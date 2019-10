Túc Cầu, Căng Da Mặt, Cá Sấu, Thuốc Lá

Trong khi đội tuyển Việt Nam thắng đội Indonesia với tỷ số cách biệt, một tin buồn cho ngành du lịch y tế Việt Nam là một Việt Kiều về Sài Gòn căng da mặt và chết cũng vì ca giải phẫu của bệnh viện thẩm mỹ…

Bản tin VTC kể: Tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia, tiếp đà bất bại đáng kinh ngạc… Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân khách trước Indonesia để tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Kết quả: Indonesia 1-3 Việt Nam. Cầu thủ ghi bàn là: Bachdim (84') - Duy Mạnh (26'), Quế Ngọc Hải (55'), Tiến Linh (61').

Báo Thanh Niên kể: Sở Y tế TP.SG đã vào cuộc làm rõ vụ một Việt kiều Mỹ tử vong sau ca thẩm mỹ căng da mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam. Ngày 11.10, nữ bệnh nhân tên T.C.L (59 tuổi, Việt kiều Mỹ) sau căng da mặt tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, Q.3 (TP.SG), thì đêm 11.10 được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau đó chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy... Cuối cùng, bệnh nhân đã không qua khỏi vào đêm 14.10.

Người Lao Động kể: Một con con cá sấu dài hơn 1m từ sông Đồng Nai vào chuồng gà nhà dân thì bị tóm giữ… con cá sấu này mò từ sông Đồng Nai lên sát chuồng gà nhà ông Tám Thơm. Con trai ông Tám Thơm nghe tiếng gà kêu cùng tiếng động lạ nên ra kiểm tra thì phát hiện con cá sấu. Con cá sấu tỏ ra hung hãn, rượt người. Phải 4-5 người vây và dùng cây đè cá mới bắt được con cá sấu.

Bản tin Zing kể: Công ty sản xuất thuốc lá lớn nhất Việt Nam thu gần 53 tỷ mỗi ngày… Vinataba là công ty sản xuất và tiêu thụ thuốc lá lớn nhất Việt Nam, báo cáo hồi đầu năm 2018 cho biết, doanh nghiệp này chiếm gần 70% thị phần tiêu thụ thuốc lá điếu trong nước.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Vinataba cho hay, doanh nghiệp này đã ghi nhận gần 9.501 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ nửa đầu năm nay. Trong đó, doanh thu từ bán hàng (chủ yếu là thuốc lá) chiếm phần lớn, với hơn 86% tổng doanh thu. So với cùng kỳ năm trước, số thu năm nay của Vinataba đã tăng 2,4%.

Báo Tiền Phong kể về “Bản án lạ lùng: 28 bị cáo phá rừng ở Lạng Sơn đều được hưởng án treo”… Chiều 15/10, TAND huyện Tràng Định, Lạng Sơn cho biết, vừa tuyên bán án đối với các bị cáo phá rừng, trong đó có nhiều cán bộ huyện, xã ở địa phương. Tòa án nhận định, các bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, nhiều bị cáo dân trí thấp nên đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đồng thời tuyên phạt tất cả 28 bị cáo bị cáo với tổng số 721 tháng tù treo và 60 tháng cải tạo không giam giữ.

Pháp Luật Plus kể: Sau vụ việc chợ Còng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị lửa thiệu rụi 289 ki-ốt, đã xuất hiện clip nghi vấn có kẻ xấu châm lửa đốt chợ. Sau vụ cháy, Công ty TNHH Tổng công ty TM & XD Đông Bắc (Công ty Đông Bắc) là đơn vị làm chủ đầu tư xây dựng chợ Còng, cho rằng, có kẻ xấu đã châm lửa đốt chợ vì mâu thuẫn cạnh tranh làm ăn.

Công ty Đông Bắc đã có đơn đề nghị Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và có các giải pháp đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh của công ty.

BizLive ghi lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - ông Ted McKinney dẫn đầu phái đoàn Thương mại Nông nghiệp Mỹ sang thăm Việt Nam. Chiều 15/10, đoàn đã có buổi họp báo tại TP.SG. Theo ông Ted McKinney, các doanh nghiệp Mỹ rất hài lòng về mối quan hệ giao thương với Việt Nam. Năm 2018, Mỹ đã nhập cảng tới 4,2 tỷ USD nông sản từ Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 7 xuất cảng vào Mỹ với giá trị kim ngạch xuất siêu gần 40 tỷ USD. Những mặt hàng mà phía Mỹ nhập cảng nhiều nhất từ Việt Nam, đó là: cà phê, tiêu, điều, thuỷ sản, hoa quả, dệt may, da giày, điện tử.

