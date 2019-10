Thành Cổ Loa, Trộm, Tham Nhũng, Hành Hung…

Thành Cổ Loa bây giờ còn gì? Vẫn còn đứng vững sau hơn hai ngàn năm? Thực ra là điêu tàn, những vẫn còn đủ để kinh doanh du lịch.

Báo PetroTimes kể: Khám phá tòa thành “Thành Cổ Loa” có niên đại cổ nhất ở Việt Nam… Khu Di tích Lịch sử, Kiến trúc Nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, cách trung tâm thủ đô khoảng 18 km về phía bắc. Nơi đây từng là kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương (thế kỷ thứ III trước Công nguyên).

Thành Cổ Loa được các nhà khảo cổ học đánh giá là "tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ". Trải qua hàng ngàn năm, ngày nay, Cổ Loa trở thành một di sản văn hóa, một bằng chứng về sự sáng tạo về trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ.

Báo Tuổi Trẻ kể: Nhà thờ An Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) vừa bị trộm đột nhập lấy 42.300 USD, 43 triệu đồng và một sổ tiết kiệm trị giá 160 triệu đồng, tổng tài sản bị mất khoảng trên 1 tỉ đồng.

Theo đơn trình báo của ông Nguyễn Xuân Thuyên - linh mục nhà thờ An Mỹ, khoảng 9h30 sáng 15-10, ông có việc ra ngoài. Đến 18h30 chiều cùng ngày, ông Thuyên trở về thì phát hiện kẻ gian phá ổ khóa cửa đột nhập vào phòng và phá luôn ổ khóa tủ đựng tiền.

Báo Lao Động ghi lời Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, cử tri, nhân dân phản ánh hiện tượng tham nhũng xảy ra trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng. “Từ thực tế phát hiện sai phạm của một số thanh tra viên Bộ Xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc, Chánh Thanh tra Bộ TTTT bị khởi tố, bắt tạm giam trong thời gian gần đây cho thấy, đây là một hiện tượng có thật. Tuy hiện tượng này không phổ biến nhưng tác hại, hậu quả mà nó gây ra trong dư luận xã hội là rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của nhân dân.”

Báo Giao Thông kể chuyện Quảng Ninh: Phụ huynh tát tới tấp, bắt 3 cô giáo quỳ trước cửa lớp ở Quảng Ninh… Ngày 17/10, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Toàn (SN 1992, trú tại tổ 12, khu 1, Cao Xanh, TP Hạ Long) về hành vi làm nhục người khác.

Trước đó, sáng ngày 5/10, tại vỉa hè trước cửa lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh thuộc tổ 2, khu 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Đỗ Thanh Toàn đã có hành vi chửi bới, dùng tay tát vào mặt và bắt chị Hà Thị H., chị Ngô Vân K., chị Đặng Thị L., cùng trú tại TP Hạ Long, là giáo viên lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh, quỳ gối trước cửa lớp học.

Báo Công Thương kể chuyện Huế: khuya ngày 16/10, tại km 21 tuyến đường tránh Huế, thuộc địa phận xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện xe tải biển số 51D- 420.08, do tài xế Đỗ Minh Tường, 42 tuổi, trú tại Quảng Trị điều khiển vi phạm luật giao thông đường bộ.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an giao thông đã phát hiện trên xe đang vận chuyển trên 23.000 gói thuốc lá hiệu Jet và hơn 1.450 gói thuốc lá hiệu Hero không đảm bảo hóa đơn, chứng từ.

Bản tin VOA kể: Có những dấu hiệu cho thấy Tổng bí thư-Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Phú Trọng sẽ không thực hiện được chuyến công du Mỹ đầy mong đợi trong năm nay vì những lo ngại về sức khỏe, theo các chuyên gia phân tích chính trường Việt Nam.

Trích dẫn các nguồn tin khác nhau, nhà phân tích Ấn Độ-Thái Bình Dương Derek Grossman của RAND Corporation nhận định rằng ông Trọng sẽ không đi thăm Mỹ trong tháng này, trong khi Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales cho biết người đứng đầu nhà nước Việt Nam sẽ thăm Mỹ vào năm sau. Cả hai chuyên gia đều đưa ra lý do là vì những quan ngại về sức khỏe của ông Trọng.

Báo Người Lao Động kể: kênh YouTube dưới 10.000 lượt xem không còn kiếm được tiền quảng cáo. Quy định mới của trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới sẽ được áp dụng từ tháng 11 tới và được thiết kế để chặn các kênh chuyên ăn cắp nội dung của người khác nhằm kiếm tiền. Cụ thể hơn, nếu kênh video chưa đủ 10.000 lượt xem, người dùng sẽ không được phép gài quảng cáo vào video và kiếm tiền từ đó.

YouTube cho rằng phương thức này không chỉ giúp họ nhận biết các YouTuber (chủ tài khoản YouTube) đang kiếm tiền hợp pháp hay không mà còn giúp hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền (có những YouTuber ăn cắp nội dung của một kênh khác nhưng vẫn kiếm được tiền từ quảng cáo).

