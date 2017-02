Sỹ Đan: Cây Đàn, Tiếng Hát Tình Yêu Mãi Còn Ray Rứt

(...) "có nghe trong đáy tim,

kỷ niệm lặng im thổn thức

như vết thương đau....

.... nguyện cầu cho cuộc tình đã lỡ

còn sống mãi trong giấc mơ

và câu kinh cho tình yêu

còn vang mãi ngàn đời" (...)

Trích từ Câu Kinh Tình Yêu

Nhạc và Lời: Sỹ Đan

Trình Diễn: Sỹ Đan

Sĩ Đan.

Nắng Đồng HoangChúng ta thường nói cho nhau nghe và nhắc cho nhau biết đến sức mạnh của những lời nguyện cầu cho tâm linh. Và những câu kinh cầu cho tâm linh được khỏe mạnh, được bình an luôn nhanh chóng được truyền từ người này qua người khác trong một thời gian rất ngắn.Từ trước đến nay, hình như chưa có một ai đề cập đến, hay đề nghị rằng "hãy nguyện cầu cho tình yêu" một cách rất thành khẩn và tha thiết như nhạc sĩ Sỹ Đan đã viết trong bài "Câu Kinh Tình Yêu". Bởi vì nhạc sĩ tin rằng trong tất cả những cuộc tình đã lỡ, nếu chúng ta hoặc hai người yêu nhau trong cuộc cùng nguyện cầu cho cuộc tình của mình thì câu kinh đó sẽ "còn vang mãi đến ngàn đời!"Thật rất thiếu xót nếu chúng ta chỉ nghe nói đến hoặc chỉ biết đến Sỹ Đan là một tên tuổi trong lãnh vực sáng tác về âm nhạc mà từ chuyên môn gọi anh là nhạc sĩ, rằng anh đã viết nên rất nhiều những lời hát rất du dương, rất tình tứ một cách lãng mạn mà không nhắc đến giọng hát rất trầm lắng một cách quyến rũ của anh! Trời đã phú cho anh một giọng hát thật êm dịu ru vào lòng người đến ngọt ngào.Tài năng sáng tác nhạc và chất giọng của anh chính là hiện tượng âm nhạc cho một cây đàn, một tiếng hát luôn thổn thức cho tình yêu mãi đến bây giờ vẫn còn ray rứt.Những sân khấu ca nhạc ở Sài Gòn vào những năm tháng cuối thập niên 80 và xuyên suốt thập niên 90, đã bừng nóng lên một hiện tượng của một hình ảnh người ca sĩ ôm lấy cây mini piano điện, vừa hát vừa dance trên khắp sàn diễn từ các tụ điểm sân khấu lớn nhỏ ở Sài Gòn như Queen Bee đến Hòa Bình. Người yêu nhạc trẻ trữ tình lúc đó như được "tưới mát" từ một luồng nước trong xanh rất mới mẻ khi "hiện tượng" Sỹ Đan trên sân khấu, vì trước đó họ đã quen nghe những ca khúc nhạc Hoa được chuyển ngữ qua lời Việt, mà họ chưa từng thấy một ca sĩ nào vừa ôm đàn mini piano điện vừa hát và dance như ca sĩ Sỹ Đan.Những nhạc khúc mà ca sĩ Sỹ Đan trình diễn mang một phong cách rất riêng và lạ lẫm. Một lần nữa, người yêu nhạc trẻ, trữ tình ở Sài Gòn vào thời đó nói riêng và ở khắp mọi nơi nói chung rất bất ngờ khi được biết những ca khúc đó là do chính ca sĩ Sỹ Đan viết rồi trình diễn. Trong đó có cả những tình khúc được viết và hát bằng tiếng Anh lẫn những tình khúc được viết và hát bằng tiếng Việt.Có những nhạc khúc với những tiếc tấu và nhịp điệu rất nhanh như Đừng Hỏi Vì Sao, Fantacy. Nhưng cũng có những tình khúc với những tiếc tấu rất da diết, dạt dào và lắng lại như Vùng Biển Vắng. Không chỉ viết và trình diễn những sáng tác cho tình yêu đôi lứa đơn thuần mà thôi; mà ca nhạc sĩ Sỹ Đan còn sáng tác những nhạc phẩm cho tình yêu học trò. Nơi đó người yêu nhạc học trò sẽ bắt gặp được một chút giận hờn thật nũng nịu giữa một cậu năm sinh cứ lẽo đẽo theo sau nàng mà năn nỉ, rồi nhận tất cả lỗi lầm cho hết lời. Còn nàng thì sẽ buồn khóc và quay lưng đi trong "Câu Chuyện Giận Hờn", hoặc những giờ học khô khan của môn Toán để người học trò phải cắt đuôi bút, gãi đầu vì "tình yêu như bài toán khó" trong Định Nghĩa Tình Yêu.Nhắc đến những nhạc phẩm hát cho tuổi học trò, người yêu nhạc Sài Gòn không thể không nhớ đến hình ảnh đẹp của cô cậu ca sĩ học trò rất nổi của thời đó là Thế Sơn, Thuỷ Tiên, và Sỹ Đan. Ba cô cậu ca sĩ học trò này đã một thời từng làm mây làm mưa trên các sân khấu ca nhạc ngoài trời lẫn sân khấu trên Đài Truyền Hình Sài Gòn.Cho đến ngày hôm nay, những nhạc phẩm do nhạc sĩ Sỹ Đan viết dù được anh tự trình diễn hay không vẫn mang đậm một màu hồng rất ngọt ngào, như cuộc tình đầu tiên trong đời một cách tình tứ, thật lãng mạn đến da diết như "Hãy Đến Bên Anh" cho đến "Em Là Mùa Xuân Đẹp Nhất". Dòng nhạc của Nhạc Sĩ Sỹ Đan có sắc thái rất riêng. Một màu sắc của tràn đầy niềm hạnh phúc, đam mê, và hy vọng về một tương lai luôn có những ngày thật đẹp của tình yêu đôi lứa! Tình yêu trong nhạc của tác giả là một chất kheo kết dính rạo rực, và trào dâng một cách thật lãng mạn giữa người và người! Giọng hát của anh vẫn luôn giữ được vị cao của một thời nhạc trẻ trữ tình từ dân yêu nhạc ở Sài Gòn!Chúng ta nhận thấy được niềm hân hạnh và sự tự hào với sự có mặt và đóng góp tài năng của anh cho nền âm nhạc Việt! Nếu là một người yêu tiếng Việt và yêu nhạc Việt, chúng ta không thể bỏ lỡ dòng nhạc của nhạc sĩ Sỹ Đan. Và nếu là một người sành nhạc, chúng ta chắc chắn sẽ chìm đắm vào tiếng hát rất tha thiết một cách ray rứt, đến quyến rũ cho tình yêu của Sỹ Đan.Viết cho mùa Tình Yêu 2017.- Nắng Đồng Hoang -