Báo Giao Thông kể: Ngày 16/10, thông tin từ Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Nam Nung do thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, Báo Giao thông có bài "Đường vừa làm xong đã nứt, dân tố do xi măng kém chất lượng" phản ánh, đầu năm 2019, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến đường thôn Nam Tiến, UBND xã Nam Nung đầu tư tuyến đường bê tông GTNT trên. Tuyến đường có chiều dài 1,1km, kinh phí thi công hơn 870 triệu đồng (hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ cát, đá, xi măng, người dân đóng góp thêm tiền và ngày công).

VietnamNet kể: tại nhiều địa phương nguồn cung thịt lợn đã cạn kiệt. Anh Nguyễn Văn Trinh - chủ trang trại nuôi lợn lớn tại xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng, Nam Định), cho biết, tại xã này chuồng trại đã trống từ lâu, đi cả xã không còn con lợn nào nữa. Bởi, một số hộ nuôi lợn mắc dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy, số khác lợn xuất chuồng xong cũng không dám vào đàn vì sợ dịch bệnh...

Tại khu vực miền Nam, với mức giá hiện tại người chăn nuôi cũng đã có lãi. Song, lượng lợn trong dân không còn nhiều. Đơn cử như TP. Cần Thơ, thống kê cho thấy, đàn heo đã giảm đến 60%; còn tại tỉnh Đồng Nai, dịch tả heo châu Phi đã cướp đi 16% tổng đàn.

Thiếu công nhân… Báo Đồng Nai kể: Đại diện Công ty TNHH Elite Long Thành (KCN Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành) cho hay, hiện công ty đang cần tuyển thêm 2 ngàn lao động phổ thông. Công ty đã dùng đủ mọi cách để tuyển dụng nhưng vẫn không “ăn thua”. Không chỉ tham gia sàn giao dịch việc làm ở Đồng Nai, công ty còn đăng ký tham gia sàn giao dịch ở các tỉnh, thành khác như: Bình Dương, TP.SG, đăng tuyển trên nhiều kênh tìm kiếm việc làm, thậm chí đến tận khu nhà trọ công nhân để giới thiệu… nhưng số lượng hồ sơ tuyển được hiện vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tại sàn giao dịch việc làm thứ 177 diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, có 21 DN tham gia tuyển dụng trực tiếp tại sàn với tổng nhu cầu 4.027 lao động, chỉ có 320 hồ sơ được tiếp nhận, tỷ lệ đạt gần 8% so với tổng nhu cầu.

Báo VnExpress kể chuyện Sơn La nâng điểm: Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga khai đã nâng điểm cho 4 thí sinh, mỗi người 24-27 điểm và nhận "trả ơn" hơn một tỷ đồng (=65 ngàn đôla Mỹ). Chiều 15/10, mở đầu phiên xét hỏi trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, TAND tỉnh Sơn La cách ly 27 người làm chứng có mặt để đảm bảo tính khách quan theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Là người bị thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) cho rằng một số chỗ của cáo trạng chưa đúng sự thật nên đính chính.

Báo Tổ Quốc kể chuyện TP.SG "mời gọi" du khách tới Quận 5 - Chợ Lớn bằng tinh hoa ẩm thực hàng trăm năm… Ẩm thực quận 5 – khu vực Chợ Lớn - là sự hội tụ và dung hòa của phong vị người Việt và đặc trưng của người Hoa (Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, Hẹ).

Chiến dịch về ẩm thực này kết hợp giữa sách ảnh nghệ thuật, clip phóng sự, không gian tranh tường và hội chợ ẩm thực cuối tuần với mong muốn mang lại những yếu tố mới lạ và hấp dẫn về ẩm thực Quận 5 – Chợ Lớn cho cộng đồng địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước.

Báo Kinh Tế & Tiêu Dùng kể chuyện Khánh Hòa xuất cảng gian nan: Theo một số vựa chuyên thu mua ốc hương tại thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, phần lớn ốc hương thương thẩm được thu mua xuất đi Trung Quốc theo đường tiểu ngạch nhưng hiện nay, con đường này bị thắt chặt nên ốc hương ùn ứ, không xuất cảng được, kéo theo giá ốc giảm sâu.

Một số vựa xuất cảng theo đường này đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt, xử phạt rất nặng nên người nuôi không dám mạo hiểm. Ngoài ốc hương, hai mặt hàng khác của Khánh Hòa cũng chịu ảnh hưởng lớn từ việc thay đổi này là tôm hùm và xoài.