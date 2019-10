Thư Thiếu Nhi: Bờ Biển Việt Nam

Bảo Ngọc

Thư hỏi: Chị Bảo Ngọc ơi, em là Lena Đinh. Vì em rất thích biển nên mùa hè vừa rồi, em được đi tắm nắng, tắm nước biển ở nhiều bờ biển ở Mỹ và Tây Ban Nha. Em nghe các bạn em kể là bờ biển Việt Nam cũng đẹp lắm. Em rất muốn biết. Chi BN giúp em được không?

B.N: Lena thân mến,

Chị cũng không biết nhiều về bờ biển Việt Nam. May quá, thấy trong sách “Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp Sáu”do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ ấn hành có bài về địa lý bờ biển Việt Nam, chị em mình cùng đọc nhé:

“Việt Nam có ba mặt trông ra biển, nên có một hải phận rất lớn, nhiều cửa biển, vịnh và đảo với nhiều tiềm năng về kinh tế và quốc phòng.

Từ Móng Cái đến Hải Phòng, bờ biển cao, khúc khuỷu, có vịnh Hạ Long nổi tiếng là một thắng cảnh với hàng nghìn đảo nhỏ trong có hang động rất đẹp. Từ Hải Phòng tới mũi Ba Làng An (Quảng Ngãi), bờ biển thấp và phẳng, vì tiếp giáo với các vùng đồng bằng, nhiều chỗ có eo biển nhỏ bị cát bồi đắp hai đầu thành các phá Tam Giang, đầm Thuận An, đầm Cầu Hai. Tù mũi Ba Làng An đến mũi Dinh (Ninh Thuận), bờ biển cao, hiểm trở vì núi ăn sát ra tới biển, tạo thành nhiều vịnh đẹp, trong đó có vịnh Cam Ranh. Ngoài khơi có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Từ mũi Dinh đến Vũng Tàu, bờ biển còn tương đối cao, nhưng từ Vũng Tàu đến Cà Mau, bờ biển thấp, có chỗ còn là đồng lầy như Rừng Sát (Bà Rịa) và mũi Cà Mâu. Ngoài khơi có đảo Côn Sơn. Từ đây đến mũi Nai (Hà Tiên) bờ biển thấp và bằng phẳng. Ngoài khơi Hà Tiên có đảo Phú Quốc nổi tiếng về nghề làm nước mắm.

Đọc bài này, chúng mình cũng chưa hình dung ra những bãi biển nào đẹp, tắm nắng, hưởng gió biển thích nhất, phải không Lena. (B.N)