Báo Thanh Niên kể: Xuất cảng của TP.SG đã có dấu hiệu chững lại… Nguyễn Ngọc Hòa - Phó giám đốc Sở Công thương TP.SG, cho biết trong gần 10 năm nay, tốc độ tăng trưởng hằng năm dưới 10%. Tuy kim ngạch xuất cảng của thành phố vẫn tiệm cận với tăng trưởng xuất cảng của Việt Nam nhưng từ chỗ đóng góp trên 50% kim ngạch xuất cảng của cả nước mấy năm đầu, đến nay, thành phố chỉ đóng góp gần 16%. Đặc biệt, xuất cảng nhóm hàng vi tính, các sản phẩm điện tử và linh kiện từ 2,55 tỉ USD năm 2012 đến 2018 lên 9,74 tỉ USD. Trong khi đó, nhóm hàng xuất cảng sử dụng lao động nhiều như dệt may, da giày có tốc độ tăng trưởng khá khiêm tốn, chỉ 2%.

Báo Công An kể chuyện TP.SG: Tịch thu, tiêu huỷ ấn phẩm quảng bá du lịch có “đường lưỡi bò”… Liên quan đến vấn đề cơ quan chức năng TP.SG phát hiện ấn phẩm quảng bá du lịch có hình “đường lưỡi bò” tại Hội chợ quốc tế du lịch TP.SG 2019 (ITE HCMC 2019), ngày 17/10, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.SG đã xác nhận trong quá trình, kiểm tra nội dung ấn phẩm tham gia, thanh tra Sở Du lịch thành phố đã phát hiện tại một gian hàng có ấn phẩm in hình “đường lưỡi bò”, đồng thời đã tiến hành tịch thu tất cả tài liệu và tiêu hủy theo quy định.

Tạp chí Đầu Tư Tài Chính kể chuyện: Quét mã vạch, ra... mù mờ… Mã vạch sản phẩm giúp người tiêu dùng dễ dàng “truy vết” thông tin hàng hóa. Tuy nhiên ghi nhận thực tế cho thấy, một số sản phẩm nhập cảng được giới thiệu từ Nhật Bản, Pháp, Australia… bày bán tại nhiều siêu thị lớn nhưng quét mã vạch không cho ra thông tin, nguồn gốc sản phẩm. Phải chăng các mặt hàng này là hàng giả, hàng nhái?

Bản tin Zing kể về các website bán rượu lậu tiền triệu bị phạt tại TP.SG…. Ngoài việc kinh doanh các sản phẩm nhập lậu, các website này còn chưa thực hiện đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Ngoài 3 website đã bị xử lý, 17 website khác trên địa bàn TP.SG kinh doanh các sản phẩm như thực phẩm chức năng, bánh kẹo, đồng hồ, rượu, đồ chơi kích dục… đang tiếp tục được Cục QLTT TP.SG phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế (Bộ Công Thương) số kiểm tra, xử lý.

Báo Dân Sinh kể: Tính đến 16h ngày 14/10, tỉnh Thanh Hóa đã phải tiêu hủy 170.977 con lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu phi. Tổng trọng lượng 11.945.874 kg. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến 16h ngày 14/10, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 21.686 hộ gia đình; 2.021 thôn; 486 xã của 27 huyện, thị xã, thành phố.

Báo Đồng Nai kể: Các doanh nghiệp FDI đóng gần 590 triệu USD… Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, từ đầu năm 2019 đến nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nộp thuế và các khoản thu khác cho ngân sách nhà nước gần 590 triệu USD, tăng hơn 10 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Báo Nghệ An kể: Sở Nội vụ cho biết, trong vòng 14 năm, toàn tỉnh có 884 sinh viên theo học theo chế độ cử tuyển; trong đó có 68% người chưa có việc làm sau tốt nghiệp.

Bản tin VOV kể chuyện tỉnh Khánh Hòa: Hiện chưa có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào được cấp phép khai thác du lịch, đưa du khách ra tham quan ở điểm cực đông Mũi Đôi - Hòn Đầu nhưng hoạt động du lịch tự phát lại diễn ra rầm rộ. Du khách có thể đi bộ quãng đường khoảng 10km vượt qua các đồi cát, ghềnh đá để đến Mũi Đôi.

Du khách cũng có thể sử dụng ghe, thuyền để đi đường biển. Tất cả các hoạt động du lịch này đều không phép, nhiều lần bị Bộ đội Biên phòng lập biên bản, nhắc nhở nhưng ngày càng diễn biến phức tạp. Do địa hình hiểm trở, vùng biển bãi ngang nên đã từng xảy ra nhiều vụ việc tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của du khách.

Bản tin TTXVN kể chuyện biên giới Lạng Sơn: Khoảng 500 xe chở nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh… Tình trạng các phương tiện vận chuyển hàng nông sản (chủ yếu là quả thanh long) để xuất cảng sang Trung Quốc có hiện tượng ùn ứ từ ngày 15/10 đến nay với số lượng khoảng 500 xe. Gần đây, phía Trung Quốc đã tiến hành kiểm soát chặt đối với phương tiện và hàng hóa nên thời gian làm thủ tục thông quan khá lâu, lên tới 10 phút/xe; so với khoảng 2 phút/xe như trước đây, dẫn tới lượng xe dồn lại tại cửa khẩu.