặt. Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa 19 học sinh lớp 6A đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Đồng Triều. Hiện sức khỏe của các cháu đã trở lại bình thường.

VietnamNet kể chuyện: Tài xế taxi cướp tiền của khách nước ngoài giữa Sài Gòn… Từ trên ghế lái, gã tài xế quay xuống thò tay vào túi xách của du khách người Mỹ, thản nhiên cướp đi một sấp tiền rồi phóng xe bỏ chạy.

Ngày 21/10, TAND TP.SG đã tuyên phạt bị cáo Tương Tô Trung (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.SG) 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 1 năm về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo phải chịu là 8 năm tù. Theo cáo trạng truy tố, Trung là nhân viên lái xe của Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long.

Người Đưa Tin kể về vụ chai bia SABECO chỉ có ¼ nước: Khách hàng kiện đòi bồi thường 1 triệu USD… Sau một năm "vô phúc đáo tụng đình" chỉ vì chai bia Sabeco bất thường, khách hàng đã quyết định tăng mức đòi bồi thường lên 1 triệu USD và sẽ dùng toàn bộ số tiền này tặng hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.SG nếu thắng kiện. Ngày 21/10, phân viện Khoa học Hình sự tại TP.SG (viện Khoa học Hình sự) công bố kết luận giám định với chai bia này. Kết luận viết: “Không phát hiện thấy dấu vết thủng, trượt, xước, biến dạng lạ trên nắp chai bia Sài Gòn Export (mẫu giám định). Nắp chai bia Sài Gòn Export (mẫu giám định) có đặc điểm giống với nắp chai bia Sài Gòn Export (mẫu so sánh)”.

Báo Tuổi Trẻ kể: TP.SG vào top 5 về thức ăn đường phố ngon nhất thế giới… Sức hấp dẫn của thức ăn đường phố tại TP.SG chỉ đứng sau Singapore, Bangkok và Hong Kong. Trong khi đó, Paris đứng thứ 15 và Bắc Kinh đến thứ 44. Trang Asia One dẫn báo cáo khảo sát xã hội của tạp chí CEOWORLD (Mỹ) vừa công bố cho biết chất lượng thức ăn đường phố của Singapore đang chiếm ngôi đầu bảng thế giới. Tính đa dạng và ngon miệng của ẩm thực đường phố TP.SG giành vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng.

Báo cáo khảo sát trên được CEOWORLD thực hiện suốt thời gian ba tháng (từ tháng 7 đến tháng 9-2019), dựa trên các số liệu và ý kiến đánh giá của 92.000 người đi công tác khắp thế giới, 1.400 nhân viên lữ hành tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.Theo đó, Singapore giành được ngôi quán quân trong bảng xếp hạng 50 thành phố có thức ăn đường phố ngon nhất thế giới. Các vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về Bangkok (Thái Lan) và Hong Kong (Trung Quốc). TP.SG của Việt Nam xếp ở vị trí thứ tư và Mumbai của Ấn Độ giành được vị trí thứ 5.